7'li masaya kötü haber: Dip dalga yok…

Seçim yaklaştıkça, muhalefet bloğunda kaybetmenin telaşı başladı.



Hatta 7'li masaya oy verecek seçmeni, yavaş yavaş yenilgiye hazırlama çabaları var.

Sıralayayım:

1. CHP'ye yakın kanallarda, "AK Parti hala oy kaybetmiyor, meydanlar dopdolu, bu nasıl bir şey böyle" diye sızlanmalar var.

Birkaç gün önce CHP destekçisi Sözcü TV'de çok ilginç bir konuşma oldu.

Siyaset Bilimci Prof. Dr. Ali Çarkoğlu'na, bir akademisyene sorulmayacak üslupla, ekonomist(!) Murat Kubilay şu soruyu sordu:

"Şu anda belki de Erdoğan'ın hiç kazanma şansı yok, belki Kılıçdaroğlu'na, emek vermese bile çoktan kazandıracak güçlü bir dip dalga ihtimali yok mudur? Anketlere yansımamış böyle bir ihtimal yok mudur?"

Çarkoğlu cevap verdi:

"Bayramı Anadolu'da geçirdim. Gözlemlerine dayanarak Anadolu'da Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir dip dalga yok. Millet İttifakı'nın kampanyası dinamik değil, sahada farklı bir sonuç görebiliriz. AK Parti'nin destek tabanı da bir çöküş içerisinde gözükmüyor."

Metropol Araştırma Merkezi sahibi Özer Sencar, Çarkoğlu'nun sözlerine destek verdi.

Sencar sosyal medya hesabından "Ali Çarkoğlu, çok söz edilen dip dalgayı göremediğini söylüyor. Biz de ölçümlerde böyle bir hareketi hissetmiyoruz. Ali Beyin görüşleri ile ölçüm sonuçları neredeyse tam örtüşüyor." mesajını paylaştı.

2. Kılıçdaroğlu, Akşener, Mansur Yavaş ve İmamoğlu'nun tek başlarına ya da birlikte yaptıkları seçim mitinglerinde meydanlar, muhalefetin moralini giderek bozuyor.

Akşener ve Yavaş, Konya ve Kayseri'de neredeyse boş meydana konuştular.

Mansur Yavaş, "Konya'ya bayramlaşmaya gitmiştik, toplantı mitinge dönüştü" dese de mitinge davet ilanları, hemen sosyal medyada yer aldı. Seçim otobüsünün etrafında sayı ile yüz kişi kadar vardı.

Ekrem İmamoğlu, Kastamonu ve Yalova'da umduğu coşku ve kalabalığı bulamadı. Medyascope'un Yalovalı muhabiri, İmamoğlu'nu över gibi yaptıktan sonra analizini, "Yalova'da Erdoğan kazanır" diye bitirdi.

3. İyi Parti içinde huzursuzluk artarken, İYİ Parti ile DEVA arasında da gerilim tırmanıyor. Seçimi kaybetmenin öfkesi ile birbirleriyle didişiyorlar.

Daha düne kadar Akşener'in başdanışmanı olan İzmir milletvekili Aytun Çıray; İYİ Parti'nin oylarının barajın altına düştüğünü, toparlayamadıklarını söylüyor. Lideri kadın olan bir partide, 'bacıya' küfür edilmesini seçmenin affetmediğini, masadan kalkmam deyip kalkıldığını, tekrar oturulduğunu, derin güven kaybı olduğunu belirtiyor.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Çıray'a hakaretler ederek, "Sen zaten en başından beri sadece problem oldun" diye çıkıştı.

Halk TV canlı yayınına konuk olan İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, Sadullah Ergin ve DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ı hedef aldı:

"Hem Sadullah Ergin'e, hem Ali Babacan'a hem de Mustafa Yeneroğlu'na sesleniyorum. Siz eğer böyle alçakça bir davanın (Ergenekon-Balyoz) arkasında durursanız parlamentoda karşınızda beni bulacaksınız..."

15 Mayıs'tan sonra 7'li masanın ayaklarını kırıp birbirlerinin kafalarına geçirecekler...

4. Seçimi kaybettiğini en iyi gören Kılıçdaroğlu'nun kendisi.

Erdoğan'ın, Bahçeli'nin mitinglerindeki kalabalıklar, coşku ve heyecan, Kılıçdaroğlu'nun hiçbir mitinginde yok. En sonunda evinin mutfağında Mansur Yavaş ve İmamoğlu'nu sağına soluna oturtarak müsamere düzenledi. Onlara görevlerini tebliğ etti!..

Ama asıl kaybettiğinin işareti, "Kürt" ve "Alevi" olduğunu hatırlatmasıdır.

Seçimi kazandığını görseydi bunu asla yapmazdı.

Kaldı ki, bu çıkışıyla seçim sonrasına yönelik bir kaosa zemin hazırlığı da dikkatlerden kaçmadı.

5. Seçimi kaybettiklerini Kandil'deki terör elebaşları da anladılar. PKK elebaşı Bese Hozat, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimleri Cumhur İttifakı'nın kazanması durumunda iç savaş çıkartacaklarını ilan etti.

FETÖ, devletimizin gücünü test etmeye kalktı, layığını buldu.

15 Mayıs sabahı da hüsrana uğrayanlar çok olacak.