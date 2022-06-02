6'lı masada Pençe-Kilit sarsıntısı

Dün Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 14 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi." dendi.

Başından itibaren etkisiz hale getirilen bölücü terörist sayısı 150'ye yaklaştı.

Yine dün İçişleri Bakanlığınca; Şırnak'ta 585 personelin katılımıyla başlatılan operasyonun ilk gününde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Acaba bu açıklamalar, 6'lı masada nasıl bir etki gösteriyor?

Muhalefetin en büyük tezadı, HDP ile işbirliği konusunda.

6'lı masadakiler Haziran 2023 seçimlerinde HDP desteğine bel bağladılar. Hatta HDP'ye elleri mahkûm...

Dolayısıyla PKK teröristleri etkisiz hale getirildikçe HDP yıkılıyor, HDP yıkıldıkça da 6'lı masa zangır zangır sarsılıyor.

Hele şu anda Suriye sınırında boydan boya 30 km derinlikli güvenli bölge hedefleyen yeni bir operasyon hazırlığı, HDP'lilerin kimyasını bozuyor, tepelerini attırıyor.

Öyle ki, 6'lı masadakilere artık hakarete varan şeyler söylüyorlar.

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, üç gün önce "Meğer siz kararsız seçmenden daha kararsızmışsınız" deyiverdi.

Toplanıp toplanıp sonuçta hiçbir şey söylemediklerini, bu durumdan da hiç utanmadıklarını belirtip, "artık kendinize gelin" ihtarı çekti.

Önceki gün partisinin Grup Toplantısı'nda konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı, korkaklıkla suçladı.

Sebep de şu. Van'da, TV yayını sırasında önce bir kişinin, "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" sözü, ardından da Mansur Yavaş'ın "inşallah" dediği duyuldu.

Bu sahne epey tepki aldı. Ülkücü kökenli Mansur Yavaş'a, "sende mi? Demirtaş sevdalısı oldun?" sesleri yükseldi.

Hemen Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Koordinatörü Volkan Gültekin, Yavaş hakkında yapılan haberlere ilişkin, "Sayın Başkan, yüzlerce insanın bulunduğu gürültülü ortamda yönetimsel şikâyetini dile getiren bir kişiye sıkça 'inşallah' sözüyle yanıt vermiştir. Özellikle 'Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz' sözüne bu yanıtın verildiği şeklindeki manipülatif haberler gerçeği yansıtmamaktadır..." açıklamasını yaptı.

Bu açıklama tam zurnanın zırt dediği yer oldu.

Bu açıklama ile Mansur Yavaş'ın, HDP'nin destekleyeceği bir aday olma şansı hiç kalmadı.

Öyle ki HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş; Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamasının 'ayıp' olduğunu söyleyerek, "siyaset cesaret işidir" dedi.

Mansur Yavaş'ın adaylık defteri de kapanmış oldu.

Mesele Mansur Yavaş meselesi de değil.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan asıl 6'lı masadan Pençe-Kilit operasyonlarına ve muhtemel yeni harekâta karşı çıkmalarını istiyor.

"Parlamentodaki muhalefete seslenmek istiyorum, savaş politikalarına sessizlik, onaylamak demektir. İktidarın savaş politikalarına karşı çıkın." diyor.

6'lı masadakiler iki arada bir derede kaldılar. Şehitlerimiz için taziye mesajı yayınlıyorlar ama operasyonlara karşı çıkmaları mümkün mü?

Yapabildikleri sadece, yayınladıkları ortak bildiride, FETÖ ve PKK terör örgütlerinden hiç bahsetmemek...

Demokrasi istiyorlar ama demokrasinin en büyük iki katilinin isimlerini bile ağızlarına alamıyorlar.

Siyasî onursuzluğun kuşattığı 6'lı masadaki sarsıntı daha da artacak...