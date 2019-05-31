Bayramın tatlı kaçamağı

Şimdi iki dakikanızı bana ayırın. Bir sorum var size. Ramazan Bayramı’nda nesiller boyu devam etmeli, olmadan olmaz dediğiniz yemek ve tatlılar hangileri?

Sorunun cevabını hemen şimdi Instagram’dan bana yazmanızı rica ediyorum. Bu sorunun cevabı büyük ihtimalle, doğup büyüdüğün yerlerle ve gelenekleriyle mümkün. Yine de Doğu’dan Batı’ya, Kuzey’den Güney’e ortak bir dili var Anadolu topraklarında yemek ritüellerinin. Mesela bizim evde Ramazan Bayramı güllaçsız olmazdı. Cevizini annem bir gün önceden suya salardı. Babaannem mutlaka yoğurtlu Arnavut böreği, kuzu etli büryan pilavı yanına da buz gibi hoşaf hazırlardı. Koca sinilerde yapılırdı tüm bu yemekler. Neredeyse yedi cihana yeterdi. Tepsiler o kadar büyüktü ki pişirmek ancak ekmek fırınında mümkün olurdu. Annem daha sonraları bu geleneği daha küçük boyutlu tepsilerde ev fırınında devam ettirdi. Ben de bayramda ailem için aynı yemekleri yapmayı devam ettiriyorum. Neden sizden bu sorunun cevabını istedim? Aslında verdiğiniz cevaplardaki yemekleri bayramda ailenize yapmayı hatırlatmak için. Çocukluğunuzun ‘olmazsa olmaz’ o nefis yemeklerini, tatlılarını Ramazan sofrasında ailenizle paylaşmanız için bu yazı. Benden söylemesi ne yapıp edin hafızanızdaki o harika yemekleri yapın ve gelecek nesillere aktarın. Siz yaparken ufaklıklar da sizi izlesin, büyüdüğünde de aynısını çocukları için yapsın. Tıpkı sizin de annenizden öğrendiklerinizi bu gün yapacağınız gibi. Gelelim tatlı kaçamaklara. Senede bir gün tatlı olacaksa o gün işte tam da bu gün! Hepinize iyi bayramlar, afiyetle!

Benim gibi şeker yemeyenlere gelsin! Aydanca Güllaç 6 adet güllaç yufkası yarım kilo süt 250gr frambuaz (dondurulmuş) Ayrıca: bolca ceviz veya fındık kırığı, agave veya bal, çiğ krema Frambuazı bal veya agave ile damak tadınıza göre tencerede pişirin, suyunu tamamen çekmesini sağlayın, soğutun. İçine ceviz koyup karıştırın. Sütü ılıtın, içine biraz bal veya şurup katın. Güllaç yufkasını geniş bir tepsiye alın her birini ılık sütle yumuşata yumuşata üst üste koyun. Cevizli frambuazı tam ortasına gelecek şekilde tepeleme şerit gibi koyun. Yufkayı rulo olarak sarın. Uygun bir kaba koyup üzerine bir bardak ılık süt dökün ve buzdolabına kaldırın. Servis zamanı çiğ kremayı çırpın tatlıyı dilimleyerek krema ve kırık yemişle birlikte servis edin.