Belanın adresi İTÖ

Dünyada İsrail sorunu giderek büyüyor ve işler iyice içinden çıkılmaz hale geliyor.

İnsanoğlu bu belayı görmezden gelir ve üç maymunu oynamaya devam ederse belli ki bir avuç Yahudi milyarlarca insanı kendine maymun etmeye devam edecek.

Üzerimdeki vicdani sorumluluğu atmak ve bu kısır döngüden kurtulmak için yazımın başında önemle hatırlatıyorum.

İsrail Terör Örgütü (İTÖ) acilen terör örgütleri listesine alınmalı ve diğer terör örgütleri ile nasıl mücadele ediliyorsa bu aşağılık örgütle de aynı şekilde mücadele edilmelidir.

Aksi takdirde bu kanserli hücre önce bölgeyi ardından gövdeyi saracaktır.

CAMBAZ SURİYE'DE...

Belanın adresi İsrail Terör Örgütü (İTÖ) şimdilerde Suriye'yi karıştırmanın derdinde.

Burada yeni bir bataklık oluşturmaya çalışan İsrail'in neden Suriye'yi hedef seçtiğini bir önceki yazımda anlatmıştım.

Bu yazımda ise İTÖ'nün Suriye'de yapmaya çalıştığı cambazlıkları anlatacağım.

NELER OLUYOR...

İsrail'in Suriye'de yıllardır elinde tuttuğu ve üzerinden birçok kirli ve kanlı plan kurduğu azınlık bir grup var.

Dürziler...

Evet, Dürziler İsrail için Suriye'nin sigortasıdır ve üstelik bu konu yeni bir gelişme de değildir.

Dürziler epeydir İsrail'in üzerine çalıştığı bir konudur ve bu yapı uzunca bir süredir İsrail'in güdümünde hareket etmektedir.

BÖLME PLANLARI...

İsrail bir süredir bölünmüş Suriye projesi kapsamında Dera, Kuneytra ve Süveyda bölgesinde özerk ya da federatif bir yapı kurmanın derdinde.

Şeytan bu proje kapsamında kurduğu tuzakla Dürzilerin içinde örgütlediği azınlık bir grupla işin silahlı boyutunu, arta kalan grup ile de işin siyasi boyutunu yürütmeye çalışıyor.

İşin siyasi boyutunu yürüten Dürziler İsrail'in yönlendirmesiyle geçiş hükümetinden federalizm ve özerklik talep etmekteler.

Bu satılık yapı İsrail'den aldığı talimatla Suriye ordu yapısından ayrı "Süveyda Askeri Meclisi" adı altında bir yapı peydahladı.

Aslında Süveyda'da bulunan Dürziler içinde İsrail desteğiyle kurulan ve adları Ricalü'l-Kerame, Liva Cebel, Ahrar Cebel ve Rical Şeyhü'l-Kerame olan dört farklı silahlı oluşum zaten vardı.

Bu oluşum bilindiği halde 22 Şubat 2025'te bu gruplardan bağımsız bir şekilde sisteme bir de "Süveyda Askeri Meclisi" eklendi.

Bu oluşum tamamlanır tamamlanmaz İsrail helikopterleri sürekli olarak bölgeye silah sevkiyatı yapmaya başladı.

HAİN HER YERDE HAİN...

İsrail yapımı proje Meclis'in başına Tarık El Şufi adında yine proje olan bir kişi getirildi. Şufi gelir gelmez sahibinin sesiyle bir açıklama yaptı;

"Mevcut Suriye ordusunun yapısı ve itibarından farklı, yeni vizyona sahip yasal bir askeri varlık oluşturmak için çeşitli yerel bileşenlerle koordinasyon içinde çalışıyoruz. Askeri Meclis merkezi olmamak şartıyla yeni Suriye ulusal ordusunun bir parçası olacak. "

Bak... bak... bak..

Kurnaza bak, neler de biliyormuş...

HER TÜRLÜ AYRINTI DÜŞÜNÜLMÜŞ...

Tesadüf bu ya Süveyda'da oluşturulan yeni silahlı çetenin logosu ile Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) logosu birbirinin aynı.

Suriye haritasının kullanıldığı söz konusu logoda Hatay, Suriye toprakları içinde gösteriliyor, yine SDG logosunda olduğu gibi Fırat Nehri Suriye'yi bölen bir figür olarak yer alıyor.

Ne tesadüf değil mi?

Dürziler nireee, SDG Nireee...

VE İBLİS HUZURLARINIZDA...

Bu karardan hemen sonra ortalığa İsrail (İTÖ) çıktı.

İTÖ'nün başı yaratık Netanyahu yaptığı açıklamada şöyle diyordu;

"Güney Suriye'deki Dürzi azınlığa yönelik herhangi bir tehdidi İsrail asla kabul etmeyecektir."

Bu açıklamadan kısa bir süre sonra İTÖ senaryo gereği kendi medyasına bir haber sızdırdı;

"İsrail ordusu, Suriyeli Dürzileri istihdam amacıyla İsrail'e getirme planı hazırladı."

SON GÜLEN...

İşte tüm bu şeytani planlar aşiretlerin ilk dalga saldırılarıyla şimdilik ters yüz oldu.

Şimdilik diye özellikle belirtiyorum zira tehlike henüz geçmiş değil.

Evet büyük bir tuzak bastırıldı ama İsrail denen şeytan artığı pes etmiş değil.

Deneyecek, yine deneyecek ama her denemede daha da tükenecek ve sonuçta kazanan önce Suriye, sonra Türkiye ve bölge olacak.