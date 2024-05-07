Ali Koç'a açık mektup

Ali Koç'un çok güzel bulduğum bir sözü var.

Bu sözünü "(başlangıçta) kesin aday olmayacağım derken (şimdilerde) mayısta bakarız" diyen Mehmet Büyükekşi için diyor Ali Koç. "Aptallarla, ölüler fikir değiştirmez." Gerçekten de Ali Koç döneminde gördüklerimiz hiçbir zaman diliminde görülebilecek cinsten değil. Mehmet Büyükekşi için bu sözleri söyleyen Ali Koç, el altından, 9 Haziran'da yapılacak Fenerbahçe Başkanlık seçimleri için imza topluyor. Ali Koç'un yakın çevresindeki elit azınlık dışında onun iyiliği için bir iki laf edebilecek bir insan yok mudur? Kimse Ali Koç'a "Başkan, sen, Mehmet Büyükekşi için ne söylüyorsan aynısı senin durumuna uyuyor" diyemiyor mu?

Başkan ben sana diyeyim o vakit "Sayın Başkan, 6 yıllık döneminde, Fenerbahçe tarihinin en kötü, en başarısız başkanısın.

Lütfen bırak.

"Aklı başında olan, muhakeme yapabilen tüm Fenerbahçeliler bunu sana söylemek istiyorlar. Senin deyiminle "Aptallarla, ölüler fikirlerini değiştirmez." Sayın Başkan, Fenerbahçe camiasında hiç kimse aptal değil.

Hiç kimse ölü numarası da yapmıyor.

Lütfen bir kere olsun sözünün eri ol ve aday olma.

Defalarca "Benim başımda olduğum Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar" dedin. İşaret ettiğin gücün iktidar olduğunu söylemek istiyorsun ama cesaretin olmadığından bir türlü direkt söyleyemiyorsun. Neden?

Çünkü buna sen de inanmıyorsun.

Sen Fenerbahçe'de Başkan olduğun dönemde Fenerbahçe sadece bir Türkiye Kupası alabildi.

Aynı dönemde Koç Holding ve Koç Şirketleri her sene kar rekorları kırdı. Koç Grubu, devlete, yeni projeler yaptılar, yeni işler aldılar.

Yani senin hissedarı olduğun, Ömer Koç'un başında olduğu Koç Grubu başarıdan başarıya koştu bu dönemde. Bunda bir çelişki yok mu sence? Senin anlatımına göre devlet, Koç soyadına "gıcık" olduğu için Fenerbahçe bu durumda.

Peki devlet, Koç soyadına gıcık da neden Koç grubu başarıdan başarıya koşuyor. Fenerbahçe ile Koç Grubu arasında tek bir fark var.

Fenerbahçe'nin başında Ali Koç, Koç Grubu'nun başında Ömer Koç var.

Tek fark bu...

Tabi ki bir önemli fark daha var. Ali Koç'un başında olduğu Fenerbahçe bir avuç "elitin" elinde. Ömer Koç'un başında olduğu Koç Grubu "liyakat" sahibi insanların elinde.

Bu basit bakış açısı ile baktığımızda "Benim başımda olduğum Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar" söylemine ben inanmıyorum Başkan.

Haa belki Ali Koç'un deyimiyle "aptallar ve ölüler" inanıyorlardır.

Buna da ben bir şey diyemem. Aptal olmayın der geçerim.

"Benim şahsi sevdamın aileme zarar getirmemesi lazım. Bu süreçten sonra ürktüm. Benim de gözümün üstünde kaşım var" diyerek 2012 yılında Fenerbahçe Spor Kulübü'nden ayrıldı Ali Koç. 2012 yılında yapılan seçimlere Aziz Yıldırım cezaevinde tutukluyken girdi ve başkan seçildi. Şahsi sevdasının ailesine zarar getirmemesi için Fenerbahçe'den ayrılan Ali Koç şimdilerde gizli gizli başkanlık yarışına girerken kendi söylemine göre varlığının Fenerbahçe'ye zarar vermesine aldırış etmiyor!

Ali Koç Fenerbahçe Başkanı olmasının ailesine zarar vermesini önemsiyor ama Fenerbahçe Başkanı olmasının Fenerbahçe'ye zarar vermesini önemsemiyor!

Bu söylemden bu sonuç çıkıyor. Bence Ali Koç, 6 yıllık başarısızlıkla geçen dönemi için bu gerçek olmayan söyleme sarılıyor. Ali Koç başında olduğu sürece Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar. Bu sözler 6 yıllık başarısızlıkla geçen bir dönemi başkalarına ihale etmek için söylenmiş sözler.

Ali Koç'ta tek hata yok.

Hata ismi konmamış güçlerde. Ali Koç, bu söze inanıyor olsa sevdam dediği Fenerbahçe'nin önünü açmak için artık yeter der ve aday olmaz.

Ali Koç hala aday olmayı düşünüyor zikzaklar çizerek kalp elektrosu gibi fikri her an değişiyor.

Uygun bir tarih bulsa hemen aday olduğunu açıklayacak.

Önce Olimpiakos maçını bekledi Ali Koç, sonra Monaco maçını.

Ama olmadı.

