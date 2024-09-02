Bir FETÖ sloganı: “Mustafa Kemal'in askerleriyiz”

Ak Parti 2002 senesinde seçimi kazandığında "İyi ki ordu var" demişlerdi. 28 Şubat cuntasının medya ayağı Ak Parti yöneticilerine sürekli asker üzerinden gözdağı veriyordu.

2003 senesinde Cumhuriyet Gazetesi "Genç subaylar tedirgin" manşeti atmıştı. 2007'deki Cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaşırken "Cumhuriyet Mitingleri" adıyla Atatürkçüleri sokağa döktüler. "Ordu Göreve" pankartı da bu mitinglerde açılmıştı. Tarihe geçen e-muhtıra da bu dönemde Genelkurmay'ın sitesinde yayınlanmıştı. Dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt'ın "Ben yazdım" dediği e-muhtıradan sonraki adımın tank olacağını, yani fiili darbe yapılacağını da yine aynı medya organları yazmıştı. Kendilerinin ifadesiyle ikinci bir 28 Şubat süreci yaşanıyordu.

Yayınlandıktan 4 yıl sonra Genelkurmay internet sitesinden kaldırılacak e-muhtıranın tesiri "Cumhuriyet Mitingleri"nde görülüyordu. Mitinglerde açılan "Ordu Göreve" pankartına/davetine beklenen cevap gelmişti. Meydanlarda ordunun darbe yapacak olmasının sevinci vardı. Hep birden "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diye bağırıyorlardı.

Gerek "Ordu Göreve" pankartının gerekse "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganının mucidi, Türk Solu adlı operasyonel bir gruptu. Aynı isimle çıkardıkları dergide Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı idamla tehdit edip kapaktan "Asılacak adamsın ulan" manşeti atabilmişlerdi. Grubun lideri Gökçe Fırat daha sonra FETÖ'den yargılandı ve hapis yattı!

Son 22 yılın çok kaba bir özetini yaptım. Sebebi ise, darbeci Atatürkçülere yine bir heves geldi! Kanları kaynamaya başladı. Kötü ekonomik koşulları da istismar edip yine 'adam asmaca' oynamanın peşindeler.

30 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Kara Hava Harp Okulu'ndaki mezuniyet sonrası bir grup teğmen tören alanında, askerî teamüllere aykırı bir şekilde, kılıçları çekerek korsan bir yemin töreni düzenlediler.

Akıllarınca, çektikleri kılıçlarla Müslüman Anadolu halkına gözdağı vermeye kalkıştılar. Geçmişteki darbeci büyüklerine özenmiş olacaklar lâkin bu halk ne 28 Şubat'ta ne de 15 Temmuz'da değil kılıca tanka tüfeğe teslim olmadı. Canıyla kanıyla bedelini ödedi ama teslim olmadı.

İlginçtir, mezkûr teğmen grubu FETÖ'cülerin mucidi olduğu "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganını atarlarken aynı gün ABD gizli servisi CIA Instagram hesabından Kapadokya'nın fotoğrafını paylaştı. CIA bir turizm ajansı olmadığına göre ve servisler gelişigüzel iş yapmayacağına göre Kapadokya fotoğrafının bir mânâsı olmalı!

İpucu mahiyetinde şu bilgi mühim: FETÖ'cülerin 15 Temmuz şifresi Kapadokya!

ABD gizli servisi CIA Türkiye'de darbeleri ordudaki Atatürkçü subaylar üzerinden yaptı. 15 Temmuz'da da, ana omurga her ne kadar FETÖ olsa da darbe Atatürk üzerinden yapılmaya çalışıldı. Darbeciler kurdukları konseye, M. Kemal'in mâlûm sözüne nisbetle "Yurtta Sulh Konseyi" adını vermişlerdi. TRT'de okuttukları bildiri de tamamen Atatürkçü söylemin hakim olduğu bir bildiriydi.

Kılıçlı korsan yemin törenine ait görüntü sosyal medyada oldukça tepki topladı. Halk haklı olarak "Yine mi darbe olacak" diye sormaya başladı. Bazı gazeteci ve yorumcular "Darbe olmaz, abartmayın. Genç subaylar kendi aralarında motivasyon yemini etmişler" diyerek hâdiseyi kapatmaya çalıştılar. Pardon da, neye motivasyon yemini ettiler acaba? Bunca darbe görmüş bu halka kimse akıl vermeye kalkışmasın. Aynı delikten defalarca ısırılmış bu halk tabiî ki en ufak harekette bile gardını alacak, teyakkuza geçecek. Daha ne kadar ısırılacağız? İyi niyetli olmak başka ahmaklık başka!

Şimdi kadar darbe yapan tüm üst düzey rütbeliler hep, "Ne yapayım, genç subaylar alttan tazyik yapıyorlardı" diyerek kendilerini savunmuşlardır. Korsan yemin töreni yapan genç subayların yarın alttan tazyik yapmayacağını bu halka kim garanti edebilir? Geçen sene Tuzla Piyade Okulu'ndaki Kursiyer Subay Taburu'nda yaşananları ne çabuk unuttunuz? WhatsApp gruplarında Atatürkçü olmayanları kılıçtan geçirmekten bahseden teğmenleri de mi unuttunuz? Testi kırılmadan tedbir alınmalıdır...

Son söz Atatürkçülere: Bunca yıldır kendisini kullandırttınız, yetmedi mi?