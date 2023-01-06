Asgari ücret, EYT ve emekli maaşları sevindirdi

Cumhurbaşkanımızı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, aralık ayının son haftasında hem TL ve hem de dolar cinsinden Cumhuriyet tarihinin en yüksek asgari ücretini müjdeledi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından 2023 yılı Ocak ayından itibaren asgari ücret brüt 10.008,00 TL, net 8.506,80 TL olarak belirlemiştir. 2022 yılı Temmuz ayına göre Yüzde 54,66 oranında artış yapıldı.

Buna bağlı olarak emekçilerimizin asgari ücreti yanında işsizlik ödeneği, kısa çalışma ödeneği, doğum nedeniyle yarım ücret tutarları da arttı.

Memur ve emeklilerimizin maaş artışları da yüzde 30 artışla sevindirdi.

2022 Temmuz-Aralık enflasyonunun neredeyse iki katı oranda bir artış yapıldı. TBMM'ye Ak Parti grubu tarafından verilen Kanun Teklifinin kısa bir süre içinde yasalaşmasıyla yüzde 30 artış hayata geçecek.

Yine 2023 yılının çalışanlara en büyük müjdesini de Cumhurbaşkanımız EYT konusunda verdi.

Yaş şartı aranmadan 8.9.1999 öncesi işe giren EYT'lilere emeklilik fırsatı doğdu.

EYT konusunda en çok merak edilen konulardan birisi de, gün boşluğu olup 5000 prim günü dolmayanların gün sayılarını tamamlayıp tamamlayamayacakları yönünde.

Daha önce yazılarımızı takip ederek borçlanma yapan okurlarımız büyük avantaj elde etti. Burada özellikle gün sayısı eksik olan EYT'liler için hizmet borçlanmaları ile eksik günleri tamamlama imkanları olacak.

Sigortalılar ancak 5510 sayılı Kanunda yer alan sürelerin bulunması halinde hizmet borçlanmasında bulunabilmektedir. Bu haller ise aşağıdaki gibidir. Sigortalıların;

● Ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri, üç defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla,

● Er veya erbaş olarak silâh altında veya yedek subay, yedek astsubay okulunda geçen süreleri,

● Eski Emekli Sandığı kapsamında olanların, personel mevzuatına göre aylıksız izin süreleri,

● Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri,

● Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri,

● Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri,

● Grev ve lokavtta geçen süreleri

● Hekimlerin fahrî asistanlıkta geçen süreleri,

● Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden aybaşına kadar açıkta geçirdikleri süreleri,

● 1 Ekim 2008 tarihinden sonra olmak üzere 4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların, kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik süreleri,

● Sigortalı olmaksızın, 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna göre yurt dışına gönderilen ve öğrenimini başarıyla tamamlayarak yurda dönenlerden yükümlü bulunduğu mecburi hizmet süresini tamamlamış olanların, yurt dışında resmî öğrenci olarak geçirmiş oldukları öğrenim sürelerinin 18 yaşının tamamlanmasından sonraki döneme ait olan kısmı,

Borçlanılabilmektedir.

Hemen belirtelim ki, yukarıda sayılan ve yasal olarak kanunda belirtilen borçlanmalar haricindeki geçmiş yıllardaki gün boşluklarının ödenmesi ve prim gününün arttırılması mümkün değildir.

Sigortasız çalışanlar için ise bu sürelerle ilgili hizmet tespit davası açılarak mahkeme ilamı ile sigortasız çalıştırıldıkları sürelerin primlerinin ödenmesi mümkündür. Mahkeme kararı olmadan sigortasız çalışmalarla ilgili gün boşluklarının doldurulması mümkün olmamaktadır.