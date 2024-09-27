Başkan Erdoğan'dan tarihi kategorize

Bir yıldır içte ve dışarıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Hamas terör örgütüdür" dedirtmek için çok uğraştılar. Başkan Erdoğan bu konuda geri adım atmıyor. Tarihi sürekliliğe de vurgu yapan Başkan Erdoğan Hamas'ı, "Milli mücadelede Kuva-yi Milliye neyse Hamas da aynen odur." diyerek tanımlıyor.

Başkan Erdoğan'ın Hamas'ı Kuva-yi Milliye üzerinden tanımlaması öylesine bir tanımlama değil. Siyonistlerin tanrı tarafından kendilerine vadedildiğine inandıkları toprakları, Türkiye'nin bir bölümünü de kapsayan Arz-ı Mev'ûd ideallerine gönderme yapan Başkan Erdoğan Hamas'ın Anadolu'yu savunduğunu devamlı vurguluyor. Bir konuşmasında şunları söylemişti: "Tüm imkanlarımızla Filistin halkının yanında dimdik duruyoruz ve duracağız. Hiçbir baskı, tehdit, küstahlık bunu değiştirmeyecek. Varsın birileri rahatsız olur, varsın birileri İsrail'e şirinlik yapsın, varsın birileri Filistin direnişine çamur atacak kadar vicdanını kaybetsin. Biz Filistinli kardeşlerimizin nasıl zorlu, önemli ve kahramanca bir mücadele verdiklerini gayet iyi biliyoruz. Hamas ve Filistin halkı sadece kendi topraklarını savunmuyor. Aynı zamanda arzı mevud hezeyanına karşı Anadolu'yu savunuyor. Filistinli kardeşlerimiz Gazze'de insanlığı, insani değerleri savunuyor."

Başkan Erdoğan, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler 79'uncu Genel Kurulu'na iştirak etmek için ABD'ye gitti. Gerek BM Genel Kurulu'nda gerekse uluslararası medyaya yaptığı açıklamalarda da Filistin ve Hamas hakkında göstermiş olduğu dik duruşunu bozmadı.

NBC News kanalına verdiği röportajda Başkan Erdoğan bir kez daha Hamas terörist değildir dedi: "Biz teröristlere karşıyız. Fakat Hamas'ı iyi tanıyan liderlerden biriyim. Hiçbir zaman ben Hamas'a terör örgütü demedim. Ve şu anda da Hamas'a bir terör örgütü olarak bakmıyorum. Zira Hamas, topraklarını koruma gayreti içerisinde olan bir direniş grubudur. Dolayısıyla böyle bir direniş grubuna ben nasıl olur da terör örgütü derim."

Terör devleti İsrail bir Hamas'ı bir de Başkan Erdoğan'ı pes ettiremiyor.

Başkan Erdoğan BM'deki çalışmalarını takip eden Türk gazetecilere yaptığı açıklamada İsrail'in Arz-ı Mev'ûd hayalinin akıbetine değindi: "İsrail bir rüya görüyor, o rüyasını gerçekleştirmek için bölgemizdeki halkların yaşamlarını kabusa çevirmeyi de göze almış gibi görünüyor. Zamanında Hitler de bir rüya görmüştü ve o da çeşitli milletlere mensup halklara kabus yaşatmıştı. Neticede gördüklerinin bir rüya olduğunu net bir şekilde anladı. Er ya da geç günümüzün Hitleri Netanyahu da bu gerçekle yüz yüze gelecek. Herkesin bir planı var ama biz inanıyoruz ki Allah'ın da bir hesabı var."

Başkan Erdoğan, hakim güçlerin aksine bir kategorize yaparak Hamas=Anadolu, İsrail=Hitler Almanyası diyerek hakikati dile getiriyor. Bu kategorizenin önemi, şimdi olmasa da ileride olacak hâdiselerle anlaşılacaktır. Bazı hususları kapımızı çalmadan anlamaya gayret edelim.