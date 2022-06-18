Beşiktaş Belediyesi'nde neler oluyor?

Beşiktaş Belediyesi'ndeki akaryakıt yolsuzluğunu yazdıktan sonra tam anlamıyla 'telefonlarım susmadı'. Sadece Beşiktaş değil, vicdanlı, namuslu insanlar aralarında Beşiktaş'ın da olduğu pek çok belediye ile ilgili onlarca yolsuzluk iddiasını paylaştı benimle. Bunlardan bazıları için idari tahkikat yapılmış bazılarının ise üstü örtülmüş. Özellikle Beşiktaş ile yeni ve gün yüzü görmemiş o kadar çok iddia var ki. Elbette müfettiş raporlarına yansıyan kadarını burada sizlerle paylaşacağım...

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Dün Akit Gazetesi'nden Murat Alan, "CHP Genel Merkezi nasıl duymaz bu yolsuzluğu" başlıklı yazıma atıf yaparak Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir sözünü anımsatmış. Bir vakit Kılıçdaroğlu demiş ki; "...Siyasete giren kişi, zenginleşmez. Siyasete giren adam zenginleşiyorsa, bilin ki malı götürüyordur. Buna izin vermemek lazım..." Şimdi eğer CHP Genel Başkanı, böyle düşünüyorsa, o vakit Beşiktaş Belediye Başkanı'nın da Bahçelievler'de mütevazı bir apartman dairesinden çıkıp, milyon dolarlık villalara nasıl geçtiğini sorması lazım.

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Aynı plaka üzerinden nasıl binlerce litre mazot çekildiğini okudunuz. Akit Gazetesi'nde Zekeriya Say bunun belgesini de yayınladı. Ama daha da dikkat çekici başka iddialar var... CHP'li Beşiktaş ve İBB Meclis Üyesi İnan Güney'in eniştesi İsmail Akkaya'nın şirketine 2 milyon 346 bin TL'lik ihalenin paslandığı konuşuluyor. Bu dosya şimdi en küçük ayrıntısına kadar inceleniyor. Daha bu meselenin sıcaklığı geçmeden bu defa da, aynı İnan Güney'in köylüsü olan ve Şişli Belediyesi'ne bağlı kreşte çalışan Ezgi Bolayır'ın 14 Şubat 2020'de kurulan şirketine sadece bir buçuk ay sonra verilen 5 milyonluk kumanya alımı ihalesi çıktı. Önceki günkü yazımda bu olaydan tek cümleyle söz etmiştim. Ardından bu şirketin peşine düştüm. "Bakalım başka hangi ihaleler bu şirkete kaydırılmış?" diye. Ne ile karşılaştım biliyor musunuz? Beşiktaş Belediyesinden yaklaşık 5 milyon liralık 2 ihale alan o şirket, birkaç ay sonra apar-topar kapatılmış. İlginç değil mi? Yani tam da böyle güzel işler yapıyorken neden kapattılar acaba şirketi?...

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Değerli dostlar Beşiktaş dosyasını kapağını açtığımda bana gün yüzü görmemiş yeni yolsuzluk iddialarının ulaştığını ifade ettim ya. Bu dosyaları da Başkan'ın en yakın ekibinden bu pis işlere alet olmak istemeyen vatansever ahlaklı namuslu insanlar ulaştırdı. Demek ki, yolun sonuna gelindi. Demek ki tünelin ucundaki ışık göründü. Bana geldiğine göre elbette gitmesi gereken yerlere de gitmiştir. O dosyaları da müfettiş raporlarından sonra burada sizlerle paylaşacağım.