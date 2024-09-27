''7 renkli gezegen''

Ailelerimize saldırıyorlar...

Çocuklarımıza saldırıyorlar...

Ferdiyetlerimize saldırıyorlar...

Saldıracaklar!

Vahlanmayı bırakalım!

Acuzeler gibi vahlanmayı bırakalım!

Siz/biz ağladıkça hiçbir kayıp geri gelmeyecek, hiçbir saldırı püskürtülemeyecek, hiçbir yürüyüş başlamayacak...

Bedbahtlık yaparak Allah'a iş vermeyi bırakalım, el ense yapmayı bırakalım, sızlanmayı bırakalım; adamlaşalım, adam olalım!

"Olalım!"

Çocuklar yakılıyor haberdar mısınız?

Nenize güveniyorsunuz?

İslam ne demektedir?

Bunun üzerinde, takva taklaları atan güvercinlerimizden çok daha fazla çalışıyor, en şedit İslam düşmanları.

İslam'dan başka kurtuluş yoktur ve bunu bütün varoluşsal dillerle anlatmak yerine, tam aksi anlatımlar kuşattı her yanımızı; DNA'larımıza değin.

Ne yedik ne içtik de kılımız kıpırdayamaz oldu?

Ne uyandıracak bizi?

Nasıl bir uykudur bu?

Her şeyi elde ettik, bütün kalelere yürüdük; bir bakıyoruz ki önden koşanların ardılı yok. Hançeremiz yırtılana kadar bağırdık; aile dedik, çocuk dedik, yaradılış dedik... çalıştık, çalışıyoruz, çalışacağız! Sahip çıkmayı ihmal etmeyin!

İnsan denilen bütüncül alemin, biyoniği de kbrn+'larla ele geçirildi; yeter be yeter, kendinize gelmek için, ne bekliyorsunuz?

Kendimizi paralıyoruz, reaksiyon neredeyse sıfır; robotlaştıktan sonra kıymeti harbiyesi yok!

Çocuklar, ah çocuklar; çocuklarımız, çocuk vatanlarımız!

Evlerinden kaçırılan çocuklarımız.

Katastrof... yaşadığımız bu ve fakat sonunda bizim için hayırhah bir düzen için, emareler arıyoruz!

Stratejik dalga-kurgu-plan; bunlara zaten uyanmadık!

Şimdi artık, tıpkı KBRN+ gibi her yanımızı saran ihanet dalgaları ateşe verdi ocaklarımızı, oğullarımızı-kızlarımızı, adamlarımızı-kadınlarımızı; yanıyoruz efendiler yanıyoruz!

Haberdar mısınız?

Meşhur klişedir, "Cengiz, Bağdat'ı kuşatmaya geldiğinde alimlerimiz....tartışıyorlarmış"...ya şimdi, sineğin bilmem neresinden daha kıymetli bir şeyi mi tartışıyor, şirazesi kaymış hocalarımız?

Bizans'ın papazları içinde söylenir bu klişe biliyorsunuz...

Hani yahu, "Düşmanın silahına karşılık verebileceğimiz silah?"

Harry Potter'ları ailecek izlediniz mi?

Fantastika neler etti haberiniz var mı?

Animasyonlar, poplar, k-poplar, hip hoplar, re poplar.... Haberiniz var mı bunlardan?

Zamanın silahı işte bunlar; çocuklarımızın damarlarında dolaşıyor bu KBRN+lar...

Zamanın fitnelerinden gafil meşayıh, zamane belalarından habersiz ulema; ilgisiz entelijansiya, kaygısız tüccar, ihaleci STK; neredesiniz yahu?

Sövüyorlar yüz kızarmıyor, dövüyorlar ırgalanmıyor; gözlerimiz mi oyulmalı, beynimiz mi patlatılmalı anlamanız için?

Nasıl kendimize geleceğiz?

Kabul etmeliyiz ki insan soyu yine insan tarafından büyük bir saldırı altında. Bunu komplo diye dillendirenlerin ağzına biber sürmek lazım.

Küçük amaçları kovaladığımız kadar geleceğimize, çocuklarımıza yapılan saldırılara karşı çok yüksek bir bilinç oluşturarak karşı koymak ne zaman akla gelecek!?

Ben karanlığa sövmektense mum yakmayı tercih ettim!

Ailelerimiz yıkıldı. Gençleri elde tutamıyoruz.

Sapkınlıklara karşı mücadele edemiyoruz; etmiyoruz!

Son yıllarda aileye ilişkin, toplumsal travmalara ilişkin yüzlerce, binlerce kez yazdım; nara attım!

Daha öncede dile getirdik: Vatan çocuklarımızdır, neslimizdir. Bu vatanı kaybedersek her şeyi kaybederiz. Çekilen çileler, atlatılan bütün badireler, emekler, umutlar telef olur, berhava olur.

Yine çıktı koca Reis, yine dünyanın tepesinden, BM'sinden; yine tek başına narasını attı: "Türkiye bu kuşatmayı yaracaktır!"

Reaksiyon, yoldaşlık, davadaşlık...

Sesiniz bu sese mi bağlı sadece?

Ne kadın kaldı ne adam; elden çıkmadan "çocuk vatan."

Gül yetiştiren adamlar için: vira bismillah dedik, bekleyin çok az kaldı: "7 RENKLİ GEZEGEN"