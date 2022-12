Başkan Erdoğan'dan muhalefete müjde!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin her yerindeki gençlerle buluşmaya, onların düşüncelerini, geleceğe yönelik hayallerini, dertlerini, kendisinden beklentilerini birebir dinlemeyi sürdürüyor. Ak Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan'ın öncülük ettiği "Gençlik Buluşmaları"nın otuzuncusu Cumartesi günü Samsun'da gerçekleşti.

Başkan Erdoğan'ın Samsun'daki gençlerle buluşmasına ve Samsun'da muhalefete verdiği müjdeye geçmeden önce Ak Parti Gençlik Kolları'ndan bahsetmemek olmaz. Yurtdışından fonlanıp da kendilerine 'Bağımız medya' deme yüzsüzlüğünü gösteren gazetecilerin oluşturmak istedikleri algı, gençlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ve Ak Parti'den uzaklaştıkları ve seçimde oy vermeyecekleri yönünde. İşte bu noktada Eyüp Kadir İnan başkanlığındaki Ak Parti Gençlik Kolları muazzam hamlelerle bu algıyı yerle bir ediyor.

"İlk oyum" buluşmalarıyla 2023'teki Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimde ilk defa oy kullanacak gençlerle temas kuruyorlar. Onları dinleyip raporlar hazırlıyorlar. Sadece rapor hazırlamakla kalmayıp gençlerin sorunlarını çözmeye, taleplerini yerine getirmeye çalışıyorlar.

Ak Parti Gençlik Kolları'nın gençlere yaptığı en büyük hizmet ise, onları Cumhurbaşkanı Erdoğan'la buluşturmak. "Gençlik Buluşmaları", Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye'de gençlik teşkilatını, partisinin angarya işlerini yaptıracak bir araç değil de politikalarının merkezine yerleştirmiş ilk parti biziz" sözünün bir tezahürü. Gençler, arada kimse olmadan direkt Cumhurbaşkanıyla muhatap olabiliyorlar.

Başkan Erdoğan'ın Samsun'daki programlarını yerinde takip ettim. Hem halkta hem de teşkilatta heyecan doruktaydı. Samsun'daki "Gençlik Buluşması"nda Başkan Erdoğan, "Ömrünü bu aziz millete hizmete adamış bir büyüğünüz olarak sizlerle geçirdiğim her an kendimi adeta yenilenmiş, şarj olmuş hissediyorum. Esasen bizim gençliğimizin gündemi ile sizlerin gündemi arasındaki fark Türkiye'nin nereden nereye geldiğini göstermesi bakımından çok önemli. Biz yasakların, yoklukların, yoksullukların Türkiye'sinin tüm yükünü omuzlamış bir nesiliz." diyerek gençlere Eski Türkiye'nin karanlık geçmişini, ödenen bedelleri anlattı.

Başkan Erdoğan Yeni Türkiye'nin aydınlık istikbâlinin geçmişte ödenen bedellerin üzerinde doğduğunu da vurguladı ve gençlere güvenerek Türkiye Yüzyılı için çalıştıklarını söyledi : "Bugün sizlerle bir araya gelmemize vesile olan büyük projelerimizi, gelecek için kurduğumuz büyük hayalleri, geçmişte ödediğimiz o bedellere borçluyuz. Size olan güvenimiz sayesinde Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu böylesine güvenli ve kararlı bir şekilde ifade edebiliyoruz. Bizim Türkiye Yüzyılı'ndaki yoldaşlarımız sizlersiniz."

Başkan Erdoğan Samsun'da istikbale dair sadece gençlere ve çeşitli programlarda halka müjde vermedi, Başkan Erdoğan muhalefeti de unutmadı ve onlara da bir 'müjde' verdi. Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı için son kez aday olacağını açıkladı. Böylece, darbe teşebbüslerinden kumpaslara, kirli ittifaklardan akla hayale gelmeyecek kahpeliklerle Başkan Erdoğan'ı yıkamayan kör muhalefet Başkan Erdoğan'sız seçimde belki de kazanır!

Samsun'dan gelen müjdeyle sevinen muhalefetin sevincini kursaklarında bırakmış olmak istemem ama Başkan Erdoğan'da müjdelerin ve sürprizlerin bitmediğini hatırlatmadan da edemiyor!..