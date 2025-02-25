AK Parti'nin istisnai başarısı ve yeni dönem

Türkiye'nin taşıyıcı partisi AK Parti, 8. Olağan Büyük Kongresini pazar günü Ankara'da -10 dereceyi bulan soğuğa rağmen Türkiye'nin 81 ilinden gelen coşkulu bir kalabalığın katılımıyla gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan kongrenin tek adayıydı ve zaten 1547 oyun tamamını alarak partisinin genel başkanlığına yeniden seçildi.

Salonda ya da dışarıda olumsuz bir olay yaşanmadı. CHP'nin tartışmalı kurultayıyla gündeme geldiği üzere iradesini satan partililerin delege avcılarından ev araba telefon yahut cash para istediğine dair herhangi bir şaibe de yayılmadı. Her delege özgür iradesiyle genel başkanını ve yeni yönetimi seçti.

Salonda fısıltıyla konuşulan tek konu, düne kadar başka partilerle yol yürüyüp en sıkıntılı zamanlarda AK Parti aleyhine konuşan isimlerin AK Parti'ye geçer geçmez parti yönetiminde yer bulmasına duyulan bir tür "kırgınlıktı". Kendi sadakatlerinin ve emeklerinin değer görmesini arzu eden ama Erdoğan'ın siyasi öngörüsüne ve becerisini de şeksiz şüphesiz güvendikleri için "mutlak bir bildiği var" diyerek parti ahlakına uygun biçimde dağıldılar.

SİYASETEN ÖLÜ PARTİLERDEN GELENLER

AK Parti'ye farklı partilerden geçişlerin arkasında somut bir gerçek var aslında. Bu isimlerin istifa ettikleri partileri, büyük umutlarla kurulmuş ve yuvarlak masada kendilerine hemen yer ayrılmış olsa da "siyaseten ölü doğmuş" partilerdi. Yaşama şansları yoktu. Sağ, muhafazakar, liberal vesaire parantezlerde anılmalarına rağmen öyle değildiler. Tabanda karşılıkları yoktu. Nitekim Kılıçdaroğlu CHP'si onlara "taşıyıcı annelik" yapmasa idi hiç varlık göstermeyeceklerdi. CHP üzerinden Meclis'e girseler de "tabansız, hedefsiz ve etkisiz olmanın dayanılmaz hafifliğini gördüler.

AK PARTİ "İÇ CEPHE"Yİ KUVVETLENDİRİYOR

Gerçek bir partide siyaset yapmanın cazibesi onları da çekmiş olmalı.

AK Parti vatandaş için olduğu gibi merkez sağ siyaset için de en güçlü adres olmayı sürdürüyor. İyi Parti'den, Gelecek Partisinden ve Yeniden Refah Partisinden ayrılan toplam sekiz milletvekili AK Parti'nin en üst yönetim kurulu olan MKYK'da görev almış durumda.

CHP'deki çalkantılar ve savrulmalarla muğlaklaşan "iç cepheyi kuvvetlendirme hedefi" bir manada AK Parti içinde gerçekleşiyor da diyebiliriz.

23 YILDIR İKTİDARDA OLMAYI NASIL BAŞARIYOR?

Erdoğan'ın kongrede "isimler fani, baki olan davadır" dediği gibi Türkiye'nin derdiyle dertlenmek AK Parti'nin kuruluşundan bu yana ayrılmadığı temel prensiplerinden biri.

Bu kadar uzun süre ve kesintisiz şekilde iktidarda kalmanın başka bir açıklaması yok zaten.

Bu yönüyle AK Parti Türkiye siyaseti için olduğu gibi dünya siyasi partiler tarihi açısından da istisnai bir başarı sergiliyor.

Dünyada eşine az rastlanan güçlü ve karizmatik bir lidere sahip olmak; siyaseti vatana millete hizmet etmenin bir aracı olarak görmek; ilkeli, cesur ve kararlı siyaset gütmek ve elbette bunu bu ülküye inanan, bunun için çabalayan kadrolarla yapmak AK Parti'nin çeyrek asra dayanan başarısının kodları.

