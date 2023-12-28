Asıl provokasyon, şehit cenazesinden DEM Parti'ye gitmek

Önce şunun altını çizelim.

CHP'nin karşısında artık Akşener var.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün Grup toplantısında yaptığı konuşmada tam da parti tabanının duymak istediklerini söyledi. DEM Parti milletvekillerinin, Meclis kürsüsünden terörist başı Öcalan'a methiyeler düzmelerine en sert tepkiyi verdi:

"Adı sürekli olarak değişen ama terörist başına duyduğu sevdası bir türlü değişmeyen bir sözde siyasi partinin, bizim gözümüzde siyasi meşruiyeti yoktur. Kürt vatandaşlarımızı, kendilerine kalkan olarak kullanıp terörü aklamaya kalkanların, Gazi Meclisimizde yeri yoktur. 'Öcalan, Kürtlerin bir değeridir' diye yapılan bir açıklamanın da emir aldıkları hainlerin dışında, bu vatanın hiçbir evladında karşılığı yoktur. Biz, İYİ Parti olarak on binlerce insanımızı katleden bir caninin, 'Kürtlerin bir değeri' olarak pazarlanmasını asla kabul etmiyoruz."

CHP'nin DEM Parti ile "şeffaf" işbirliğine gitmeye çalıştığı şu günlerde bu sözler, önümüzdeki günlerde CHP-İYİ Parti geriliminin de habercisidir.

Özgür Özel, İYİ Parti ile önünde sonunda işbirliği yapacaklarına çok inanmıştı.

Akşener kapıyı arkadan sürgüledi.

İYİ Parti'nin stratejisi belli oldu. Seçim sonuçları kendileri için ne olursa olsun, ana muhalefet partisi olmayı hedefliyorlar. CHP'den vazgeçen seçmenin adresi olma yolunu tuttular.

Şehit aileleri milyonların temsilcisi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hâlâ milletimizin milli ve manevi değerlere olan bağlılığını anlamış değil. Klasik CHP yaklaşımı ile atıp tutuyor.

Şehidi, şehit olmayı, şehit yakınlarını küçümseyenler bu milleti hiç tanınmayanlardır.

Ya 5. kol elemanıdır, ya da Haçlı Batı'nın etki ajanıdırlar.

Özgür Özel'e yönelik şehit cenazelerindeki tepkileri, provokasyon deyip karalamaya çalışanlar var.

Ancak asıl provokasyonu Özel yapıyor olmasın?

Bundan önceki partilerinden daha tahrik edici, saldırgan bir üslup takınan DEM Parti ile "demokrasi için" işbirliği aramak, şehit yakınlarını ve millet olarak hepimizi tahrik etmiyor mu?

Meclis çatısı altında bebek katili terörist başı Öcalan'dan, "Kürtlerin değeri" olarak hançeresini yırtarak konuşan, devlete meydan okuyan DEM Partili, Özgür Özel'i neden rahatsız etmiyor?

Özgür Özel cenazelerde yuhalanırken şehit yakınları ne diye seslendi: "Selahattin Demirtaş'a selam gönderenler gelmesin buraya..."

Demek, elinde Yasin Börü ve arkadaşlarının kanı bulunan Demirtaş'a selam göndermek bir başka provokasyon...

Şehit cenazesinden kalkıp DEM Parti'ye gitmek, provokasyon değil mi?

Özgür Özel, milletimizi anlamıyor.

Yeni Türkiye'nin dinamiklerinin farkında değil.

İki gün içerisinde bölücü terör örgütünün saldırılarında 12 şehit verdik.

Bu şehitlerin illerini yazayım.

Afyonkarahisar, Malatya, Sinop, Gümüşhane, Tokat, Denizli, Gaziantep, Yozgat, Mardin, Elazığ, Kırıkkale, Manisa.

Şehit cenazelerine milletimizin sahip çıkmasındaki kararlılığı, sahiplenmeyi, milli dayanışmayı görmeyenler bir daha baksınlar.

Bu muhteşem kalabalıklar, provokasyona mı geldi?

15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimini göğüsleyen diriliş ruhu dimdik ayakta...