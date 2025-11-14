Dikkatlerin jeopolitik çatışmalara çevrildiği günümüz dünyasında eş zamanlı olarak başka bir süreç yürütülüyor.

Brezilya'nın Belém kentinde 12 Kasım 2025 tarihindeki bildirgeye yeni bir isim verildi, hem de: Küresel Bilgi Bütünlüğü Girişimi.

Hangi alanda diye sorulacak olursa güvenlik kavramı çerçevesinde 'yumuşak tehdit' diye tanımlanan, aslına bakılırsa etkisi bağlamında direkt yaşamsal tehdit oluşturduğu için Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde önem sıralamasının en tepesindeki alanlarla birebir bağlantılı olan bir konuda...

Brezilya Cumhurbaşkanı Luiz Inácio Lula da Silva'nın tabiriyle 'geleceğin bir tehdidi değil; bugünün bir trajedisi': İklim değişikliği.

10 Kasım ve 21 Kasım 2025 tarihleri arasında COP30 diye adlandırılan Birleşmiş Milletler 30. Taraflar İklim Konferansı çerçevesinde bu bildirgeyi duyurdu.

Husus, 21. yüzyılın lügatımıza yeni eklediği 'dezenformasyon'.

İklim dezenformasyonunu ele alarak iklim sorunları hakkında doğru, kanıta dayalı bilgileri teşvik etmek için ortak uluslararası taahhütler oluşturmak.

Anlaşılan 'post-truth' rüzgarından bu konuda nasibini almış olmalı ki adını verecek kadar mevzu ilerlemiş.

Bildirgenin amacı nedir diye baktığımızda ise çerçeve geniş çizilmiş:

Uluslararası insan hakları hukuku ve Paris Anlaşması ilkeleri doğrultusunda uluslararası, ulusal ve yerel düzeylerde iklim değişikliği ile ilgili bilgilerin bütünlüğünü teşvik etmek.

Bildirgeyi an itibarıyla onaylayan ülke sayısı ise 10.

Almanya, Brezilya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İspanya, İsveç, Kanada, Şili ve Uruguay.

Tabii bu girişimin yani bilgi güvenliğinin bir ilk olduğunun da altını çizelim ki yine öncelikler sıralamasında teknolojik gelişmelerin roket hızıyla ilerlediği günümüzde bu alan ilk sıralarda kendine yer verilmeye başlanmak durumunda kaldı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres, "Yanlış ve dezenformasyon, çevrimiçi taciz ve yeşil yıkama ile mücadele etmeliyiz" cümlesiyle vücut bulan COP30 teması, veciz bir sözü tozlu raflardan önümüze tekrar çıkarıveriyor:

Bilgi, güçtür.

Bilgiyi yönetmek, gücü yönetmek demek olduğu gibi.

Bu iklim değişikliği gibi 'yumuşak tehdit' diye sınıflandırılan bir mevzu da olsa bile.