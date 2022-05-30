Batıcılar için zulüm devam ediyor!

Batıcı Gezi Ayaklanması'nın dokuzuncu senesi. Bâgîlerin sokaklarda günlerce terör estirdiği ayaklanmada hedef Recep Tayyip Erdoğan'dı.

Devrim hayaliyle sokağa çıkan Batıcılar, dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın teslimiyetçi tavırlarıyla devrimci şiddeti arttırdılar. Devletin içindeki FETÖ unsurlarının destekleriyle de devrimci şiddeti ülke çapına yayan Batıcılar 8 kişinin ölümüne ve binlerce kişinin yaralanmasına sebep oldular. Ayaklanma sırasında Batıcılar birçok yeri yağmalarken 46 kamu binası, 231 polis aracı ve 44 ambulansı kullanılmaz hale getirdiler. 326 iş yeri, 201 araç, 80 belediye otobüsü ve 85 otobüs durağı da Batıcılar'ın devrimci şiddettinden nasibini aldı.

Bugün ekonomi kötü diye yaygara yapan Batıcılar'ın Gezi Ayaklanması'nın ülkeye maliyeti 1.4 milyar dolar oldu.

ABD ve Avrupa'nın desteğiyle devrim yapacaklarını sanan Batıcılar gemi azıya alarak AK Parti hükûmetine şartlar dayatmaya çalıştılar. Recep Tayyip Erdoğan, yakın çevresinin ihanetine ve Batıcılar'ın ülkeyi yangın yerine çeviren devrimci şiddetine boyun eğmeyip ayaklanmayı bastırdı.

Devrim mahkemelerinde Müslüman Anadolu halkını yargılama hayali kuran Batıcılar, bence hak ettikleri şekilde yargılanmadıkları halde mahkeme salonlarında salya sümük ağladılar. Erdoğan'ın ölmüş annesine bile söven pankartlar açıp Erdoğan'ı idam edeceklerini söyleyen Batıcılar bir anda ağaç sevdalısı oldular!

Ayaklanma sırasında Batıcı bâgîler duvarlara "Zulüm 1453'te başladı" yazarak neseblerini de izhar ettiler!

9 yıl önce "Zulüm 1453'te başladı" yazan Batıcılar o günleri ah vahla anıp "Nasıl da Erdoğan'ı asamadık" diye kahrederlerken onlara bir kahredici haber de dün İstanbul'dan geldi. Başkan Erdoğan liderliğindeki yüzbinlerce Müslüman Anadolu evladı İstanbul'un 569. yılını, artık kullanılmayan Yeşilköy'deki havalimanında kutladı. 9 yıl önce ağaçlar kesilmesin diye meydanlara çıktıklarını iddia eden Batıcılar bugün de Yeşilköy'deki havalimanının ağaçlandırılmasına karşı çıkıyorlar. Böyle de tutarlılar!

1453 senesinde İstanbul'un fethedilmesiyle kendileri için zulmün başladığını söyleyen Batıcılar için dünkü muhteşem fetih kutlaması gösteriyor ki onlar için zulüm bitmeyecek, elhamdulillah!

Eh boşuna denmemiş: Şeytan azapta gerek!..