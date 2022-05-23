Aksiyoner gençlik

Hafta sonu Ak Parti Gençlik Kolları'nın Adana'da düzenlediği "Bir Gençlik Şöleni"ndeydim. Türkiye'nin her yerinden gelen yüz bine yakın genç bu vesileyle bir araya gelmiş oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Adana'da karşılayan gençlerin heyecanı ve şevkleri yerindeydi.

Şölenin en genci, Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in "Gençlik yaş işi değil, ruh işidir!" kıstasını göre Recep Tayyip Erdoğan'dı.

Başkan Erdoğan gençleri, "Siz Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracak, dünyayı değiştirecek gençliksiniz. Siz verileni, dayatılanı değil kendi tarih ve kültür hakikatini bulacak gençliksiniz. Siz, dağılmışları toplayacak, gizlenmişleri açacak, karanlıkları güneşle aydınlatacak gençliksiniz. Siz çürümüşlüğün sinsi oyunları açacak gençliksiniz. Sizde bunu görüyorum, size inanıyorum. Karanlıkları yırtıp aşacak gençliksiniz. Siz kozaları örecek, uyuyan medeniyeti yeniden diriltecek olan gençliksiniz. Siz esir kalmış kardeşlerinin, yardım eli olan mazlumların sevinci olacak gençliksiniz. Gençler, siz Medine'nin, Mekke'nin, Diyarbakır'ın, Bosna'nın semalarında ezan sesleri yankılanan tüm diyarların beklediği gençliksiniz" diyerek selamladı.

Gençliğe geçmişte Müslüman Anadolu halkına çektirilen zulmü hatırlatan Başkan Erdoğan ulaşılması gereken hedefi de gösterdi: "Kardeşlerim, siz Mehmet Akif'in Asım'ı, Necip Fazıl'ın ideal gençliği, Nurettin Topçu'nun beklenen gençliği, Karakoç'un diriliş nezri özlemlerini hayata geçirecek gençliksiniz. Siz, bizim 40 yıllık siyasi mücadelemiz ve 20 yıllık iktidarımızda temellerini attığımız büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını 2053 vizyonuyla taçlandıracak gençliksiniz."

Adana'da bir araya gelen gençlerin oluşturduğu manzara, kör Recep Tayyip Erdoğan düşmanlarını derin bir umutsuzluk çukuruna düşürecek kadar muhteşemdi! 20 yıldır iktidarda olmanın kaçınılmaz handikaplarını gençler üzerlerinden atmışlar ve 2023 seçimlerine şimdiden kollarını sıvamışlar.

Eyyüp Kadir İnan başkanlığındaki Ak Parti gençliği, "sokakta, lisede, fabrikada, üniversitede fert fert her bir gence dokunmaya çabalayan aksiyoner bir anlayışla Türkiye'nin en büyük gençlik teşkilatı olmaya gayret gösteriyor."

Aksiyon ve taarruz devrinde Ak Parti gençliğinin "gerekeni gereken yerde yapmanın" şuurunda kendini yetiştirmenin gayretinde olduğunu gördüm.

Bu zorlu organizasyonu başarılıyla altından kalkan Ak Parti Gençlik Kolları'nı Eyyüp Kadir İnan nezdinde tebrik ediyorum.

Program sonrası dönüşte yaşanan trafik kazasında vefat eden 3 kardeşime Allah'tan rahmet, yaralanan kardeşlerime de acil şifalar diliyorum.