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53 Grönland

6 Ocak 2025 Pazartesi

"Donald Trump'ın Grönland'ı, Panama Kanalı'nı ve hatta Kanada'yı Amerikan yönetimi altına alma girişimleri, yeni bir ABD imparatorluğu kurma planlarının bir parçası"

Hayaldi, gerçek oldu.

Yok hayır, henüz Grönland, Panama, Kanada dahil değil; "İlginç zamanlarda yaşayasınız" dileği gerçek olan.

Böyle birbiri ardı sıra 'ezberlerin bozulduğu' bir dönem olmamıştır.

Peki ne ola ki bu 'Grönland'?

Adının anlamı 'yeşil' olsa da 3 kilometrekare kalınlığında en büyük buz örtüsüyle kaplı olması nedeniyle kar beyazı haritalarda. Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde, 2.166.086 kilometrekare yüzölçümünde 57 bin nüfus ve ABD Thule Hava Üssü ile içişlerinde özerk iken dışişleri de Danimarka'ya bağlı.

Peki bayram değil, seyran değil, niye şapkadan tavşan çıkartır gibi yeni eyalet numaraları sıralıyor Amerika Birleşik Devletleri'nin 47. Başkanı Donald J. Trump?

Hem de daha resmen başkanlık sıfatını bile devralmadan.

O zaman yine son söyleyeceğimizi en başından söyleyelim: Tamamen duygusal.

Ha bu ilk hamle değil dahil etmek için; 1946'da Harry Truman, 2019'da Trump iki başarısız hamle yapan iki başkan ABD tarihinde.

İnsan soramadan edemiyor: Nedir buranın 'alamet-i farikası' ki peşinden ABD başkanlarını yıllardır koşturuyor?

Hatta Başbakanı bu tantanayı görünce 'Danimarka'dan ayrılıp bağımsızlık ilan edelim' deyiveriyor.

Ne olacak ki en kalın buz örtüsüyle kaplı karada diye sorulması gayet doğal ama iş öyle değil işte.

Türkiye'nin Libya ile geçtiğimiz yıllarda imzaladığı ve Doğu Akdeniz'deki paradigmayı değiştirip bazılarının hayallerinin suya düşmesine sebep olan ve hayatımızla sözcük dağarcığımıza yeni dahil olan o kavram bütün mesele: Deniz Yetki Alanı.

Tabii zengin maden yatakları, hidrokarbon kaynaklar, buzullar eridiğinde ortaya çıkacak olan verimli topraklara sahip olması da işin 'bonus'u.

Ancak 'koridorlar savaşı', Deniz Hakimiyet Teorisi ile birleştirildiğinde 21. yüzyılın 'büyük güç mücadelesi'nde temel kavganın odağının bu coğrafyalara kayacağını gösteriyor bütün göstergeler.

Ve tabii iklim değişikliği; bütün olumsuzlukları içesinde bazı coğrafyaların jeo-stratejik öneminin artması sonucuna yol açacağı da aşikar.

İşte o noktada karşımıza çıkan en 'stratejik' bölge Arktik ve bilin bakalım ordaki en 'stratejik' konuma sahip yer neresi.

Kıbrıs için 'Akdeniz'in uçak gemisi' tabiri kullanılıyorsa Grönland da 'Arktik'in uçak gemisi'dir.
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