Azerbaycan'da gündem Türkiye

Bir grup gazeteci arkadaşla Azerbaycan'dayız. Ermenistan işgalinden 2020 senesinde kurtarılan Karabağ Şuşa'ya da gittik.

Azerbaycan'da bizlere alâka, kelimelerle anlatılamayacak kadar büyük. Tabiî ki bu alâka Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin izlemiş olduğu taarruz ruhlu dış politikanın eseri. Ermenistan'a karşı Azeri kardeşlerimizin yanında, sözle değil eylemle yer aldık. Azerbaycan sokaklarında kiminle konuşsam dillerinde Recep Tayyip Erdoğan, Selçuk Bayraktar ve SİHA/İHA'lar.

Özellikle Azeri gençler Türkiye'deki gelişmeleri çok yakında takip ediyorlar. Bayraktar'ın öncülük ettiği TEKNOFEST'in Azerbaycan'da tekrar düzenlenmesi hususunda çok arzulular. İnsansız hava araçları gibi yerli araba Togg da onları çok heyecanlandırmış.

Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimi Azerbaycan'ın da ilk gündemlerinden biri. Karabağ'ın kurtuluşu sırasında Türkiye'nin desteğini baltalamak için ve Azerbaycan'ın haklılığına uluslararası platformlarda gölge düşürmek için CHP tarafından ortaya atılan "AKP Karabağ'a cihatçı grupları gönderiyor" yalanını Azeri kardeşlerimiz unutmuş değil. Endişeleri, Cumhurbaşkanlığı seçimini Kemal Kılıçdaroğlu kazanırsa Türkiye'nin 'tarafsızlık ve uluslararası dengeler' palavrasıyla Azerbaycan'dan desteğini çekeceği. Kendilerine, endişelerinde haklı olduklarını ama Allah'ın izniyle Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimini tekrar kazanacağını söyledik.

Karabağ Şuşa zaferinin kahramanlarından Azeri komutan Binbaşı Erşah'la yaptığım görüşmede, Başkan Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin desteğini şu sözlerle anlattı: "Türk devletinin, Türk halkının, Türk milletinin bizim yanımızda mânevî desteğinin ve aynı zamanda SİHA'ların, İHA'ların Bayraktar'ın bu muharebede bizim yanımızda olması, bize destek vermesi bizim mücadelemizi, zaferimizi kolaylaştırmıştır." Komutan Erşah'la görüşmemin tamamını okumak isteyenler şu bağlantıdan okuyabilirler: https://www.star.com.tr/guncel/zaferin-kahramanlarindan-binbasi-star-gazetesine-konustu-turk-sihalari-zaferimizi-kolaylastirdi-haber-1781654/

Farzımuhal Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçilse ve CHP kadroları devleti yönetmeye kalksa ilk diyecekleri sözlerden biri şu olur: "Ne işimiz var Azerbaycan'da!"

Bu sözden cesaret alacak Ermenistan tekrar Karabağ'ı ve hatta Azerbaycan'ın tümünü işgale yeltenmez mi?

Hikâyesi Benzeyenlerin...

Başkent Bakü'de dolaşırken Bayraktar adındaki restoran dikkatimi çekti. İçeriye girip selamımı verip kendimi tanıttım. Restoranın sahibi Ahmet abi benim Yakup Köse olduğuma inanamadı. Beni çok izlemiş. Sarıldık. Kendisi de 80 döneminde davası için çile çekmiş bir isim. 32 yıldır Azerbaycan'da yaşıyor. Ahmet abi ile görüşmede de söyledim, hikâyesi benzeyenlerin rüyası da aynı oluyor!

Ahmet abi ile görüşmemin kısa bir bölümünü şu bağlantıdan izleyebilirsiniz: https://twitter.com/kseyakup/status/1651322754581377024?s=46&t=TnUg5hGTf6vu03aPY6bIDg

Azerbaycan'dan bol bol muhabbet ve selamla dönüyoruz. Allah-u Teâlâ, kardeşliğimizi bozmak isteyenlere fırsat vermesin.