Barışın bedeli

Ukrayna-Rusya krizinin üçüncü senesinde Donald Trump, tekrar ABD başkanlık koltuğuna oturacak. Ancak iki aylık zaman dilimi hiç de kolay geçmeyecek.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya ABD yapımı uzun menzilli füzeleri Rusya topraklarında kullanma izni verdi. Bu karar, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savunma kapasitesini artırmayı ve Rusya'nın saldırganlığını caydırmayı amaçlıyor.

Ukrayna, bu iznin ardından ABD tarafından sağlanan ATACMS füzelerini kullanarak Rusya'nın Bryansk bölgesindeki askeri hedeflere saldırılar düzenledi.

Bu gelişme, uluslararası arenada farklı tepkilere yol açtı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'nın ABD yapımı uzun menzilli füzeleri kullanmasına karşı çıkarak bu adımın çatışmayı daha da tırmandırabileceği endişesini dile getirdi ve tarafları itidale davet etti.

Analistler, Biden'ın bu kararını, Rusya'nın Kuzey Kore'den asker desteği alarak Ukrayna'daki askeri varlığını güçlendirmesine bir yanıt olarak değerlendiriyor. Ayrıca bu adım, Ocak ayında göreve başlaması beklenen Donald Trump yönetiminin Ukrayna'ya yönelik politikalarında olası değişikliklere karşı bir önlem niteliği taşıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın ABD yapımı uzun menzilli füzeleri kullanmasının Rusya'nın nükleer silah kullanım eşiğini düşürebileceği uyarısında bulundu. Bu da uluslararası toplumda endişelere yol açtı ve çatışmanın daha geniş bir bölgesel krize dönüşme riskini artırdı.

Dünya piyasalarını tedirgin eden bu gelişmeler karşısında Trump'ın nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu. Biden-Trump görüşmesinde bu gelişmenin konuşulmaması mümkün değil. Trump'ın çevresinden sızan bilgilere göre ateşkesi sağlayabilecek ve barış masasını kurabilecek tek isim olarak Trump öne çıkıyor.

Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk, Luhansk, Zaporojya ve Herson'un kesin paylaşımı konusunda pazarlık yapılabilir.

Moskova bu dört bölgenin tamamen Rusya'nın bir parçası olduğunu ve ülkenin nükleer şemsiyesi tarafından korunduğunu iddia etse de sahadaki gücü bölgenin %70-80'ini kontrol ediyor.

Yaklaşık 26 bin kilometrekarelik alan ise halen Ukrayna birliklerinin elinde bulunuyor.

Ukrayna'nın kuzey ve güneyindeki Kharkiv ve Mykolaiv bölgelerinde de Rusya'nın kısmi etkisi mevcut.

Trump barışın bedelini her iki taraftan da tahsil etmeye hazırlanıyor. Çatışmanın Biden'ın son haftalarında artacağı tahmin edilirken bu durum ancak Trump'ın her iki taraftan da alacağı "Barış Bedeli"ni artıracak görünüyor.