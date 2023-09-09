Akşener, dediğini yapabilir mi?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul ve Ankara dâhil 81 ilde aday çıkaracaklarını açıklayınca muhalefet cephesi karıştı.

CHP'de tam bir panik havası hâkim. CHP kalemşorları, Akşener'i üstü örtülü tehdit etmeye bile başladılar: "CHP kaybeder ama toparlanır, siz bitersiniz..."

Akşener, gerçekten dediğini yapar mı?

Akşener'in, şu masadan kalkıp sonra hakaret ve küfürlerle süklüm büklüm dönmesi tabii büyük kırılma...

Akşener'i artık ne kadar ciddiye almak lazım, bu sorular kafalardan çıkmış değil.

Yani Akşener'in sözlerine ne kadar güvenilir?

Gerçekten rest mi çekiyor, pazarlıkta el mi yükseltiyor?

İYİ Parti tabanını en fazla sarsan, ürküten, soğutan şey, 6'lı masanın HDP ile işbirliği oldu.

Kılıçdaroğlu'nun Meclis çatısı altında HDP ile gizli pazarlıklar yapması sadece İYİ Parti tabanını değil CHP tabanını da fena yaraladı.

Hele Kılıçdaroğlu'nun Ümit Özdağ'a İçişleri Bakanlığını, Milli Eğitim Bakanlığını, MİT Başkanlığını gizli protokolle vaat etmesi, muhalefetin dünyasını yıktı. "Bu Kılıçdaroğlu; 'ben Cumhurbaşkanı olayım, isterse Türkiye batsın, memleket yansın umurumda değil' gerçeğini gördüler.

Fatih Altaylı'ya söyledikleri arasında Akşener'in şu ifadelerinin altını çizelim:

"Seçim meydanlarında, 'Biz PKK'lı değiliz, Kandil bizi desteklemiyor. Bunu söyleyen şerefsizdir' diye gezdik. Biz bunun için kurmadık ki bu partiyi..."

Demek, vatandaşın, PKK ile işbirliği yaptığınız algısını yıkamadınız.

Eh siz nasıl siyasetçisiniz? Bu milletin hassasiyetlerini nasıl bilmiyorsunuz?

Evet bilmiyorsunuz. Bilseydiniz şehit bacısına küfreden o şahsı yeniden milletvekili seçtirmezdiniz?

Dolayısıyla biz şimdi sizin siyaseten hidayete erdiğinizi, "şu anda kuruluş ayarlarına dönüyoruz" beyanınızı nasıl ciddiye alacağız?

Akşener bir şey daha söylüyor: "Artık ittifak siyasetine şiddetle karşıyız. Bunlar insanları kutuplaştırıyor."

Hoppala.

"Bunlar" dediklerinin içinde bir numarada CHP var, iki numarada İYİ Parti... Birlikte kutuplaştırdınız.

Yenildiler ya, kendini kenara atan atana...

Akşener, İstanbul ve Ankara dâhil her ilde aday çıkaracaklarını söyleyince CHP'liler "Beştepe ile anlaştı" demeye çoktan başladılar.

Akşener cevabını hazırlamış:

"Bir; bana, 'Tayyip Erdoğan'a yanladı' diyenler dâhil herkes istediğini söyleyebilir. Umurumda değil. İki; biz bu partiyi CHP'nin adaylarını seçtirmek için kurmadık. Bitti..."

İki gündür İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ve CHP Sözcüsü Faik Öztrak aynı şeyi söylüyor: "Yolları açık olsun, kendileri bilir."

İtiraz edelim: Kendileri bilemez.

Ne CHP ne İYİ Parti ne HDP ne ötekiler, kendileri bilmez/bilemez...

Onların iradesine ipotek koyan üst irade bilir.

6'lı/7'li masa bir projeydi.

Erdoğan yıkılmadığına göre proje devam ediyor demektir...

Üst irade (ki, FETÖ de onun emrinde) AK Parti'nin, MHP'nin, Cumhur İttifakı'nın kaybetmesini istiyor.

Dolayısıyla bundan önceki bütün seçimlerde olduğu gibi Cumhur İttifakı adaylarının kazanmaması için bastıracak.

Cumhur İttifakı'nın adayı karşısında hangi partinin adayının kazanma şansı varsa ona yüklenecekler, ona destek verecekler.

İYİ Parti, göstermelik olarak İstanbul'da, Ankara'da aday gösterebilir (ki, o da henüz belli değil) el altından CHP'nin adayları için oy isteyecekler.

İşte burada oyunu, Cumhur İttifakı'nın ince eleyip sık dokuyacağı tam isabet diyeceğimiz adayları oyunu bozabilir.

Öyle adaylar ki, muhalefet seçmeninin vicdanına dokunulur ve "önce Türkiye" nabzı atmaya başlar...