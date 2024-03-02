Antalya Diplomasi Forumu da seçim reklamı mı?

Üç gün sürecek Antalya Diplomasi Forumu dün başladı. 147 ülkeden temsilciler var.

19 devlet başkanı, 73 bakan ve 57 uluslararası temsilci olmak üzere 4 bin 500'e yakın katılımcı, "Krizler Döneminde Diplomasiyi Öne Çıkarmak" ana temasıyla birçok konuyu tartışacak.

Yerel seçimlere 1 aydan az zaman kala Türkiye, büyüklüğüne yaraşan bir diplomasi yürütüyor.

Tam da İsrail'in Gazze'de çocuk, kadın demeden Filistinlilere soykırım uyguladığı bir sırada Antalya'dan dünyaya bir mesaj daha veriliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açış konuşmasında, "Türkiye'nin hiçbir hadiseyi uzaktan seyretme veya görmezden gelme lüksü yoktur. Karşı karşıya olduğumuz jeopolitik riskleri yönetmek için her zamankinden daha aktif, çok yönlü soğukkanlı bir politika izliyoruz" dedi.

Antalya Diplomasi Forumu, tek başına ele alınıp bir yazı konusu yapılır.

Öyle yapmayı düşünürken aklıma CHP'ye çalışan ve CHP'den daha CHP'li kalemlerin, medyanın yaklaşımı geldi.

Türkiye için doğru, güzel, isabetli ne iş yapılırsa, ne adım atılırsa, bu bahsettiklerim, rahatsız oluyor. Ya küçümsüyorlar, ya alaya alıyorlar, ya karalıyorlar...

İnanınız Yunan medyası, Yunanistan'daki kalemler bu kadarını yapmıyor.

KAAN savaş uçağımız ilk uçuşunu yapınca yazılanları, konuşulanları hatırlatayım.

İsimler üzerinden yazı yazmamak benim ilkem. Ancak iki ismi, sırf bir zihniyeti anlatabilmek için konu edeceğim.

Fatih Portakal

Sözcü TV'de ana haberi sunan Fatih Portakal, geçen hafta şunları dedi: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli projeleri reklam malzemesi olarak kullanıyor. TCG Anadolu savaş gemisi 14-28 Mayıs'taki seçim zamanında reklam malzemesi yapıldı. İstanbul'a gitti her yere gitti. Hep gördük. TOGG da öyle... KAAN da seçim sürecinde birçok şehirde halka izlettirilecek. Bir bakacağız İstanbul semalarında, Erdoğan İzmir'de ya da Ankara'da konuşurken semadan bir KAAN geçtiğini bize izlettirecekler..."

Yılmaz Özdil

Atatürk kitapları ile ticarî hayatı da olan gazeteci Yılmaz Özdil de YouTube yayınında KAAN hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Bu uçak savaş uçağı falan değil, bu uçak tipik bir AKP propagandası. Yani dünyanın herhangi bir ülkesinde savaş uçağıyla belediyeye oy istenir mi? Türkiye'de isteniyor. Bu uçak şu anda AKP propagandasından ibaret. Bundan savaş uçağı olur mu? Çok çalışırsak 12-15 yıl sonra olabilir. Şimdilik sadece yerel seçim propagandası, belediye seçimine oy isteme aracı..."

Bu zihniyet sahipleri, görürsünüz, Antalya Diplomasi Forumu'nu da seçim reklamı diye yazar, söylerler.

Bunların tıyneti böyle...

Hangi ülkede bu derece basit düşünen gazeteciler olabilir?

Hangi ülkede; ülkesinin yaptığı gemilere, İHA'lara, SİHA'lara, savaş uçaklarına; sevinmeyi bırakın, hafife alıp seçim malzemesi görecek kadar gözü kör olmuş, gözü dönmüş gazeteci vardır?

Türkiye'nin, milli savunmasını güçlendirmesinden bölücü terör örgütü PKK, talimat aldıkları Kandil, bölücü terörün partisi HDP/DEM rahatsız oluyor. Hatta HDP/DEM bu rahatsızlığını Meclis çatısı altında da bir sürü yalan katarak söylüyor.

Çünkü PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesinden son derece rahatsız oluyorlar.

İhanet odağı FETÖ terör örgütü de rahatsız oluyor.

Bakınız yukarıdaki isimler ve benzerleri, Türkiye'de laik kesimi, Erdoğan düşmanı kitleyi manipüle eden, provoke eden, bilgi kirliliği yayan isimler.

Pekiyi etki ajanı gibi konuşan malum isimler "seçim reklamı malzemesi" diyerek asıl neden rahatsız oluyorlar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birkaç gün önce Aydın'da söyledikleri bunlara cevap olur mu?

"Türkiye Yüzyılı"na kilitlenmiş bu ülkenin önünü kesmek, ayaklarına pranga vurmak, diz çöktürmek, istikamet belirlemek öyle kolay değil. Sağda solda kendi kendilerine gelin güvey olanlar varsa buradan, milli iradenin şehri Aydın'dan hepsini de ikaz ediyorum. Hayalinizde 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat gibi bir darbe veya cunta girişimi varsa karşılaşacakları gerçek, en hafif benzetmesiyle söyleyeyim, 15 Temmuz olacaktır..."