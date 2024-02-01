Adaylar açıklanırken CHP'den haberler...

CHP, içeriden dışarıdan şamar yiyip duruyor.

İzmir'de Genel Başkan Özgür Özel'e yakın Cemil Tugay'ın aday gösterilmesi CHP'yi ikiye böldü. Tugay'ın açıklanmasının ardından İzmir İl Başkanı, Genel Merkez'i terk etti. İzmir karıştı.

Parti Meclisi çıkışında, değişim yapmadığına yönelik eleştirilere cevap veren Özel basın mensuplarına, "Değişim nerede diyenler İzmir'e baksın" dedi.

Tunç Soyer: Örgütün sesi dinlenmedi

Aday yapılmayan mevcut başkan Tunç Soyer tepkiliydi:

"Örgütün sesinin dinlendiğine, tabanın ve sivil toplum kuruluşlarının tercihlerinin dikkate alındığına dair de hiçbir emare bulunmamaktadır. Ön seçim de yapılmamış, süreç İzmir halkıyla şeffaf bir şekilde paylaşılmamıştır. Bütün bunlar yapılmadığı gibi sadece siyasi ödüllendirme ve cezalandırma yoluna gidilmiş olması kaygı vericidir."

Uğur Dündar: Ah şanssız İzmir...

Gazeteci Uğur Dündar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tepkiliydi:

"Belediye başkan adaylarına bakıyorum da CHP yönetimi İzmir'i kaybetmek için elinden geleni yapıyor! Ah şanssız İzmir..."

Tuncay Özkan: Adaylar yanlış

Ensonhaber.com, İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ile Özgür Özel arasındaki konuşmanın detaylarına ulaştı.

"Haz ve hırslarına yenilen siyaset, zavallı işidir. Rezil olunur." diyen ve siyasette koltukların dağıtılamayacağını söyleyen Tuncay Özkan, ehil olmayanlara verilen her işin sakat olduğuna dikkat çekti.

Özgür Özel Özkan'a cevap verdi:

Sevgili Tuncay. Ulu çınar partimiz, kimsenin babasının çiftliği değil. Hele hele ön seçimle değil de Sayın Genel Başkanımızın (Kemal Kılıçdaroğlu) iradesiyle Büyükşehir Belediye Başkanı olmuş arkadaşlarımızın haddi hiç değil..."

Yılmaz Büyükerşen: Bu parti nasıl adam olacak?

25 yıllık Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın ardından yeniden aday gösterilmeyen Yılmaz Büyükerşen, aday tanıtım toplantısında CHP'yi eleştirdi:

"Tanıdığım CHP'liler Bir araya geldikleri zaman, hepsi çok iyi ahbap, hepsi Atatürk ideallerini, partinin seçimlerde kazanması için yapılacak işleri konuşurlar. Fakat bir kısmı çekip gittikten sonra iki kişi yan yana gelince, gidenlerin dedikodusunu yaparlar. Geçimsizlik, anlaşmazlık, kıskançlıklar, iftiralar, ters yorumlar, herkes birbirinin ayağının altına karpuz kabuğu koyma gibi eğilimler içerisinde. 'Bu parti nasıl adam olacak?' diye düşünüp durmuşumdur. CHP'nin büyük hastalıklarından biri... Âdeta bir virüs, mikrop gibi siyasetle uğraşan insanlar arasında ne yazık ki var."

Akşener: Beştepe değil Saraçhane...

Saraçhane'de abla kardeş pozları veren Meral Akşener ile Ekrem İmamoğlu da birbirine girdi.

İYİ Parti; CHP'nin, Ankara, İzmir ve İstanbul'daki billboardlarda afişlerine yer vermediğini açıkladı.

Akşener, partisinin haftalık grup toplantısında konuştu:

"Ana muhalefet partisi de meğer bizden çok rahatsızmış. Milletimiz için çok doğru şeyler yapıyoruz demektir. Birileri istiyor ki billboardsuz seçim çalışması yapalım. Bizi sansürlemek isteyen Beştepe değil Saraçhane...

Muharrem İnce: Bunlar DEM'li kafalardan ayrılamaz.

Muharrem İnce de, Özgür Özel'le pazarlık bozulunca konuştu:

"Bunlar bir taraftan Cumhuriyetimize sahip yapıyormuş gibi yapanlar, bir taraftan özerkliği federasyonu dilinden düşürmeyen, cumhuriyeti zulüm olarak gören DEM'li kafalardan ayrılamaz. Mesela demokrasiyi savunuyormuş gibi yaparlar."

Mansur Yavaş, Bağımsız Başkan Adayı imiş...

Mansur Yavaş da CHP'den utanır gibi. CHP'nin altı oku ile yan yana görünmek istemiyor.

Bastırdığı afişlerde, kocaman "Ankara Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Mansur Yavaş" yazıyor.

Başka adaylar da afişlerinde CHP yazdırmıyor.

Özgür Özel, eş başkan bile değil sanki...