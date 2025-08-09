Batı'nın ve ortağı Siyonizm'in soykırım stratejisi

"Gazze'nin tüm nüfusunu yok edebilirdik, ama tam tersini yaptık." Binyamin Netanyahu, 2025

"Yahudileri bugün isteseydim temizlerdim. Ama yasalara uygun hareket ediyorum." Adolf Hitler, 1933

Bu iki söz arasındaki benzerlik tesadüf değil. Soykırım, Batı medeniyetinin ve Yahudi entegrizminin ürünü Siyonizm'in siyasal geleneğinde köklü bir yöntemdir.

Amerikalı entelektüel Gil Anidjar'ın dediği gibi "soykırım, Batı'nın ve onun uzantısı Siyonizm'in siyasal geleneğidir"

Tarih ironilerden oluşuyor sanki...

Yahudiler, Avrupa'nın "iç düşmanı" olarak sistematik imhaya uğradılar hep. Bugün İsrail, aynı mantıkla Filistinlileri "dış düşman" ilan ediyor. Buna Holokost çelişkisi diyoruz.

Netanyahu'nun "Tanrı bize bu toprakları verdi" söylemi, Yahudi kaynaklarında "Amalek"/yani yok edilmesi emredilen halk anlatısıyla örtüşüyor. Buna da Teolojik Meşrulaştırma diyoruz.

ABD ve AB'nin, Holokost'u "insanlık suçu" diye anarken, Gazze'deki soykırıma "kendini savunma" demelerine de Batı'nın ikiyüzlülüğü demekten başka çaremiz yok.

SON YÜZYILIN TEDRİCİ SOYKIRIMI: FİLİSTİNLİLERİN YOK EDİLİŞİ

Anidjar'ın dediği gibi "Soykırım, bir kerelik bir olay değil, süreklilik arz eden bir süreçtir."

Avrupa "Yahudi sorununu" Filistin'e ihraç ederek halletti. Hıristiyan mesihçi ideolojiyle uyumlu "Kutsal Toprak" vurgusu ile de teolojik kılıf buldu.

Siyonistlerin ilk önce Avrupa'nın sonra da Amerika'nın koruması altında Filistin topraklarında yüz yıldır uyguladığı tedrici strateji de şöyle...

Toprak gaspı;

Gettolaştırma;

Açlık silahı;

Toplu imha!

Bu, yavaş yavaş tamamlanan bir soykırımdır. Neyi konuşuyoruz daha?

HİTLER VE NETANYAHU: AYNI DİL, AYNI ZİHNİYET

Bütün günahı Netanyahu'ya yüklememizi istiyorlar ya, öyle değil.

Siyonistlerin kendi aralarındaki tartışmalara bir bakın... Netanyahu, Siyonist stratejiyi uygularken, sadece soykırım tekniğinde farklı düşünüyordu. Yoksa hepsi soykırımcı! Şusöylediği söze bakar mısınız... "Eğer bu soykırımsa, oldukça kötü bir iş çıkarıyoruz demektir. Çünkü Gazze'nin tüm nüfusunu ortadan kaldırabilirdik ama bunu yapmadık"

Belhüm adal başka ne olabilir ki?

Hitler 1933'te "Yahudileri isteseydim bugün temizlerdim, ama yasalara uyuyorum." demişti.

Netanyahu ise bugün "Gazze'nin tüm nüfusunu yok edebilirdik, ama tam tersini yaptık." diyor.

Hitler, Yahudileri "aşağı ırk" ilan etti. Netanyahu'nun bakanı Filistinlileri "insansı hayvanlar" diye niteledi.

Aradaki tek fark: Hitler gaz odalarını sakladı, Netanyahu bombaları sosyal medyada canlı yayınlıyor.

Görüyorsunuz, zihniyet aynı köke dayanıyor. Soykırım üzerine yükselen Batıda da Hitler günah keçisi ilan edilmişti.

BATI'NIN SUÇ ORTAKLIĞI: "MEDENİYET" MASKESİ ALTINDA SOYKIRIM

Soykırımcı Netanyahu, "Batı medeniyeti için savaşıyoruz" derken yalan söylemiyordu.

ABD, İsrail'e yılda 4 milyar dolar askeri yardım yaptı.

Almanya, Holokost'u anarken, İsrail'e silah sevkiyatına gerekçe uydurdu.

Bugün stratejik ikiyüzlülük göstergesi olarak "Filistin devletini tanıyacağız" diyen Fransa ve İngiltere geri durdu mu, hayır, soykırımcıların sırtlarını sıvazladılar.

BM ise İsrail'i titrek sesle kınarken "tarafları sakin olmalı" sözünü yüksek sesle söyledi.

HÜLASA...

Soykırımcı İsrail'in entegrist ideolojisini ve soykırım tekniğini nereden aldığını iyi bilmek gerekiyor. Ben baştan itibaren söylüyorum... Başımızı kuma gömmeye gerek yok, soykırımı batı "din ve medeniyet yayma" stratejisine dayanan hukuki bir hak olarak görüyor. Siyonist Netanyahu'nun arsızlığının temelinde de bu var işte.