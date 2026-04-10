Bilderberg 2026 listesi sızdı: Karanlık odalarda Türkiye'den kimler var?

Bazı toplantıların yapıldığı mekândan çok, saklanma usulü konuşulur. Kapısı kapalıdır, perdeleri kalındır, masası uzundur, davetlileri seçkindir, fotoğrafı kontrollüdür.

Haberi sızınca da bir nümayiş başlar. Gazeteler irkilmiş görünür, ekranlar hayret taklidi yapar, uzmanlar kaş kaldırır.

Sözcü Gazetesi'nin 9 Nisan 2026 tarihli haberinde, Kanadalı gazeteci Dan Dicks'in Bilderberg 2026 listesini sızdırdığı yazıldı. Başta Ali Koç olmak üzere Türkiye'den beş isim varmış. İş dünyası, diplomasi, akademi, sermaye, zihin, devlet tecrübesi. Hepsi orada.

Kimse şaşırmış numarası yapmasın! Acı biberi hak etmeyin...

Bilderberg dediğiniz şey, dün peyda olmuş bir kulüp değil. 1954'te Hollanda'da Bilderberg Oteli'nde kurulan uzun bir tertip. Prens Bernhard var, CIA gölgesi var, Ford Vakfı'nın parası var.

Yani masa pek temiz değil.

Türkiye ayağında da manzara farklı değil. Yalnızca kuşak el değiştiriyor. Rockefeller mirası nasıl aile içinde devrediyorsa, Rothschild nüfuzu nasıl nesilden nesile tahkim ediyorsa, burada da aynı usul işliyor.

Bir de şu pek latif gizlilik edebiyatı. Chatham House Kuralı diyorlar. Duyduğunu kullanabilirsin ama kimin söylediğini söyleyemezsin.

Yüz küsur kişi birkaç gün kapalı kapılar ardında toplanıyor. Sonra herkes ülkesine dönüyor. Bir müddet sonra medya başka türlü yazıyor, kurumlar başka türlü davranıyor.

Aynı mahfil, aynı aileler, aynı çıkar şebekeleri, aynı üst perdeden fısıltılar.

Tesadüf mü, müdahale mi?

Margaret Thatcher'ın yolu oradan geçti. Bill Clinton 1991'de o masaya oturduğunda Amerikan siyasetinde bile değildi.

Bilderberg toplantısı ülkemizde de 1959'da İstanbul'da yapıldı.

Masada Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu vardı. Aylar sonra 27 Mayıs ve darağacı.

Elbette her tarihî kırılmayı tek bir odaya bağlayacak kadar safdil olmayacağız. Lâkin bu kadar kritik dönemeçte aynı çevrelerin görünmesini de tesbih tanesi gibi dağıtamayız.

Mesela 2001 krizi. Anayasa kitapçığı fırlatılıyor. Memleket bir gecede yan yatıyor. Faizler zıplıyor, esnaf dağılıyor, işsizlik kabarıyor. Derken Washington'dan Kemal Derviş geliyor.

Küresel finans düzeninin içinden yetişmiş bir isim. Geliyor, oturuyor, on beş günde on beş kanun çıkarıyor. Memleketin can damarlarına küresel sermayenin rahatça gireceği kapılar aralanıyor.

Bilderberg'in alenî yüzü Davos'tur.

Kürsüye Klaus Schwab çıkar, "Büyük Sıfırlama" der. "Eğitim yeniden yapılandırılacak, sosyal sözleşmeler değişecek, çalışma hayatı, toplum hayatı, insanın yaşama biçimi yeniden tarif edilecek" der.

2026 Davos gündeminde de yapay zekâ, nükleer enerji, kritik mineraller, dijital kimlik var. Türkiye'nin yapay zekâ stratejisinin ABD ve Çin'in yanında çok kadar cılız kaldığı raporlara geçti. Yani mesaj açık ya bizim çizdiğimiz yolda yürürsünüz ya da geride kalırsınız.

Ne kadar modern görünüyor değil mi?

Oysa teknoloji diye yeni bir insan taslağı sürüyorlar önümüze.

Tarih kuru bir tesadüfler mezarlığı değildir. Tarih bazen aynı odalarda pişirilen kararların servis edilmesidir.

Bu münasebeti görmemek için ya saf olmak gerekir ya da gönüllü kör.

Kültürel mühendislik bazen pantolon paçasıyla gelir.

Hatırlayın!

Bir dönem Millî Futbol Takımı'nın dar paça, kısa pantolonlu takım elbiselerle arzı endam etmesini hatırlayın. Fatih Terim mihmandarlığında moda, trend, şıklık diye takdim edilen o imaj, yalnızca tekstil tercihi miydi?

Bir de medya tarafı var!

Küreselleşmeyi, liberal entegrasyonu, batı merkezli siyasî ve ekonomik dili memlekette dolaşıma sokan bir zihniyet ikliminin taşıyıcıları olan gazeteciler!

O odalara giren gazeteciler, yorumcular, akademisyenler. Dönüşte bize tutanak vermezler. Zaten kuralları buna müsait olmaz. Fakat kalemlerinin istikameti değişir. Öncelikleri kayar. Bir müddet sonra memleketin menfaatiyle küresel merkezin ajandası aynı şeymiş gibi yazmaya başlarlar.

Halk da bunu fikir zanneder. Oysa bir terbiye faaliyetidir.

Medya biçimlendirilir, arzu yönetilir, moda dolaşıma sokulur, gündelik hayat bir medeniyet savaşının taşıyıcısına çevrilir.

Çocuk ne okuyacak, genç ne giyecek, kadın hangi kavramla anılacak, erkek hangi suçlulukla hizaya çekilecek, aile hangi kelimeyle budanacak, hepsi ince ince işlenir.

Hangi gazetecilerin Davos ve Bilderberg'e katıldığını bilmek isteyen hafif tarama yapsın.

Bize düşen, her gölgeye mana yükleyen hezeyan değil. İsimlere, ilişkilere, kriz zamanlamalarına, kültürel eşzamanlılıklara bakmaktır.

Çünkü karanlık odaların en sevmediği şey, uyanık dikkat ve serinkanlı hafızadır.

Asıl mesele beş isim değil, o masalarda hangi milletin değil, hangi merkezin diliyle konuşulduğudur.