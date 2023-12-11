Beyazlaştırılmış zencileri de kurtaracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünya İnsan Hakları Günü" dolayısıyla cumartesi günü AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca düzenlenen "Dünya İnsan Hakları Günü İnsanlığın Yüzü Programı"nda bir devlet başkanı olarak söylenecek her şeyi söyledi. Her zaman olduğu gibi dobra dobra konuştu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından bir gün önce ABD, Birleşmiş Milletler'de oylamaya sunulan Gazze'de acilen insani ateşkes karar tasarısını veto etmişti. Koskoca salonda "ateşkese hayır katliama devam" diye el kaldıran bir tek el oldu, o da ABD temsilcisiydi. O elin zahirdeki sahibinin bir zenci olması da ayrıca dikkate değerdi. Çok değil 70-80 yıl önce kendi ırkına kendi topraklarında soykırım uygulayan beyazlar adına bir zenci bugün Filistin'de soykırımın devamı için evet diyebildi!

İbretlik fotoğrafı ben de kayıtlara geçirmek istedim; İşte, beyazlaştırılmış bir zenci olan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Robert Wood. Bizim içimizde de beyazlaştırılmış zenci Wood'lardan çok var...

Mâlûmunuz BM'nin 5 daimi üyesinden biri herhangi bir tasarıyı veto ederse, geriye kalan 192 üyenin hiçbir hükmü kalmıyor. Alın size adalet, hak, hukuk! Bu sebeple Başkan Erdoğan her fırsatta "Dünya 5'den büyüktür" diyerek yeni bir dünya düzeni kurulmasına vurgu yapıyor.

Mezkûr toplantıda da Başkan Erdoğan bu adaletsizliği dile getirdi: "Bugün Gazze'de sadece çocuklar, kadınlar, yaşlılar, gazeteciler değil aynı zamanda insanlığa dair tüm değerler de katledilmektedir. Maalesef bu vahşet karşısında uluslararası kuruluşlar ve insan hakları örgütleri ihlallerin önüne geçecek hiçbir somut adım atmıyor. İşte dün ne oldu? Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde 5 daimi üye ve geçici üyeler... Fakat sadece Amerika'nın ret oyuyla maalesef mâlûm ateşkes reddedildi. Tek başına. Böyle adalet olur mu? Böyle adil bir dünya olur mu? Ama biz ne diyoruz, aslında adil bir dünya mümkün. Ama Amerika'yla değil. Çünkü Amerika, İsrail'in yanında parasıyla, bütün silah mühimmatıyla yer alıyor. Ey Amerika! Bunun hesabını nasıl vereceksin? İnsanlık Amerika'ya, 'Birleşmiş Milletler Evrensel Beyannamesi'ne destek veren ülkedir' demeyecek bundan sonra. Başta biz diyemeyiz, çünkü İsrail'in yanında yer alan, Aylan bebeklerin karşısında yer alanlara diyoruz ki, biz de sizin karşınızdayız."

Başkan Erdoğan'ın konuşmasındaki "Aslında adil bir dünya mümkün. Ama Amerika'yla değil." ifadesinin yankısı çok olacak ve dalga dalga yayılacaktır. ABD'nin ve uydularının dışlandığı yeni bir adil dünya düzeni.

Bugün ABD ve Batı'da devlet yöneticilerinin yasaklamalarına rağmen vicdan sahipleri terör devleti İsrail'i kınamak ve Filistinlilerin yanında olduklarını göstermek için sokaklardalar. Onlar da adil bir dünya istiyorlar.

Dünya, son raddesine kadar gerilmiş bir ip gibi gerildi. Her an kopmak üzere!

İp kopacak ve Başkan Erdoğan'ın da dediği üzere Gazze'den sonra hiçbir şey eski tas eski hamam devam edemeyecek.

Defterler dürülecek, hesaplar sorulacak.

Ve insanlık kazanacak!

Beyazlaştırılmış zenciler bile kurtulacak!