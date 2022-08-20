6'lı masa, terörle mücadeleye neden sessiz?

Terör örgütleri PKK ve FETÖ ile mücadelede devletimizin güvenlik güçlerinin, silahlı kuvvetlerimizin, jandarma ve emniyet birimlerinin, Milli İstihbarat Teşkilatımızın (MİT'in) çok başarılı bir mücadelesi var.

Özellikle MİT ve TSK koordinesindeki operasyonlar, teröristlere göz açtırmadı/açtırmıyor.

MİT'in, 1 Ocak 2019 ile 25 Temmuz 2022 tarihleri arasında PKK'ya yönelik operasyonda sözde üst düzey 82 terörist sınır ötesine düzenlenen nokta operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Örgüt yönetiminde bulunan 8 terörist de yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Elbette terör örgütleri ile mücadeledeki başarıda sivil iradenin, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cesaretinin, kararlılığının, desteğinin büyük payı var.

Maalesef, iç siyasetin gündemi; terörlü mücadelede alınan mesafenin, gelinen noktanın önemini ikinci planda bırakıyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın son 20 gün içindeki açıklamalarından ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun önceki gün NTV'de verdiği bilgilerden bir özet sunayım.

Bakan Akar, çözüm süreci bittikten sonra 24 Temmuz 2015'ten itibaren toplam 35 bin 495 teröristin yurt içinde ve sınır ötesinde etkisiz hâle getirildiğini belirtti. "1 Ocak 2022'den itibaren baktığımızda da 2 bin 226 terörist etkisiz hâle getirilmiş bulunmakta" dedi.

Son 8 yılda 35 bin terörist etkisiz...

Nasıl bir savaş veriyoruz? Türkiye'yi parçalamak için başta ABD, Batı nasıl da üzerimize geliyor.

Sınırlarımızın, insanımızın güvenliğini korumak için verdiğimiz mücadelede, müttefiklerimiz sadece sessiz kalmıyorlar. PKK'yı, YPG/PYD'yi Suriye'nin kuzeyinde binlerce TIR silahla destekliyorlar. Etkisiz hale getirdiğimiz terörist için ABD Savunma Bakanlığı taziye yayınlıyor.

Asker içindeki cuntacıların Türkiye'yi yönetmeye heves ettikleri dönemlerde, hatırlayınız, baraka şeklindeki askerî binaları yüzlerce PKK'lı basıyor, şehitler veriyorduk.

Bakan Akar; "Şu anda 395 üs bölgesinde (ki çok yoğun teknoloji kullanılıyor), bazı üs bölgelerimizde eksi 30 derece, 3 metre kar var. Çığ tehlikesi dâhil, karla mücadele dâhil tüm zorlu arazi ve iklim şartlarına rağmen Mehmetçik fedakârca görev yapıyor." diyor.

Muhalefetin yalanlara dayalı bir propagandası var biliyorsunuz; "Sınırlarımız yolgeçen hanına dönmüş!"

Milli Savunma Bakanı Akar ne diyor:

"Hudutlarda alınan duvar, tel örgü, hendekler gibi güvenlik tedbirleri ile çok ciddi bir mücadele veriliyor. (Kalekollar) İleri teknoloji kullanılıyor, onun getirdiği bir başarı var. Bu rakamlarda da açıkça görülüyor. 1 Ocak'tan itibaren sınırı geçmiş veya geçerken, toplam 99 bin 602 kişi yakalandı. 314 bin 586 kişi de engellendi. Yakalananların içinde 495'i terörist. Bunların da 248'i FETÖ/PDY, 92'si PKK, 4'ü DHKP-C, 3'ü MLKP, 68'i DEAŞ ve 36'sı da HTŞ mensubu."

Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olarak katıldığında (1 Ağustos 2022) Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, FETÖ'den temizlendikçe çok daha güçlü hâle geldiğini de vurguladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun NTV'de açıkladığı gerçekler de çarpıcıydı.

"ABD son üç yılda PYD'ye 2 milyar dolar niye yardım eder? Acaba Türklerle Kürtler arasında bir şey oluşturabilir miyiz, Sünnilerle Aleviler arasında bir süreç oluşturabilir miyiz diye uğraşıyorlar. Türkiye Sünni-Alevi çatışmasıyla zayıflatılmaya çalışılıyor..."

Devam ediyor Bakan Soylu: "Geçmişte 1 yılda 5558 kişi terör örgütüne katılıyordu. Geçen yıl 51-52 rakamı var. Bu yıl, şu anda 31 rakamı var."

Terörle mücadelede; savunma sanayinde kaydedilen ciddi aşama, bilhassa İHA/SİHA imkânları, teröristleri perişan etti. Yaklaşan yeni askerî harekâtın korkusu ile hem onların hem HDP'nin morali sıfır.

Muhalefete de iki çift laf edelim.

Sırf HDP desteğini alacaksınız diye neden 6'lı masada terörle mücadeleye sessiz kalıyorsunuz?