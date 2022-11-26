6'lı masadakiler kazanamayacaklar, çünkü…

1. Cumhur İttifakı bir gönül beraberliği, bir Büyük Türkiye heyecanı ile kenetlenmişken, 6'lı masadakiler pazarlık/hesap kavgası içindedir...

2. Cumhur İttifakı'nın adayı ilan edilmişken, MHP lideri Bahçeli miting meydanlarında, "Adayımız belli, kararımız net diyoruz ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara farkla tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesini hedefliyoruz" diye haykırırken, 6'lı Masadakiler henüz aday belirleyemediler...

3. Cumhur İttifakı, PKK ve FETÖ terör örgütleriyle mücadelenin destekçisi iken, 6'lı Masadakiler sırf oy için af peşindeler...

4. Cumhur İttifakı bölücü terör örgütü PKK'nın karşısına dikilmişken, 6'lı Masadakiler, "PKK üstlenmedi, DEAŞ yapmış olabilir", "iktidar seçim için terör düğmesine bastı" diyen zihniyetin yanındadırlar.

5. Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük eserleri/barajları hizmete açmakta iken, 6'lı masadakiler ha bire laf ebeliği yapmakta, Erdoğan kin ve nefreti ile intikam naraları atmaktadır.

6. Cumhur İttifakı, Milli Savunma Sanayini Büyük Türkiye'ye yakışan seviyelere çıkartırken, 6'lı Masadakiler milletimizin heyecanına katılmamakta, göğsümüzü kabartan büyük savunma hamlelerine gözlerini kapamakta, kulaklarını tıkamaktadır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul Tersane Komutanlığı'nda Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in de bulunduğu törende gelinen seviyeyi açıkladı.

Silah ve mühimmatlardan füzelere, insansız hava (İHA-SİHA-Akıncı), kara, deniz araçlarından helikopterlere ve gemilere kadar çok geniş bir yelpazede ihtiyacımız olan sistemleri yerli ve milli olarak tasarlıyor, üretiyor ve geliştiriyoruz.

2002 yılında sadece 62 savunma projesi yürütürken bugün bu sayı 750'yi geçti. Yine 2002 yılında savunma projelerimizin bütçesi 5,5 milyar doları ancak bulurken bugün yaklaşık 60 milyar dolarlık- ihale aşamasındakilerle birlikte- 75 milyar dolarlık hacme ulaştı.

6'lı Masadakiler hiç bu gurur verici tablodan bahsediyor mu?

Savunma Sanayii alanında yakaladığımız bu seviye sayesinde Azerbaycan Karabağ'da yazdığımız Türk destanına sahip çıkıyorlar mı?

Bugün Suriye'nin kuzeyinde ve Kuzey Irak'ta terör yuvalarını darmadağın ederken ABD'den icazet alma gereğini duymadığımızı ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir destek veriyorlar mı?

Yoksa asıl 6'lı Masadakiler, "Amerika ne der?" korkusunu mu yaşıyor?

7. Cumhur İttifakı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni milletimizin gözbebeği olarak korur, güçlendirir, hain FETÖ terör örgütünden temizlerken, 6'lı Masadakiler ordumuzu töhmet altına almaya çalışanların safında yer alıyor.

TSK'yı kimyasal silah kullanmakla itham edenlerin ya kuyruğuna takılıyor, ya cılız tepkiler veriyorlar. Hatta CHP'nin içinden bir milletvekili çıkıp Meclis'te soru önergesi vermeye kalkıyor. CHP'nin İstanbul İl Başkanı da TBB Başkanı Fincancı'yı arkalıyor...

8. Kazanamazlar çünkü 6'lı Masadakiler; Ayasofya'yı aslıyla buluşturan, namazlara, ezanlara kavuşturan Erdoğan karşısında, "Ayasofya yetmez, Sultanahmet Camii de müze olsun" diyen CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu'na tek laf edemediler.

9. Kazanamazlar çünkü Türkiye, Karabağ'da Azerbaycan Türkleri ile bir ve beraberken CHP Genel Başkan Yardımcısı, Kılıçdaroğlu'nun Baş Danışmanı Emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz, "Maalesef gelen haberlerde, Türkiye'den Azerbaycan'a silah yardımı yapıldığı ve söylentilere göre cihatçı grupların da Azerbaycan'a gönderildiği ifade ediliyor" diye saçmaladığında 6'lı Masadakiler dut yemiş bülbüle döndüler...

10. Kazanamazlar çünkü Cumhur İttifakı milli ve yerli olmanın bayraktarı iken, 6'lı Masadakiler Türkiye'nin düşmanlarının safında görünmekten çekinmiyorlar...