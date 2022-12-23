Bir darbecinin ibretlik sonu

Türkiye'de bir ilk oldu; 28 Şubat cuntasının askeri kanadında yer alan Korgeneral Vural Avar cezaevinde öldü.

Bildiğim kadarıyla Türkiye'de cezaevinde cezasını yatarken ölen ilk darbeci Vural Avar oldu.

Mâlûmunuz ülkemizde darbe yapmayı becerenler, yüzbinlerce insanın hayatını karartmasına rağmen paşalar gibi yaşayıp ahirete intikal ediyorlardı. Kabre de şaşalı törenle konuluyordu.

Bu sefer böyle olmadı. 28 Şubat darbe cuntasının askeri kanadında yer almaktan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırılan Korgeneral Vural Avar 85 yaşında Sincan Cezaevi'nde emaneti sahibine teslim etti.

Darbecilikten hüküm giyen Avar'ın rütbeleri de sökülmüştü. Bu sebepten Avar'a resmi uğurlama töreni yapılamadı.

Ankara Kocatepe Camii'ndeki cenaze namazına Vural'ın ailesi ve arkadaşları dışında CHP'liler de katıldı. Bir darbecinin cenazesine katılmaktan imtina etmeyenler arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da vardı. Fotoğraflardan görebildiğim kadarıyla darbeci Vural'ın cenazesine katılan üst düzey CHP'li isimler şunlar: CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç, Ali Haydar Hakverdi, Murat Bakan, Levent Gök, Utku Çakırözer, Sezgin Tanrıkulu.

CHP'nin başına müstehcen kasetten ataması yapılan Kemal Kılıçdaroğlu 28 Şubat mağdurlarıyla helalleşmekten bahsederken 28 Şubat darbecisinin cenazesinde partisi üst düzeyde temsil edildi. CHP'nin sıradan bir siyasi parti olmadığını, Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in ifadesiyle "Küfür ocağı" bir yapılanma olduğunu unutanlar için mezkûr cenazeye CHP'den yüksek katılım samimiyet testi oldu. CHP bildiğimiz CHP, 40 yıl "helalleşeceğiz" deseler de mayaları bozuk, mayaları İslâm düşmanlığıyla yoğrulmuş.

Darbeci Avar'ın arkadaşları cenazede "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" diye slogan atmışlar, saygı nöbeti tutmuşlar. Yapacakları başka da bir şey yok!..

Vural Avar artık hakiki hesap yerinde; Makam ve rütbenin geçerli olmadığı, şahidin bizzat kendi uzuvlarımızın olduğu...

İçine bulunduğu 28 Şubat cuntasının askeri kanadının komuta kademesi hâlâ cezaevinde. 3'ü ağır hasta olduklarından evlerine gönderildiler. Diğerleri de rapor alıp ahir ömürlerini evlerinde geçirmek istiyorlar. İşte o isimler: Org. Ahmet Çörekçi 90, Org. İlhan Kılıç 86, Org. Çetin Doğan 82, Korg. Hakkı Kılınç 82, Org. Fevzi Türkeri 81, Korg. Yıldırım Türker 81, Tümg. C. Temel Özkaynak 77, Tümg. Erol Özkasnak 76, Tümg. Kenan Deniz 74, Tuğg. İdris Koralp 74 yaşında.

Türkiye'de darbe yapmayı düşünenlere Vural Avar'ın sonu ibretlik bir son. İbret alırlar mı bilemiyorum ama tabiî ki paşa gönülleri bilir!..