Adı Macron zeka mikron

Rus Dış İstihbarat Servisi Fransa'nın Ukrayna'ya 2.000 asker gönderme hazırlığında olduğunu iddia etti.

Açıklama bomba etkisi yaptı.

Bu açıklamanın hemen ardından bir başka açıklama Slovakya Başbakanı Robert Fico'dan geldi;

"Batı'da bazıları kendi askerlerini sahaya sürmek için Ukrayna ile ikili anlaşmalar yapmayı düşünüyor."

Macron'un Rusya'ya yönelik "Savaşa müdahil oluruz" çıkışı bu iddiaları daha da güçlendirdi.

Kuyudaki Taş...

Macron'un kuyuya attığı taşın yankıları artıp tartışmalar büyüyünce Fransa Savunma Bakanlığı topa girmek zorunda kaldı.

Bakanlık Fransa'nın Ukrayna'ya asker gönderme iddialarını yalanladı ve bu tür haberleri yayarak Rusya'nın dezenformasyon yaptığını iddia etti.

Bu yalanlamaya rağmen iki ülke arasındaki söz düellosuna Rus haber ajansı TASS'da katıldı ve TASS Rus Dış İstihbarat Şefi Sergei Naryshkin'in "Ukrayna'ya gelirlerse Fransız birliği Rus silahlı kuvvetlerinin saldırıları için öncelikli ve meşru hedefi olacaktır." dediğini yazdı.

Kambersiz düğün olur mu.

ABD'de kendini hatırlattı ve Ukrayna'da savaşmak üzere asker gönderme ya da NATO birlikleri sevk etme gibi bir planının olmadığını söyledi.

Bir başka önemli haber ajansı Sky News ise Macron'un Avrupa askerleri Ukrayna'ya gitmeli çıkışını doğruladı ancak bu konuda müttefikler arasında bir uzlaşmaya varılamadığını yazdı.

Sky News'i doğrulayan açıklama İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'den geldi. Meloni Ukrayna'ya kara birlikleri göndermenin gerilimi tetikleyeceğini söyledi.

Adı Macron Beyin Micron...

Tüm bu söylemlere noktayı koyan çıkış yine kuyuya taşı atan Macron'dan geldi;

"Hiçbir ihtimal dışlanmamalı, Rusya'nın kazanmaması için yapmamız gereken her şeyi yapacağız"

Peki Merkel'den boşalan Avrupa liderliğini kapmak için türlü türlü yollar deneyen Macron'un böyle bir imkân kabiliyeti var m?

Elbette yok...

Mangalda kül bırakmayan Makronun gerçek yüzünü ortaya çıkaracak gerçeği sahada oluşan tabloyla anlatmaya çalışalım.

Sahadaki Durum...

Rus resmi kaynaklarına göre bugüne kadar Ukrayna'da 13.397 yabancı asker Ukrayna adına savaşmış ve bu gelenlerin de 5.962'si Rusya tarafından savaşta öldürülmüş.

Bahse konu yabancı askerlerin ülke dağılımına bakıldığında ortaya ilginç bir tablo çıkıyor.

Buna göre sırasıyla;

Polonya 2.960 asker göndermiş, bu askerlerin 1.497'si ölmüş.

Gürcistan 1.042 asker göndermiş. bu askerlerin 561'i ölmüş.

Amerika 1.113 asker göndermiş, bu askerlerin. 491'i ölmüş.

Kanada 1.005 asker göndermiş, bu askerlerin 422'si ölmüş.

İngiltere 822 asker göndermiş, bu askerlerin 360'ı ölmüş.

Fransa 256 asker göndermiş, bu askerlerin 147'si ölmüş.

Sonuç...

Bu listeyi inceleyen her akıl, "yav Macron ne oldu da birden şahin kesildin." der.

Zira bu çıkış özellikle Avrupa'da gerilimi çok arttırdı ve bir anda tüm dünya Avrupa Ukrayna'nın yanında savaşa müdahil mi oluyor sorusunu sormaya başladı.

Ben son günlerde sıkça Avrupa Rusya savaşır mı diye soranlara her daim söylediğim gibi burada yineleyeceğim;

Merak etmeyin savaş bu koşullarda Avrupa'ya sıçramaz.