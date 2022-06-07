3600 göstergede müjde geldi

Bir süredir gündemde olan ve beş milyondan fazla memur ve memur emeklisini ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin Kızılcahamam kampında müjde verildi. Ek gösterge memurlar için unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık göstermektedir. Ek gösterge hem emekli aylığı ve hem de emekli ikramiyesinin artması için önemli bir düzenleme.

Hemen belirtelim, Ek Gösterge Reformu 2023 yılı başında yürürlüğe girecek.

Böylece hem memurlar hem de memur emeklilerinin aylıklarında önemli tutarda artışlar görülecek.

Birinci dereceye gelmiş olma şartıyla söz verilen tüm meslek guruplarındakilerin göstergeleri 3600 ek göstergeye yükseltilecek.

Buna göre, daha önce 3600 ek gösterge verileceği duyurulan öğretmenlerin tamamı ile sağlık çalışanları, din görevlileri ile polisler olumlu yönde etkilenecek.

Ayrıca tüm memurların ek göstergesinde 600 puanlık artış yapılacak.

Genel müdür yardımcılarının ek göstergeleri 3600'den 4400'e, şube müdürü ve ilçe müdürlerinin ek göstergeleri ise 2200'den 3000'e çıkartılacak.

Bu ek gösterge düzenlemesi emekli ikramiyesi ve emekli maaşlarında bir artışa yol açacak.

Her ne kadar ek göstergesi 3600'e çıkan 30 yıllık hizmeti bulunan bir memurun emekli aylığının 1234 TL ile 1391 TL arasında, emekli ikramiyesinin ise 44 bin TL ile 50 bin 150 TL arasında artacağı açıklansa da esas itibariyle en yüksek devlet memurunun göstergesinin de 600 puan artışla 8600 olması, bunun tazminat yansıtma oranlarını da artırması nedeniyle kanaatimizce bunların emekli aylığı ek ödeme dahil 1304 TL ile 1461 TL arasında, emekli ikramiyesi ise 47 bin 40 TL ile 52 bin 690 TL arasında artacak.

Emekli aylığı kıdem tazminatı tavanını da artıracak. Zira hem 600 gösterge artışı hem özel hizmet tazminatı aylığının 40 puan artışı kıdem tazminatı tavanını da yaklaşık olarak 1.250 TL tutarında artıracak.

Ek gösterge artışından daha önce emekli olan emekliler de yararlanacak. 1.1.2023 tarihinden önce emekli olan memurların da aylıklarında artış olacak.

Ek göstergenin artışı, çalışan memurların ücret artışı işlevini görecek. Yine ek gösterge artışı emekli ikramiye miktarını da artırıcı etki gösterecek. Ayrıca ek gösterge artışı emekli maaş miktarını da ciddi tutarlarda artıracak.

Ek gösterge artışına bağlı olarak bazı memurların özel hizmet aylığı tazminat yansıtma oranı artacağından bu guruba giren memurların hem emekli maaşları hem emekli ikramiyeleri çok yüksek tutarlarda artış gösterecek. Bu artış sadece 3600 ek göstergeyi alanlar için geçerli olmayacak.

Örneğin, ek göstergesi 1600 olan 4 yıllık meslek lisesi veya ticaret lisesi mezunu 30 yıl hizmeti bulunan memurun ek göstergesi 600 puan artışla 2200 olmakla tazminat yansıtma oranı yüzde 30 artışa bağlı olarak ikramiyesi her yıl için 855 TL, emekli maaşı ise 683 TL artacak.

En yüksek emekli maaşı ve emekli ikramiye artışı ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkarılan memurlarda olacak.

Bir kez daha vurgulamak gerekirse ek gösterge düzenlemesi, memurlar için bir reformdur.

Memurlar, yıllardır özlemini duyduğu beklentilerine kavuşmuştur.

Taslak TBMM'ne sunulduktan sonra daha detaylı hesaplama ve bilgilendirme yapmak mümkün olacak.

Tüm memurlara hayırlı olsun.