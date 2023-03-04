Akşener konuştu; çıban patladı…

Kılıçdaroğlu'nun kendi adaylığını dayatmasına Akşener nihayet isyan etti ve masadan kalktı.

Şu anda muhalefet cephesinde şok, özellikle CHP'de büyük infial var.

Akşener'in boyun eğeceğine öyle inanmışlar ki, bilhassa malum medya Kılıçdaroğlu'na öyle angaje olmuş ki; sanki seçimi şimdiden kaybetmişler gibi ah vah ediyorlar.

Akşener'e ne laflar, ne hakaretler... Tam anlamıyla İYİ Parti Genel Başkanı linç ediliyor...

CHP'liler İYİ Parti'ye ödünç milletvekili verdiklerini de hatırlatıp, "Besle kargayı oysun gözünü" deyip duruyorlar.

Hele Kılıçdaroğlu'na çalışan televizyonlarda Akşener'e neler neler söyleniyor.

İkiyüzlü, ahlâksız medya anlayışlarını nasıl da anında ortaya seriverdiler.

Ha bu arada, şunu da hemen ilk saatlerde gözlemledik; muhalefete destek veren medya, televizyon ve gazeteler bugünden itibaren birbirlerini yemeye başlarlar.

Yayına yeni başlayan Sözcü TV, Akşener'in konuşmasını, "Tarihî konuşma" diye saatlerce ekranda tuttu.

6'lı masa hikâyesi, masadakilerin şaşkın bakışları arasında sona erdi.

Balık karaya vurdu ve Kılıçdaroğlu çırpınıyor.

Apar topar Sol Parti'ye, TİP'e gidiyor. "Sofrayı büyüteceğiz" diyerek HDP'den can simidi atmasını bekliyor.

Ne oldu? 12 aydır yol haritası yapıyor, estek köstek diyorlardı. Sırf Kılıçdaroğlu'nun adaylığını dayatmak için ayaklarında top çeviriyorlardı.

Hemen şunun altını çizeyim.

Meral Akşener de yüksek sesle söyledi; 6'lı masa meğer 5'li masaymış. Yani sinsi 4'ler, Karamollaoğlu, Davutoğlu, Babacan ve Uysal baştan beri Kılıçdaroğlu'na çalışmışlar.

Zaten Ali Babacan'ın öyle bir karakteri var. Bir yerde görünüp aynı anda başka yerde film çevirmek...

Ancak bu sinsilikleri, onlara pahalıya patlayacak. PKK'nın siyasi kolu HDP ile birlikte Kılıçdaroğlu'na koltuk değneği olmanın, tabanlarında nasıl tepkilere sebep olacağını meydanlarda acı acı yaşayacaklar...

Acaba Kılıçdaroğlu'na ne karşılığında çalıştılar?

Ecevit'in Güneş Motel milletvekili pazarlıklarını bile aşan kulis haberlerini, Saadet, Gelecek, Deva, DP henüz yalanlamadı.

Ali Babacan'a; Cumhurbaşkanı yardımcılığı, ekonomi yönetimi, 20 milletvekili,

Ahmet Davutoğlu'na; Cumhurbaşkanı yardımcılığı, Dışişleri Bakanlığı, 20 milletvekili,

Temel Karamollaoğlu'na; Cumhurbaşkanı yardımcılığı, Kültür Bakanlığı, 10 milletvekili,

Gültekin Uysal'a; CHP listesinden liste başı milletvekilliği, Turizm Bakanlığı, 4 milletvekili vaat edildiği doğru mu?

Milletimizi tanımayanlar, darmadağın oldular.

Akşener birinci perdede masadan kalktı.

İkinci perdede Mansur ve Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na yaptığı adaylık çağrısı var.

İki isimden de bu yazının yazıldığı ana kadar bir cevap gelmedi.

Hâlbuki ikisi de kanal kanal dolaşıp verilecek bir görevden kaçmayacaklarını söylüyorlardı.

İkisi de mi reddeder, biri kabul mü eder, yoksa başka bir isim mi, mesela Akşener mi aday olur şimdilik bilmiyoruz .

Ama ne olursa olsun bundan sonra muhalefetin birlikte hareket etmesi, 6'lı masa hatırası olarak kalacak...

Ayaklarında kırıklar, gözlerinde morluklar ile muhalefet kendine artık gelemez.

Hele devreye bir HDP'nin afra tafraları girsin...

Hele bir sinsi 4'lünün eli ayağına dolaşsın...

Deprem acılarını bile siyasete tahvil etmeye kalkanlar işte böyle çarpılırlar..

Hadi yine statlarda "hükümet istifa" diye amigoları bağırtsınlar bakalım...

Kendi içinde kin, nefret, hakaret biriktirip ele güne rezil olanlar, acaba hangi yüzle Türkiye'yi yönetebileceklerini iddia edecekler?

Birbirlerine güvenmedikleri halde aylardır sanki can ciğer kuzu sarması gibi davrananlar, halka ne diyecekler de güven verecekler?