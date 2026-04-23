ABD-İran geriliminde yeni savaş doktrini

Orta Doğu denince akla hâlâ ilk olarak füzeler, hava saldırıları ve hedef listeleri geliyor. Oysa son tablo bize başka bir şey söylüyor: Bu çağın savaşları artık sadece gökyüzünde değil, limanlarda, tanker rotalarında, sigorta poliçelerinde ve deniz ticaretinin görünmeyen boğazlarında yürütülüyor. ABD ile İran arasında son haftalarda yaşanan gerilim, klasik savaş mantığının yerini giderek ekonomik dolaşımı felç etmeye dayalı yeni bir baskı modeline bıraktığını gösteriyor. Bugün asıl soru, "kim kimi vurdu" sorusu değildir. Asıl soru, "kim kimi nefessiz bırakmaya çalışıyor" sorusudur.

Askeri baskı ile ekonomik kuşatmayı birleştiren, ama asıl ağırlığı ticaret damarlarını sıkmaya veren bir strateji devrede. İran'ın liman erişiminin kısıtlanması, tanker trafiğinin hedef alınması, enerji akışının güvenliğinin bozulması ve buna eşlik eden yaptırım baskısı, ABD'nin Tahran'ı yalnızca askeri olarak değil, ekonomik ve psikolojik olarak da yıpratmak istediğini ortaya koyuyor. Bu, doğrudan işgalden daha düşük maliyetli; ama etkisi bakımından çok daha yaygın bir savaş tarzı.

İran'ın buna verdiği tepki de tam bu yüzden "diplomatik itiraz" düzeyini aşıyor. Tahran, limanlara dönük kuşatmayı sıradan bir baskı aracı değil, fiilen savaş eşiğini geçen bir adım olarak görüyor. Çünkü mesele artık yalnızca yaptırım değil; egemenlik alanının dışarıdan daraltılması. Limanı bloke edilen, gemisi durdurulan, yükü riskli hale getirilen bir devlet için kriz, ekonomik olmaktan çok stratejik bir kuşatma anlamına geliyor. İran'ın sert tonu bu yüzden şaşırtıcı değil. Tahran şunu görüyor: ABD artık sadece "anlaşmaya zorlamak" istemiyor; İran'ın hareket kabiliyetini kısıtlayarak onu daha zayıf bir müzakere masasına oturtmak istiyor.

Bu gerilimin kalbi ise Hürmüz Boğazı. Hürmüz sadece haritada dar bir su yolu değil; küresel enerji sisteminin boğazıdır. Burada yaşanacak her aksama, sadece İran'ı veya Körfez'i değil, Avrupa'dan Asya'ya kadar bütün piyasalara sinyal gönderir. Son veriler, boğazdaki geçişlerin olağan akışın çok altına düştüğünü, yüzlerce geminin ve binlerce denizcinin beklemeye geçtiğini gösteriyor. Bu tablo, savaşın bugün neden yalnızca cephede değil, deniz trafiğinde ölçülmesi gerektiğini anlatıyor. Füze düşmese bile tanker duruyorsa, dünya ekonomisi çoktan alarm durumuna girmiş demektir.

Tam da bu yüzden enerji fiyatları bu dosyanın en kritik cephesi. İran Washington'un küresel ekonomi ve iç siyaset üzerindeki kırılgan noktalarını test edebileceğini de görüyor. Petrol fiyatındaki her sıçrama, benzin pompasındaki her artış, enflasyon üzerindeki her yeni baskı dalgası doğrudan Amerikan iç siyasetini etkiler. Bu nedenle Tahran için en etkili cevap, yalnızca askeri misilleme değil; küresel enerji sistemine "istikrarsızlık maliyeti" yüklemek. Son günlerde ateşkes tartışmalarının ve yeni müzakere belirsizliklerinin ardından petrol fiyatlarının sert tepki vermesi de bunu bir kez daha gösterdi. Savaş sadece cephede değil, market rafında ve akaryakıt istasyonunda da hissediliyor.

Burada asıl dikkat çekici olan, yeni savaş doktrininin sessizliği. Eski savaşın görüntüsü yıkılmış binalar, duman ve sirenlerdi. Yeni savaşın görüntüsü ise AIS sinyali kesilen gemiler, yükselen sigorta primleri, geciken teslimatlar, durdurulan ödemeler ve tedirginleşen piyasalardır. Bir başka ifadeyle modern çatışma, artık toprak işgal etmeden de büyük zarar verebiliyor. Limanı işlemez hale getirilen bir ülke, bazen bombalanmış bir ülkeden daha ağır ekonomik sonuçlarla yüzleşebiliyor. Bu yüzden ABD-İran hattında yaşanan son gerilim, klasik askeri analizlerle tam olarak anlaşılamaz. Burada deniz hukuku, enerji güvenliği, finansal yaptırım rejimi ve küresel lojistik zinciri aynı anda okunmalıdır.

Washington açısından bakıldığında da tablo sanıldığı kadar rahat değil. Sertlik siyaseti ilk bakışta güçlü görünür; fakat enerji fiyatlarını kontrolden çıkaran her kriz, sonunda saldıranı da vurur. ABD bugün İran'ı baskı altına alırken, aynı zamanda dünya piyasalarına yüksek belirsizlik pompalıyor. Bu da müttefikleri tedirgin ediyor, enerji ithalatçısı ülkeleri savunmaya geçiriyor ve Amerikan yönetiminin diplomatik alanını daraltıyor. Son günlerde tartışılan hızlı ama yüzeysel bir çerçeve anlaşma arayışı da bu baskının sonucudur. Washington bir yandan "sertlik" görüntüsü vermek, öte yandan krizin ekonomik maliyetini taşınabilir düzeyde tutmak istiyor. Fakat tam da burada çelişki başlıyor: Ekonomik kuşatma ile hızlı istikrar aynı anda üretilemeyebilir.

Bu dosyada gözden kaçırılmaması gereken bir başka husus da diplomasi coğrafyasının değişmesidir. Müzakere zemininin Körfez başkentlerinden Pakistan hattına kayması, krizin yalnızca içerik değil, mekân değiştirdiğini de gösteriyor. Bu ayrıntı önemsiz değil. Çünkü diplomasi mekânı değiştiğinde, oyunun temposu, arabulucuların ağırlığı ve tarafların manevra alanı da değişir. Bugün ABD-İran krizinde yalnızca füze menzilleri değil, diplomatik koridorlar da yeniden çiziliyor. Bu da bize şunu anlatıyor: Orta Doğu'daki yeni gerilim dalgası, sadece askeri değil, aynı zamanda jeoekonomik ve jeodiplomatik bir yeniden diziliştir.