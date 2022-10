Amasra'da hüzün var

Madencilik dünyanın en ağır işlerinden birisidir.

Zordur madenci olmak, ölümün kol gezdiği dehlizlerde çalışmak... Ekmeğini taştan çıkarır usanmadan, katman katman hüznün, acının kederin içinden çıkarır nafakasını madenci. Alın terinin en kutsalı ile kazanır rızkını madenci. Ne bir gün inmem demiştir uğursuz madene, ne de akşama döneceğine emin girmiştir madene... Orhan Veli'nin dediği gibi; "Yüz karası değil, kömür karası, Böyle kazanılır ekmek parası."

Madenlerdeki en tehlikeli durumların başında patlamalar gelmektedir. 14 Ekim Cuma günü de Amasra'dan aldık yüreğimizi yakan kara haberi.

Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'ne bağlı bir maden ocağında yaşanan patlamada 41 madencimizi şehit verdik. Patlama sonucu hayatını kaybeden işçilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum.

Gün birlik ve beraberlik günüdür.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan, tüm programlarını iptal ederek Bartın'da maden faciasının yaşandığı Amasra'ya giderek incelemelerde bulundu. Patlamada yaralanan işçileri ziyaret etti. Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin, "Adli makamlarımız canımızı, ciğerimizi yakan bu elim hadiseyi tüm boyutlarıyla soruşturacak, en ufak bir ihmali dahi karşılıksız bırakmayacaktır." dedi.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan, ilk olarak maden sahasında inceleme yaptı. Yapılan çalışmalar ve maden sahasındaki son duruma ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Enerji Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez' den bilgi aldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Sayın Jülide Sarıeroğlu ve Başkan Yardımcıları ile birlikte sahadaydı, aileler ve madencilerimizin acılarını paylaştı.

Türk İş Başkanı Ergün Atalay ve heyeti de bölgede işçilerimizin ve ailelerinin yanındaydı.

Şehit olan madenci kardeşlerimiz için hepimiz aynı şekilde üzülüyoruz.

Önce İş Sağlığı ve Güvenliği diyoruz.

İşveren, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak; işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdür.

Madenlerde alınması gereken iş güvenliği önlemleri mevzuatla düzenlenmiştir. Buna göre;

– Yeraltı kömür madenlerinde ve gerektiğinde diğer yeraltı madenlerinde işçiler için yeterli kurtarıcı solunum cihazları sağlanması ve bunların sürekli bulundurulması,

– Madenlerde engelleyici ve koruyucu önlemleri konusunda aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre ele alacaktır:

(a) riskin ortadan kaldırılması;

(b) riskin kaynağında kontrol altına alınması;

(c) güvenli çalışma düzenlemeleri dâhil olmak üzere çeşitli yollarla riskin asgariye indirilmesi ve

(d) risk varlığını sürdürüyorsa kişisel koruyucu donanım kullanılmasının sağlanması,

– Güvenli çalışma ve sağlıklı bir çalışma ortamı koşulları sağlanması için, bir iletişim sistemi dâhil olmak üzere, madenin uygun biçimde düzenlenmesi, inşa edilmesi ve elektrik, mekanik ve diğer gerekli cihazlarla donatılması,

– Mümkün olduğu her durumda ve yer altındaki her çalışma mahalli, için her biri yüzeye ulaşmak için farklı yollarla bağlantılı iki çıkış bulundurulması;

– İşçilerin açık olabilecekleri tehlikelerin ve bu açıklığın derecesinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi için çalışma ortamlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve düzenli olarak denetlenmesi,

– İşçilerin güvenliği ve sağlığı açısından ciddi bir tehlike ortaya çıktığında faaliyetlerin durdurulmasını ve işçilerin güvenli bir yere tahliyesinin sağlanması,

– Yeraltında bulunan kişilerin adlarının ve olası mahallerinin herhangi bir anda doğru olarak bilinmesini sağlayacak bir sistemin oluşturulması.

Cumhurbaşkanımız başta maden işçilerimiz olmak üzere her daim işçi ve emekçilerimizin yanındadır. Amasra'da yaşanan elim kazada da hiç bir mağduriyet yaşanmaması talimatı üzerine devletimizin tüm imkanları kullanılmıştır ve devletin imkanları seferber edilmiştir.

Başta CHP olmak üzere muhalefet partileri ölümlerden nemalanmaya çalışıyor. Acıların istismarı çok yanlış, siyasete alet edilmemelidir.

Ölümler ve acılar üzerinden siyaset yapılması çok yanlış.

Hele iş sağlığı ve güvenliği yasası başta olmak üzere maden işçilerimizin özlük haklarının iyileştirilmesi için çok önemli düzenlemeleri hayata geçiren AK Parti'ye bu konuda eleştiri getirmekte doğru değil. Maden işçilerinin hem yıllık izinleri arttırılmış, hem iş güvencesi kapsamına alınmış, hem ücret ödemeleri en az 2 asgari ücret olarak belirlenmiştir. Ayrıca Soma ve Ermenek başta olmak üzere yeraltı kömür madenlerinde iş kazası sonucu hayatını kaybeden işçilerimizin ölüm aylığı bağlanması için 5 yıl sigortalılık süresi ve 900 gün prim ödenme şartı kaldırılmıştır. Maden ocaklarının yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalının; Kuruma olan her türlü borçları terkin edilir ve hak sahiplerine 32'nci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde öngörülen şartlar aranmaksızın bu Kanun hükümlerine göre aylık bağlanmıştır.

Yine maden ocaklarının yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda dolayı ölen sigortalının eş ve çocuklarından birisi, eşi ve çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişi, ilgili mevzuatta aranan şartlara tabi olmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarının sürekli işçi kadrolarında istihdam edilmiştir.