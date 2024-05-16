AK Parti'nin yeni yol haritası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Salı günü AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, Çarşamba günü de AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmalarda, partisinin yeni yol haritası hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın verdiği bilgiye göre 7-8 Haziran tarihinde milletvekilleriyle, 1-2 Temmuz'da da belediye başkanları ile bir araya gelinecek. AK Parti kongreleri ile ilgili takvim de yakında ilan edilecek.

Önümüzdeki dönem için Erdoğan'ın belirlediği ilkeler şöyle:

"Yorulan arkadaşlarımız, motivasyonunu yitiren arkadaşlarımız varsa, hatası, kusuru, yanlışı olanlar varsa, kardeşlik hukukumuzu koruyarak onları dinlenmeye alacağız. Yeni, heyecanlı, dinamik arkadaşlarımızla kadromuzu güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz."

Kardeşlik hukukunu koruyarak yeni yüzlerle yeni heyecanlarla, yeni dinamizm kazanmak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ilkeyi AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda şöyle ifade etti:

"Saflarımızı genişletecek, sıklaştıracak, partimizi daha da büyütmenin gayretinde olacağız. Yeni isimlerle, yeni değerlerle, yeni hizmet erleriyle kadrolarımızı tahkim ederken, partimizin emektarlarına vefasızlık göstermeyeceğiz. Şunun bilinmesini isterim, bizim AK Parti'den güç devşirecek isimlere değil AK Parti'ye güç katacak, ufuk, vizyon, dinamizm, heyecan katacak şahsiyetlere ihtiyacımız var. Bu anlayışla partimizin çatısı altında AK Parti rozetiyle ülkeye ve millete gerçekten hizmet etmek isteyenlere kapımızı kapatmıyoruz. Ama siyaseti kariyer basamağı olarak görenlerle yol yürünemeyeceğini de geçmiş tecrübelerimizin ışığında çok çok iyi biliyoruz. Partimizi zirveye taşıyacak isimlerle kongrelerimizi birer yeniden diriliş, yeniden şahlanış vesilesi haline dönüştürmek arzusundayız."

31 Mart yerel seçim sonuçlarını, AK Parti ve Cumhur İttifakı arasına fitne sokmak için kullanmaya kalkanlar oldu.

AK Parti ve MHP bu fitneleri bugüne kadar hep savuşturdu.

Şimdi hem Sayın Bahçeli'nin, hem Sayın Erdoğan'ın kararlı duruşları ile yeni bir şahlanış süreci başlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz FETÖ ihaneti başta olmak üzere, liderliğinin gerektiği her yerde milletimizin önüne düştü, Türkiye Yüzyılı'nın kapılarını açtı.

Dün AK Parti Meclis Grubundaki konuşması, Erdoğan liderliğinin hatırlanması bakımından önemlidir:

"Son 22 yılda, AK Parti ve hükümetleriyle ilgili karamsar ve kötümser senaryolar yazanlar oldu. Bize süre biçenler oldu. Bize, gazete manşetlerinden ömür biçenler oldu. 'Bu iş bitti' deyip yolunu değiştirenler oldu. Bu davaya ihanet edenler oldu. Korkanlar, ürkenler, hırslarına yenilenler oldu. Onlar şimdi yoklar, esameleri okunmuyor; unutulup gittiler. Ama Allah'a hamdolsun, biz buradayız; dimdik, sapasağlam ayaktayız."

Dün, TürkMedya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek ve Star gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak arkadaşlarımızın daveti ile gazetemizin yazarlar toplantısına katıldım. Osmangazi Köprüsü-Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim köprüsünden geçerek Star'ın İkitelli'deki binasına ulaştık.

Türkiye'nin canlılığını, hamlelerini, büyüklüğünü görmek için sadece bu Yalova-İkitelli yolculuğunu yapmak yeterli. Bu köprülere, otoyollara karşı çıkanlar bir kör inadın içindeler. Aynı karşı çıkmalar İstanbul Havalimanı için de yapıldı. Şimdi günlük ortalama 1400-1500 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı...

Mesele İktidarı övmek, yermek meselesi değil. Türkiye ayağa kalkmış, sadece kara ulaşımından değil, çok hızlı trenlerden, milli savunma sanayindeki büyük hamlelere kadar küresel siyasete damga vurmaya başlayan bir ülkeden söz ediyoruz.

Mesele Erdoğan'a, Cumhur İttifakı'na takoz koymak değil. Mesele ayağa kalkan Türkiye'yi engellemek...