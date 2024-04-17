Anahtar kelimelere bakın

İsrail'in İranlı generalleri katletmesi, İran'ın misilleme yapması konusunda siz ne düşünüyorsunuz. Zira İran İsrail'e 300 civarında, İHA, füze ve roketle saldırdı. Saldırı davul zurna eşliğinde geldi. Tek bir İsrail askeri dahi yaralanmadı. Mesele birçok boyutuyla konuşulmayı hak ediyor. O gece 24'te canlı yayında konuyu konuşurken benim düşündüklerimi aşağıya madde madde sıralıyorum. Hepsini okumaya üşenirseniz kalın karakterli kelimeleri takip de edebilirsiniz.

Muhalefetin S400 hava savunma sistemlerine karşı kendini siper etmesi.

Yıllardır bitmeyen Bayraktar ailesi nefreti ve karalama kampanyaları,

Sakarya'daki "Tank Paleti Fabrikası Katar'a satıldı yalanı"

Türkiye'nin savunma sanayii hamlelerini akamete uğratma çabaları.

İsrail'in mayın temizleme karşılığında 49 yıllığına Türkiye-Suriye sınırına yerleşme çabası.

"Büyük İsrail Projesi" hayali, "Kızıl buzağı"nın İsrail'e getirilmesi,

İsrail'in ABD eliyle PKK/YPG ile Talabani'yi kaynaştırıp, "Teröristan" üstünden İran'a kadar bir "David Koridoru" kurma çabası.

Erdoğan'ın muhalefet tarafından "Gazze sınavı"na çekilmek istenmesi, "İsrail'in savaş uçaklarına jet yakıtı satılıyor" iftirası.

Erdoğan'ın "Irak'taki terör çemberini kapatmalıyız" mesajları.

Gün gelecek, Türkiye kendi göbeğini kendisi kesmek zorunda kalacak. Unutmayın İran'a bunları yapan İsrail, güçten düşmüş bir Türkiye'ye de benzerlerini yapmaktan çekinmeyecektir. NATO şemsiyesi en son güvenilecek seçenektir. Bu yüzden Türkiye'nin çok katmanlı hava savunma sistemi, havacılıkta altın çağını yaşıyor olması kıymet bilenler için büyük nimettir.

TERS LALE

Türkiye'nin SİHA ihracatçısı, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, kurumunu ve kendisini hedef alan iftira ve karalamalara tek kare fotoğraf ile cevap verdi...

Fotoğraf tek kare ama içinde birçok mesaj barındırıyor.

Önce Bayraktar'ın yazdıklarına bakalım.

"Zap suyu üzerinde ters lale mevsimi.

Hakkari / Çukurca hayırlı sabahlar."

Çukurca, Zap suyu terör örgütü pkk'nın bir dönem cirit attığı,

askerin ancak operasyon için girip çıkabildiği bir bölgeydi.

Ve artık turistik gezi yapılan bir alan.

Öte yandan ters lale de dikkat çekici bir detay.

Zira terörün kol gezdiği dönemlerde özellikle kadın teröristler ters lale ile pozlar veriyor.

Örgüte müzahir gazete ve internet sitelerinde bu fotoğraflar paylaşılıyordu. Bir anlamda terör örgütü PKK bölgenin endemik türünü kendisine sembol olarak kullanıyordu.

Hatta konu örgüt üyeliği davalarında, iddianamelere kadar girmişti.

Peki Selçuk Bayraktar neden oradaydı?

Aslında bu bir bayram ziyareti ve Selçuk Bayraktar da

2. Ordu komutanı Korgeneral Metin Tokel'in misafiriydi.

Birlikte, Irak sınır hattındaki askeri birlikleri ziyaret ettiler,

Metina yani Zinar Dağı üs bölgesi dikkat çekici noktalardan biriydi.