Fenerbahçe o maçlarda beklediğini alamadı. Galatasaray maçı seçim takvimine uymuyor. Aslında en güzel gösteri o maçta alınacak bir galibiyet ardından olabilirdi.

TARİH BİR GÜN HESAP SORAR

Tutuklu olduğu cezaevinden, 2012 yılında, yani FETÖ'nün en güçlü olduğu tarihte başkan seçilen Aziz Yıldırım. "Benim şahsi sevdamın aileme zarar getirmemesi lazım. Bu süreçten sonra ürktüm. Benim de gözümün üstünde kaşım var" diyerek 2012 yılında Fenerbahçe Spor Kulübü'nden ayrılan Ali Koç. Bu günleri insanlar çok çabuk unuttu. Aziz Yıldırım, o gün gelecek günlerde ne olacağına bakmadan kaldı. Ali Koç ise o gün arkasına bakmadan çekti gitti. Bunlar gerçekten unutuldu. Bir yıl cezaevinde yatan gıkını bile çıkarmayan, kelle koltukta FETÖ ile çarpışan Aziz Yıldırım, Ali Koç döneminde Fenerbahçe tarihinden silinmek istendi. Galatasaray ile oynanan Süper Final maçında çekilen bir fotoğrafı üzerinden Ali Koç'tan cesur yürek bir başkomutan yaratıldı. 3 Temmuz sürecine ilişkin konuşulan tüm mecralarda 2018'den sonra bu fotoğraf kullanıldı. Oysaki bu fotoğraf 12 Mayıs 2012'de çekilmişti. Bu fotoğraftan sonra Ali Koç'un tek bir fotoğrafı bile yoktu 3 Temmuz'a dair. Bu yalan o kadar tekrarlandı ki sonunda böyle olmadığını bilenler bile bu yalana inandı. Hatta Ali Koç bile bu yalana inandı.

Kendisini William Wallace sanmaya başladı onun gibi olmaya çalıştı. Bugünkü 'cesur yürek" durumu da tam da bu yüzden.

2018 seçiminde sonra; yönetim tarafından taraftara verilen gazla "garajdan kaçtı", "korkudan genel kurula gelemiyor" denen Aziz Yıldırım, 27 Nisan'da, bir anda ansızın geliverdi, YDK Genel Kuruluna. Saatlerce oturdu orada. Karşısına çıkıp, elini bile sıkamadı Ali Koç.

Kim cesur yürek, kim kaçtı?

Tarih gerçeklerle yazılır.

Coğrafi gerçekler yalanına Kalamış'tan güneş doğacağına inandırdığınız kitle de bir gün uyanır elbette.

Çünkü Ali Koç son sözünü söyledi:

"Sadece aptallar ve ölüler fikrini değiştirmez."

NEREDEN NEREYE

2018 yılında Fenerbahçe Konyaspor karşısında 3-0 galip durumdayken, Ali Koç Başkan olacak Kalamış'tan güneş doğacak düşüncesine inandırılan, "yönetim istifa" diye bağırttırılan taraftarların maçı 3-2'ye getirdiği o gün dün gibi hafızamda. Şimdilerde; Konyaspor maçından alınacak 3 puana Ali Koç'un Başkan adaylığını açıklama umudu bağlanan günlere gelindi.

Yazık...

Bu fırsat doğmadı dün gece. Alınan beraberlik bütün umutları yok etti. Bakalım hangi bahara kaldı Ali Koç'un başkanlık açıklaması!

83 MİLYON DOLAR TEHTİDİ!

Son günlerde, aday olmazsa yerine geçireceği ismi düşünen Ali Koç, Sadettin Saran'a açık destek veriyor. Koç, eski Başkan Aziz Yıldırım'ın aday olmaması için baskı yapıp, aba altından sopa gösterip "aday olursa bunu mümkün kılmayacağım" diyormuş.

Divan ve kongrelerde kulübe verdiği bedeli geri almayacağını belirten Koç, Aziz başkan aday olursa bu alacak konusunu gündeme getireceğini dile getiriyor. Bu rakam tam olarak 83 milyon dolar. Ali Koç'un kişisel alacağı kulüp muhasebesinde cari hesapta duruyor.

İMZA TOPLANIYOR, LİSTE HAZIRLANIYOR!

Koç henüz adaylığını açıklamasa da kendisi adına güdümlü dernekler imza topluyor. Gizli gizli de yeni liste hazırlanıyor.

Mahkeme lokantaları sahibi Selim Akgül,

1907 derneğinden Cenk Öztanık,

Bir avukat (ismi net değil)

Metin Sipahioğlu,

Sadettin Saran listesinden de 3 ismin yeni yönetimde yer alması bekleniyor.

Özgür Özaktac ve Ahmet Ketenci'yi ise yeni yönetiminde düşünmüyor.

KİBAR GÖRÜNÜMLÜ KABADAYI

Bunca yıldır spor medyasındayım. Gördüğüm en geveze genel sekreter sanırım Burak Kızılhan! Genel sekreterler ketum olur, çok konuşmaz. Kızılhan ise "Ben güçlüyüm, sözüm de dinleniyor" diyerek adeta caka satıyor. Tanımadığı üyeler ve gazeteciler hakkında ileri geri konuşması da camiada kulaktan kulağa dolaşıyor.

Bilsin istedim!