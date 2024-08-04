Hamas'ın siyasi büro başkanı İsmail Heniyye'nin şehadeti şok etkisi yaptı.

Resmi misafiri olarak bulunduğu Tahran'ın en güvenli bölgesinde nokta atışıyla şehid edilmesiyle Siyonizm'in cür'etini, ABD'nin gözdağını, İran'ın ihmal ve zafiyetini ve İslam ülkelerinin eylemsizliğini bir kez daha müşahede ettik.

Terör örgütü gibi davranan İsrail'i en fazla cesaretlendiren ABD'nin yardımı değildir.

İsrail'i en fazla cesaretlendiren husus, İslam ülkelerinin aczidir!

İsrail ile birlikte hareket eden ülke olduğu için ABD'yi cesaretlendiren ülke olarak görmüyorum. Tam tersine kongrede Gazze Kasabı'nı ayakta alkışlayarak katliama ortak ülke olduğunu ilan etti.

Evet, ABD İsrail'in suç ortağıdır.

Terör örgütü gibi davranan İsrail, Hizbullah'ın iki numarasına Beyrut'ta düzenlediği suikastı önceden ABD'ye bildirdiğini açıkladı.

Aynı gün Tahran'da İsmail Heniyye'ye yapılan suikastı haber vermemiş olması düşünülebilir mi?

Düşünülemez çünkü ABD Beyrut saldırısından sonra muhtemel saldırılara karşı İsrail'i koruyacağını açıkladı!

O yüzden ABD Heniyye suikastının da suç ortağıdır!

BÖLGEYİ TEHDİT

İsrail'in Siyonist yönetimi, insani değerleri ve uluslararası hukuku bir kenara bırakarak sürdürdüğü genişleme/işgal politikası, sadece Filistin'i değil bölgedeki tüm ülkeleri tehdit etmektedir.

Bu tehdidi Türkiye Cumhurbaşkanı'ndan başka bölgede gören ve ciddiye alan devlet adamı yok gibi duruyor.

Eğer gözyaşı döküyor görünüyorlarsa bilin ki onlar timsah gözyaşlarından başka bir şey değildir!

Heniyye suikastı, İsrail'i tehdit eden Tahran'da yapılması, Türkiye dâhil, tüm böğe ülkelerine açık bir tehdittir!

Aynı gece hem Beyrut'un hem Tahran'ın vurulması, 'istediğimi vururum tehdidini' içermektedir.

HAMAS BİTER Mİ?

Netanyahu'nun Arap liderlerine, 'koltuklarınızda kalmak istiyorsanız sesinizi çıkarmayın!' ikazı mesaj falan değildi doğrudan tehditti!

Nitekim İran'dan gönderilen İHA'ları kimi Arap ülkelerinin düşürdüğünü gördük.

Şimdi sorulan soru şu: İsrail'in bu pervasızlığı HAMAS'ı bitirir mi, HAMAS geri adım atar mı?

Bu suikast Hamas'ı ve Filistinlileri sindirmek bir tarafa daha da tahrik ve teşvik edecektir.

Tüm emperyal güçleri arkasına almasına rağmen İsrail,10 aydır bir avuç HAMAS direnişçisiyle baş edememenin çılgınlığıyla, suçlu psikolojisiyle ve sıkışmışlığıyla bölgeyi tehdit etmektedir.

Oysa HAMAS Gazze ile sınırlı bir direniş hareketi değil ki.

Batı Şeria'da ki desteğinin yüzde 60 üzerinde olduğunu son seçimlerde gördük.

HAMAS İKTİDAR PARTİSİDİR

Gazze'deki bu direniş Hamas'ı daha da güçlendirmiştir. Bunu gördükleri için 2006'dan bu yana seçim yapılmıyor. 2006 seçimlerinde 132 sandalyeli Filistin parlamentosunun 74'ünü kazanan HAMAS aynı zamanda iktidar partisidir.

İsmail Heniyye seçimlerden sonra kurulan hükümetin başbakanıdır!

Ayrıca Heniyye suikasta kurban verilen ilk şehid değildir.

Filistinliler bu tür suikastlara alışkındır.

Her suikast Filistinlinin bilincini daha da bileyici bir etki etmektedir!

FİLİSTİN'İN TBMM'DE TEMSİLİ

Bölge ülkeleri ABD'nin gözdağına teslim olurken Türkiye'nin Filistin Devlet başkanını 14 Ağustos'ta TBMM'de misafir edecek olması fevkalade önemlidir. Şehid olmasaydı Heniyye ile birlikte ağırlanacaktı.

Bu ağırlama, 2007'den beri muhtıradan silahlı kalkışmaya kadar küresel güçlerin darbelerine maruz kalmış ve hiçbirine geçit vermemiş olan Başkan Erdoğan'ın anlamlı cevabıdır!

Aslında Türkiye Filistin devlet başkanını Netenyahu'nun ABD kongresinde konuştuğu günde TBMM'de konuşturacaktı.

Filistin'in şanssızlığı Hamas'ı her münasebette suçlayarak İsrail'i memnun eden mevcut Devlet Başkanı'dır!

Heniyye'nin eşlik etmesi dengeleyecekti. Şehid oldu Allah rahmet eylesin.

14 Ağustos'a kadar HAMAS yeni siyasi büro başkanını seçer inşallah.

Seçemese dahi iktidar partisi Hamas'ın Halid Meşal gibi bir yetkilisinin, TBMM'de Filistin devlet başkanına eşlik edip konuşması çok anlamlı olacaktır!

Filistin'in milli iradesini iktidar partisi HAMAS temsil etmektedir!