KÖKLERİ TARİHTE, DALLARI GÖKLERDE

Yola "erdemliler hareketi" ve "reform partisi" olarak çıkan AK Parti aradan geçen 23 yılda vaatlerinin büyük kısmını gerçekleştirdiği gibi partinin ve ülkenin önüne yeni büyük hedefler koymayı da başardı.

Cumhuriyetin 100. Yılı için koyulan hedefe 2023'te ulaşıldı. Cumhurbaşkanı "kökler ve gökler" vurgusu yaparken 2053 ve 2071 hedeflerini gençlere emanet etti.

Kolay bir yolculuk olmadı geçen 23 yıl. Türkiye'nin vesayet odaklarından, darbeci zihniyetten, jakoben anlayıştan kurtulması... Anayasal güvence altında olmasına rağmen yönetmelikler marifetiyle yasaklanan temel hak ve özgürlüklerin önünün açılması... Kürtleri ve Alevileri ikincilleştirmeye yönelik görünmez baskılar, terör örgütlerinin, marjinal yapıların tasallutuna müsait hale getirilen ötekileştirmelere son verilmesi.

2028 GENÇLERİN SEÇİMİ OLACAK

Cumhurbaşkanı kongrede sık sık gençlere atıf yaptı. Gençleri çok önemsediği biliniyor. Teknofest kuşağı üzerinde gerçekten çok ciddi emeği var Cumhurbaşkanının.

Öte yandan 2028 seçimlerinde seçmenin yarısından fazlası AK Parti iktidarı döneminde doğan veya seçmen vasfı kazanan gençlerden oluşacak. Dolayısıyla AK Parti iktidarları döneminde doğan, içine doğdukları imkanların ve özgürlüklerin nasıl bir mücadeleyle elde edildiğini bilmediği için sıradanlaştıran bu gençlerle bağ kurmak, onların dilini konuşmak ve taleplerini karşılamak AK Parti yönetiminin en büyük sınavı olacak.

ÖTEKİSİZ TÜRKİYE TAMAM; SIRADA TERÖRSÜZ TÜRKİYE VAR

Uygulanan siyasetle, verilen mücadelelerle, ödenen bedellerle "ötekisiz Türkiye"ye ulaşıldı şükür. Sırada "terörsüz Türkiye" hedefi var.

Zaten kongrede "Terörsüz Türkiye'ye çok yakınız" diyerek son durumdan da haber verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan.

Bu vurguyu SDG'nin silahlarını Suriye yeni yönetimine teslim edeceği yönündeki son gelişmeler ve teröristbaşı Öcalan'ın PKK-YPG'ye "silah bırakın, örgütü fesh edin" çağrısının yakınlığı olarak okuyabiliriz.

TOKSİK MUHALEFETİ DÖNÜŞTÜRME HEDEFİ

Cumhurbaşkanının kongrede vurguladığı "toksik demokrasinin panzehiri AK Parti ve Cumhur ittifakıdır" cümlesini hatırda tutmakta fayda var.

Geçmiş dönemde vesayet odaklarına, terör baronlarına, komprador burjuvaziye, jakoben anlayışa karşı verilen mücadelede AK Parti tek başınaydı. FETÖ'ye, diğer terör örgütlerine ve küresel saldırılara karşı Cumhur ittifakı bir oldu.

Ama eskiden olduğu gibi artık darbeci askerlerin arkasına saklanamayan ama hala iktidarı halktan değil uluslararası güç odaklarından bekleyen bir muhalefet cephesi olduğu da açık. Son TÜSİAD vakasında CHP cenahından gelen sızlanmaların ve dışarıdan gelen meydan okumaların paralelliği Erdoğan'ın dikkatinden kaçmadı. Muhalefet hala bu kirli zeminde siyaset yapıyor çünkü.