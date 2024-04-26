ABD'de bahar mı başlıyor?

Terör devleti İsrail'e karşı dünya çapında düzenlenen protesto gösterileri ve eylemler ABD'deki son hâdiselerle birlikte yeni bir safhaya geçti.

18 Nisan'da Columbia Üniversitesi'nde, terör devleti İsrail'in Gazze'deki işgaline karşı talebelerin düzenlediği protesto eylemine polis müdahale etmiş ve 100'den fazla talebeyi tutuklamıştı.

Polisin müdahalesine tepki olarak Harvard Üniversitesi, MIT, Yale Üniversitesi, Teksas Üniversitesi, Güney Kaliforniya Üniversitesi, Ohio Devlet Üniversitesi, Kaliforniya Politeknik Üniversitesi ve Michigan Üniversitesi'nde de talebeler düzenledikleri protesto eylemleriyle terör devleti İsrail'i ve ABD polisini kınadılar.

Terör devleti İsrail'e yönelik ABD üniversitelerinde dalga dalga yayılan eylemler hem terör devleti İsrail'i hem de ona destek veren ABD yönetimini panikletti. Terör devletinin başında bulunan Benjamin Netanyahu eylemleri 'korkunç' ve 'anti-semitik' bulduğunu açıkladı. Mâlûmunuz Siyonistler'in katliam ve işgallerine karşı çıkanlar hemen 'anti-semitik' ilan edilirler. Tıpkı ABD/Batı emperyalizmine karşı çıkanların 'terörist' ilan edildikleri gibi. Terör lideri Netanyahu ABD yönetiminden üniversitelerdeki talebe eylemlerine müdahale etmesini istedi.

Altı bezli gezen ABD Başkanı Joe Biden da terörü protesto eden talebeleri 'anti-semitik' ilan etti: "Bu bariz anti-semitik gösterileri kınıyorum ve oldukça tehlikeli buluyorum. Üniversite kampüslerinde veya ülkenin herhangi bir yerinde anti-semitizmin kesinlikle yeri yoktur."

Polisin tutuklama tehdidine talebeler kampüslerde kamplar kurarak karşılık verdi. Çeşitli üniversitelerdeki eylemlerde 300'den fazla talebe tutuklandı. ABD devletinin tehditlerine rağmen talebeler eylemlere devam ediyor ve eylemlere katılan üniversite sayısı da artıyor. Eylemler sebebiyle bazı üniversitelerde yüz yüze dersler iptal oldu.

ABD Üniversite Profesörleri Derneği de terörü protesto eden talebelere sahip çıktı. Dernek protestoları eleştirenlere şu cevabı verdi: "ABD'deki öğrenci protestolarını eleştirenlere şunu hatırlatmakta fayda var: Gazze'de artık üniversite yok. Gazze'deki her üniversite unutulmak üzere bombalandı. 7 Ekim'den bu yana yüzlerce akademisyen, profesör ve öğrenci öldürüldü."

Talebelerin istekleri ise şunlar:

1- Gazze'de kalıcı bir ateşkes sağlanması

2- ABD'nin İsrail'e yaptığı askeri yardımın kesilmesi

3- Üniversitelerin silah tedarikçileri ve savaştan kâr eden diğer şirketlerle ilişkilerini kesmesi

4- Protestolar nedeniyle disipline verilen veya işten atılan öğrenci ve öğretim üyeleri için af çıkarılması.

ABD'den gelen görüntüler hiç beklenmedik bir yerde meydana gelen bir vicdan patlamasını gösterirken akıllara "ABD Bahar başladı mı" sorusunu da getiriyor; Ümitvârım!..