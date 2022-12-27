Altılı masada ıslak banyo terliği krizi

Kör Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığında birleşenlerde ortalık toz duman, göz gözü görmüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde Meral Akşener-Ekrem İmamoğlu'nun sahneye koyduğu "Saraçhane Tiyatrosu'na, CHP'nin başına müstehcen kaset yoluyla atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun tepkisi sert oldu. Kılıçdaroğlu Akşener'i, "Bir parti başka bir partinin iç işlerine karışmamalı. Her partinin kendi kuralları vardır." diye ikâz etti.

Kılıçdaroğlu'nun ikâzı ve bazı CHP'lilerin "Saraçhane Tiyatrosu'na gösterdiği tepkilere İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ağzını bozarak cevap verdi. Katıldığı bir televizyon programında Akşener kendine tepki gösterenlere "Ahmak" dedi: "Kimseden izin almaya ihtiyacım yok. Demek ki İmamoğlu'nu orada yalnız bırakmak siyasi nezaket, siyasi irfan, siyasi terbiyeymiş. Ben böyle bir ahmaklık hiç görmedim!"

Akşener, Ekrem İmamoğlu veya Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığı hususunda Kılıçdaroğlu'na şu sözlerle restini çekti: "6'lı masa toplandı ve Cumhurbaşkanı adaylığı liderlere bırakıldı. Sayın Kılıçdaroğlu'na şunu görevden alın şuraya koyun dersem bu içişlere karışmak olur. Aday tespiti konusunda herkes hür ve bağımsız."

Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adaylığında kararlı. Akşener ise Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağını düşündüğünden ya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun veya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın aday olmasını istiyor. Kılıçdaroğlu bunun CHP'in içişlerine karışmak olarak görürken Akşener ise mezkûr sözleriyle tavrını net ortaya koyuyor: "Bu belediye başkanlarını biz seçtirdik, üzerlerinde tasarruf hakkımız var. Onlardan birini Cumhurbaşkanı adayı göstermemize kimse karışamaz."

Cumhurbaşkanlığı seçimine 5-6 ay kala, Kör Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığında birleşenlerde aday krizi çıkmaza girdi. "6'lı masa banyo terliğini aday yapsa ona oy vereceğiz" diyenler ıslak banyo terliğine çorapla basmış bir ruh hali içerisindeler. Panik, endişe, stres had safhada.

Sürekli toplanıp bir aday açıklayamayan 6'lı masa sakinlere "Altın günü mü yapıyorsunuz, kısır partisi mi düzenliyorsunuz" diyorduk. Onlar da kendilerini, "Adaylık işi kolay, biz prensipleri konuşuyoruz. Seçimden sonra yapacaklarımızı tüm ayrıntılarıyla belirliyoruz" diyerek aralarındaki adaylık krizini gizlemeye çalışıyorlardı. "Saraçhane Tiyatrosu" ile artık ayyuka çıkan 6'lı masadaki adaylık krizi masayı yıkacak noktaya geldi.

Bu saatten sonra masayı ayakta tutmaları çok zor. Körleşen idrakler kendilerini imha ediyor. Kör düşmanlık böyledir, sıktıkları kör kurşun döndü kendilerini vurdu!