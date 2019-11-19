Amerika’nın İstanbul’u işgal planı!

NMC Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Ali Nail Kubalı, Gözlem Gazetesinde yayınlanan bir yazısında Amerika'dan bir anısını dile getiriyordu:

"ABD'de yaptığım 'örgütlenme yapıları' ile ilgili bir konuşmadan sonra siyahi bir genç yanıma geldi, 'İngilizcenizde biraz aksan var. Nerelisiniz' diye sorunca Türk olduğumu söyledim. Akıcı bir Türkçeyle konuşmaya başladı. Önce silahlı kuıvvetlerden emekli bir yarbay olduğunu sonra da Türkçeyi California Dil Okulunda öğrendiğini söyledi. Neden Türkçeyi seçtiğini sorunca, gülümseyerek görev kentinin İstanbul olduğunu söyledi: 'Ben ABD Silahlı Kuvvetleri kente girdiğinde, Türk sivil savunma birimlerinin yolumuzu bulamayalım diye değiştirdiği sokak tabelalarını düzelterek yerli yerine takmakla görevliyim... Emekli olmama rağmen her yıl tatilimi İstanbul'da geçiririm. Bunun için de ordudan ücret alırım. İstanbul'un en küçük sokaklarını bile bilirim...'

Kubalı adamın anlattıklarını duyunca şaşırıyor: “Biz sizinle dost ve müttefik değil miyiz? Üstelik NATO üyesiyiz...”

“Bizim İhtimaller Planlarımız vardır. Bunlar hazırlanır; yarın uygulanacakmış gibi çalışılır ve öylece bekletilir...”

Peki ABD'nin İstanbul'u işgal planı var da bütün Anadolu'yu ve Türkiye'yi işgal planı yok mu?'

Olmaz olur mu hiç?!

Genelkurmay 2003 yılında İçİşleri Bakanlığına gizli bir yazı göndererek İncirlik Üssünde görevli personelin, Türk makamlarına bilgi vermeksizin üst düzey kamu görevlileri ve vatandaşlarla özel görüşmeler yaptığını bildiriyor.

Bilindiği gibi ABD'nin İncirlik gibi, Türkiye'nin değişik bölgelerinde 15 üssü var; NATO'nun da öyle.

Ayrıca resmi açıklanan bu üslerin dışında, gizli üsleri de vardır. Gazeteci Seymor Hersh şöyle diyor bu konuda:

"ABD, Türkiye'de birçok gizli üsse sahip. Yanılmıyorsam bu üsler 7 kentte bulunuyor. İsrail bunların hepsini biliyor. PKK'da öyle..."

Bu üslerde de birçok ABD'li görevli Türk makamları ve vatandaşlarıyla her gün görüşüyor bilgi topluyor. Türkiye salt askeri değil sivil orduların da işgali altında!