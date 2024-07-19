Afrika kıtasının 'sömürgeden birliğe' adım adım ilerlediği günlerde Türkiye deyim yerindeyse tam bir 'Afrika çıkarması' yaptı. Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Alparslan Bozkurt, MİT Başkanı Sayın İbrahim Kalın, Savunma Sanayi Başkanı Sayın Haluk Görgün ve Ticaret Bakan Yardımcısı Sayın Özgür Volkan Ağar'ın Niamey'de Nijer Başbakanı Ali Mahamane Lamine Zeine ve beraberindeki heyet ile ortak çalışma toplantısı' bünyesinde verdiği fotoğraf çok önem arz ediyor. Çünkü Afrika, sömürge kalıntılarını bir bir topraklarından attıktan hemen sonra önce Sahel Devletleri İttifakı ile güç birliği yaptı; şimdi de ikili ilişkilerinde eşit muhatap olacak şekilde 'ortak çalışma toplantısına' ev sahipliği yapıyor.

Heyet aynı zamanda Türkiye'nin Afrika'yı ne kadar önemsediğinin de bir göstergesi. Tabii toplantı sonrası gelen haberler en az toplantı kadar mühim. Uranyum tedariki başlığı ilk karşımıza çıkan haber, halihazırda inşa çalışmaları yürütülen ve ilave planlanan nükleer santral hamleleri için çok önemli olan bu ziyaret dikkatle izlenmesi gereken bir ziyaret olmasının en temel nedenlerinden biri. Denize kıyısı olmayan Batı Afrika ülkesi Nijer'in en önemli ekonomik sektörünün ve ihraç ürününün uranyum olduğunu belirtelim.

Almanya'nın "Nijer ile askeri işbirliği anlaşmasını sürdürmemiz mümkün değil" diyerek 31 Ağustos'a kadar askerlerini çekeceğini duyururken Nijer'in askerler hakkında soruşturma açacağı haberlerinin düştüğü günlerde yapılan bu ziyaret bu sebeple de dikkatle izlenmeli. Çünkü, sömürgeci 'Batı' ülkelerini ülkelerinden çıkaran Afrika ülkeleri, süreci daha da ileriye götürmeye kararlı görünüyor.

Diğer taraftan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Alparslan Bayraktar'dan bir diğer önemli açıklama geldi. Türkiye ile Somali arasında 'Hidrokarbon Arama ve Üretim Anlaşması' imzalanarak Somali denizindeki her biri 5 bin kilometrelik 3 blokta doğal gaz ve petrol arama çalışmalarına Eylül sonu, Ekim başında 50 kişilik bir ekiple Oruç Reis ve 5 destek gemisinin gönderilmesiyle başlanacağını duyurdu. Bloklardan ikisinin karadan 50 kilometre, birinin ise 100 kilometre açıkta ve deniz derinliği 2 bin metre, yer yer 3 bin metre ve deniz tabanından sonra da 4 bin metreye kadar toplamda deniz yüzeyinden 7 kilometrelik bir yerde Türkiye sondaj faaliyeti gerçekleştirecek.

Raporlara göre en az 30 milyar varil petrol ile zengin gaz rezervlerine sahip olduğu belirtilen Somali'de Türkiye'nin TÜRKSOM adıyla bilinen Mogadişu üssünde 16.000'den fazla Somali askerine eğitim verdiğini hatırlatalım.