Zira bayram ziyaretinde üslerin teknik kapasitesi ihtiyaçları da bu ziyaret vesilesiyle istişare edildi. Baykar ailesiyse karalama kampanyalarına eserleriyle cevap veriyor. Kemankeş 2 mini akıllı füzenin yerli jet motoru ile 200 kilometre mesafedeki hedefi vurabilmesi yüzümüzü güldüren gelişmelerden biri oldu.

Bu yüzden yazın yapılacak büyük operasyon ile ters lale pozunu birlikte okumakta fayda var.

"MİLLİ TEKNOLOJİNİN YALIN SESİ"

Aselsan sosyal medya hesabından bir klip paylaştı.

Klipte tek kelime edilmiyor ama anlamak isteyene pek çok kritik mesaj veriliyor.

Klip şiir gibi...

Çığır açan ileri teknoloji alanındaki çabaların anlatıldığı klip aslında Türkiye'nin bölgesinde verdiği zorlu mücadelenin de bir iz düşümü.

Ben izlerken ruhumun derinliklerine işleyen bir melodi yakaladım.

Zira kalbi bu ülke için çarpanlar için milli teknolojinin sesi aynı zamanda bir şiir, bir şarkı gibi.

Benim aklıma izlerken AK Parti'nin 2011 yılındaki çok ses getiren "Haydi bir daha" şarkısı geldi.

"Aynı yoldan, geçmişiz biz

Aynı sudan içmişiz biz

Yazımız bir kışımız bir

Aynı dağın yeliyiz biz"

Mısraları dilimize pelesenk olmuştu o zaman ve yıllar boyunca da hiç unutulmadı o sözler. Zira birlik ve beraberliğimizi koruyabilirsek neler başarabileceğimizi tüm dünyaya bu yıllar içinde göstermeyi başardık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm miting meydanlarında söylediği "Bir olacağız, iri olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız" sözlerini de "Tek devlet, tek bayrak, tek vatan, tek millet" anlayışının da bu süreçlere büyük katkısı oldu.

O yüzden bu sese kulak verin derim ben.

Zira birlik beraberliğimizi kaybettiğimde geriye yıkım, acı ve gözyaşı kalıyor.

Geçmişte bunların sayısız örneğini yaşadık. Dünya tarihi birbirine düşürülen toplumların ne hale geldiğini anlatan hikayelerle dolu.

Merak edenler için klibi buraya bırakıyorum.

https://twitter.com/aselsan/status/1779764139570745370

KÖPEKLER CANIMIZI YAKIYOR

Hepsi aynı gün içinde haberlere yansıdı.

Adana Çukurova'da köpeklerden kaçmaya çalışan çocuğa araba çarptı ağır yaralandı. Yine Seyhan'da 4 yaşındaki kızı köpeğin ağzından çevreden yetişenler kurtardı. Kocaeli'nde 72 yaşındaki çoban başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Başından yaralandı. Aynı sürü başka bir çocuğa daha saldırdı.

Köpekler canımızı yakıyor. Ve işler çığırından çıkıyor.

Zira artık hemen her gün bu tür saldırı haberleri gündeme yansıyor.

Ve mutlaka bu konuda bir çözüm bulunması gerekiyor.

Geçen her gün hem köpeklerin hem de bizlerin aleyhine işliyor.

CHP VE DEM'DEN IRKÇI YAKLAŞIMLAR

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni kazanan DEM Partili belediye eş başkanları Ayşe Serra Bucak, kentte tabela reklam vergisinde Kürtçe tabelalara indirim yapacaklarını açıkladı. CHP Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Afrikalı yabancı öğrencilerin otobüs biletlerine astronomik bir zam yapılacağını açıkladı. DEM'in uygulaması Türkçe tabela asanlara ceza mı? CHP'nin uygulaması yabancı öğrenci çekmeye çalışan Türkiye'ye reva mı, ayrıca neden Afrikalı öğrenciler. Hatırlayın daha önce de Karabük'te Afrikalı öğrenciler HIV bulaştırdı iftirası ortaya atılmıştı. Irkçı yaklaşımlar körükleniyor. Dikkatli olmak lazım...