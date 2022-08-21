''6+1 Masa gıcırdıyor...''

Hafta içinde AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Numan Kurtulmuş ile Tokat Milletvekili arkadaşım Av. Özlem Zengin'in davetlisi olarak ilkin Tokat ardından Sivas'taydım. Hem 2023 seçim heyecanı şimdiden yüklenmiş yerel aktörlerle buluşmak hem de toplumun nabzını tutmak oldukça değerliydi benim için...

Tokat'ı da Sivas'ı da şehir planlama ve mimarisinden tutun, genel anlamıyla yaşam tarzı diyebileceğim küreselleşmenin etkilerini olumlu manada kendisine katmış, zenginleşmiş, demokrat şehirler olarak gördüm. Kalabalık ve işlek caddeler ve hemen sırtlarında tarımın bereketle atan kalbi, dalları kırılmış erik, armut ağaçları, yeni açılan okullar, devam eden alt yapı çalışmaları, kültürel restorasyonlar, yerel aidiyetlere sahip çıkışın artışı, ilk elden gözlemleyebildiklerim. Okullaşma, hobi merkezleri ve sivil grupların çeşitliliği, belediyelerin çalışkanlığıyla düşünüldüğünde, Anadolu, sessiz sakin, bedbin, umutsuz değil, koşar adım gidiyor hayallerine, gayelerine...

.............................................

Medyada sık sık '6'lı Masa' olarak geçen Millet İttifakı'nın aslında var olduğu halde görünmeyen, bilinçli bir kurgu ve medya illüzyonu ile sanki yokmuşçasına buharlaştırılan ortağı HDP'yi de hesaba kattığımızda o masanın gerçek adı; '6+1 Masa'dır. Bu ifadeyi Sayın Numan Kurtulmuş'tan ödünç aldım. Lakin o masa o kadar flu, o kadar belirsiz bir masa ki orada belli olmayanların sayısı, belli olanlardan çok daha fazla... İsterseniz şöyle bir göz atalım bu listeye:

6+1 Masa'nın misyon ve vizyon içeriği; bir türlü saptanamıyor, anlaşma metni, belli değil.

6+1 Masa'nın cumhurbaşkanı adayı; hiç belli değil.

6+1 Masa'nın terörle mücadele konusundaki tavrı; hiç belli değil.

6+1 Masa'nın Doğu Akdeniz'deki varlığımız hakkında ne düşündüğü; hiç belli değil.

6+1 Masa'nın Suriye ile olan ilişkilerimiz, sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadelemiz ve güvenlik konseptimiz konusunda; ne düşündüğü hiç belli değil...

6+1 Masa'nın Libya'daki demokrasi adına verdiğimiz destekler hakkında; ne düşündüğü belli değil.

6+1 Masa'nın mülteciler hakkındaki tavrı ve politikaları; belli değil.

6+1 Masa'nın ekonomi yönetimi, faiz, döviz hakkında; ne düşündüğü, teorisi belli değil...

6+1 Masa'nın savunma sanayini millileştirme çabamız hakkında, İHA'larımız, SİHA'larımız hakkında; ne düşündüğü belli değil...

6+1 Masa'nın, Mavi Vatan'ın kaşifi, gözcüsü sondaj gemimiz Abdülhamit Han hakkında ne düşündüğü; belli değil.

6+1 Masa'nın aile ve hukuku hakkında; ne düşündüğü belli değil...

6+1 Masa'nın İstanbul Sözleşmesi hakkında ne düşündüğü belli değil...

6+1 Masa'nın cinsiyet kargaşası ve lgbt politikaları hakkında ne düşündüğü belli değil.

6+1 Masa'nın başörtülü kadınların eğitimi ve çalışma hakkı üzerinde ne düşündüğü belli değil.

6+1 Masa'nın İmam Hatip'ler hakkında ne düşündüğü belli değil...

6+1 Masa'nın Ayasofya Camisi hakkında ne düşündüğü belli değil...

6+1 Masa'nın Mecid-i Aksa hakkında ne düşündüğü belli değil...

6+1 Masa, ülkemizin bütünlüğü hakkında ne düşünüyor; belli değil...

Nasıl belli olsun ki; orada her kafadan bir ses çıkıyor. Ve bu çok seslilik bir ahenk üzerinde işliyor olabilseydi, şimdiye kadar güzel melodilerini, ürünlerini çoktan işitirdik. Ama orada şimdilik gürültüden başka bir şey yok... 2023 seçimlerine tüm bu muğlaklıklar, illüzyonlar, maskeler arasında ilerliyoruz.