Akşener çıkmazı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Başkanı İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti. İstanbul için adayımız İmamoğlu açıklaması yaptı. Ancak kurduğu iddiaları cümlelerin aksine Akşener çıkmazına saplanıp kalmış gibiydi... Özel'in "Siyasette hiçbir ihtimal tamamen sıfırlanmaz. Öyle olmasın diye üstümüze ne düşerse sarf etmeye devam edeceğiz." İfadesi kapı açık mesajı olarak görüldü. Ama devamında da "Seçimi İstanbul İttifakı kazandı. İstanbul'u İstanbullular kazandı, İstanbullular İmamoğlu'na yine sahip çıkacaktır." Diyerek Akşener'e senle ya da sensiz İyi Parti bizimle mesajıyla aba altından sopa gösterdi.

Akşener'in talimatı ile istifa eden, İYİ Parti İBB Meclis Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ın, aynı göreve tekrar seçilmesi bardağı taşırdı. İyi parti isyancılara karşı disiplin sürecini başlattı. Ancak CHP'nin İYİ Parti üstündeki etkisi inkar edilemez şekilde görüldü.

Şimdi meseleyi her iki cepheden de okumaya çalışalım. CHP ile iş birliği için diretenlerin derdi makamlarını, koltuklarını korumak aslında. Özkan bu konunun en dikkat çekici örneği oldu. CHP'ye yanlayanlar "Akşener gidici, biz koltuğumuzu koruyalım" şeklinde hesap yapıyor. Akşener ise hezimeti görüp kısa vadeli kazançlar yerine uzun vadeli bir planlama peşinde gibi görünüyor. Partiyi CHP'nin stepnesi görümünden kurtarmaya çalışıyor. Hesaplarını yerel seçim değil, 2028'e göre yapıyor. Burada son sözü söyleyense elbette İYİ Parti seçmeni olacak. CHP'ye yanlayanlarla mı, Akşener'le mi yol yürünecek, sandıkta anlayacağız...

SUÇ MAKİNASI İNSANLAR

Samsun'un İlkadım ilçesinde 110 suçtan 24 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü polisin yedi gün süren takibiyle yakalandı. Haberi okuyunca acaba yanlış mı okudum diye dönüp bir kez daha okuma ihtiyacı hissediyorsunuz. Zira 110 ayrı suçtan hüküm giyen birisi nasıl olur da zaten sokakta olur.

Açık söyleyeyim suç işlemeyi meslek haline getirenler var. Bu yüzden suçla mücadele için cezaların katlanarak artması gerektiğini düşünüyorum. İlk hırsızlıkta kamu cezası, ikinci hırsızlıkta ev hapsi üçüncü hırsızlıkta hapishane, dördüncü hırsızlıkta ilk cezanın iki katı gibi bir süreç işletilmeli. Suç işlemeyi meslek haline getirenler ömrünü cezaevinde tüketmeli...

BAŞIBOŞ KÖPEKLER

Türk Veteriner Hekimler Birliği Başkanı Prof. Dr. Murat Aslan'a bir kulak vermek gerekiyor. Zira "uyutulsunlar" diyenlerle, "sokaklar köpeklerin" diyenler dışında makul önerileri var. Örneğin "mahalle köpeği" kavramıyla hayvanların sitelere, muhtara ya da işletmelere zimmetlenmesi gibi uygulamalarla sürüleşmesinin önüne geçilmesi sağlanabilir. Ya da belediye ekipleri, KOBİ'leri, şirketleri, fabrika ve bahçesi olan uygun tesisleri ziyaret edip hayvanları onlara hediye edebilir. Aynı zamanda kulübe, mama desteği verilip, düzenli olarak aşıları da yapılabilir. Tabi bu süreçte kısırlaştırma çalışmalarının da devam etmesi gerekiyor. Zira sayıları üç milyona yaklaşan başıboş köpek sorununa neşter atılması şart, üç bakanlık bu konuda kafa kafaya verdi çalışıyor. Bakalım nasıl bir eylem planı çıkacak.

OPTİMUS'U GÖRDÜNÜZ MÜ?

Aslında fark etmeden hayatımıza girdiler bile...

Evin içinde geziniyorlar, sessiz sessiz çalışıyorlar.

Hatta onlarla empati kurup

Menekşe, Rıfkı, Katya gibi isim verenler dahi var.

Kendi kendine evde temizlik yapan küçük robotlardan bahsediyorum.

Şimdilik masum görünüyorlar.

Ancak Atlas robottan sonra Elon Musk da kendi robotları

Optimus'un görüntülerini paylaştı.

Yani bir başka deyişle Tesla, yumurta taşıyabilecek kadar hassas yoga yapabilecek kadar insansı robotu Optimus Gen 2' yi görücüye çıkardı.

Açıkçası insansı robotlar ve yapay zeka konusunda ülkeler epey ilerledi.

Tıpkı Atom bombası çağında olduğu gibi bir dehşet dengesi oluşacak gibi görünüyor.

Ve biraz ürkütücü görünse de bizim de bu robotlar çağını ıskalama lüksümüz yok.

Çünkü yapay zeka ve robotlara hükmedenler, geri kalmış ülkelere de hükmedebilir.

BM gibi uluslararası kurumların içine düştüğü acziyet, güçlüler çağında hukukun değil, gücün hükmünün geçeceğini net bir şekilde gösterdi. Neyse ki trene son vagonlardan da olsa binmeyi başardık.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, "Son 21 yılda yapay zeka alanında 3 bin 700'den fazla projeye ve 1300'den fazla kişiye 6,7 milyar lira destek sağladık" ifadesiyle bu duruma dikkat çekti.

İnsanlık belki de yapay zeka ve bu insansı robotlarla kendi sonunu hazırlıyor. Zira bu konuda etik tartışmalar şiddetli bir şekilde sürüyor.

Ancak, insansı robot Optimus'u tanıtan Elon Musk'un insanlık neslini korumak için Mars'a bir milyon kişilik bir koloni kurmalıyız çıkışı bir kehanet değil, öngörü de olabilir. Belki biz değil ama çocuklarımızın, torunlarımızın o günleri göreceği muhakkak gibi görünüyor. O yüzden şimdiden hazırlığı sürdürmek gerekiyor.

Merak edenler için Optimus mesajını da buraya bırakıyorum...

https://twitter.com/Tesla_Optimus/status/1734756150137225501