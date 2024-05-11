Bir fotoğraf yüzünden hemen çirkefleştiler…

Özgür Özel'in, Erdoğan ve Bahçeli ile görüşmesine, CHP destekçisi medyanın kavgacı takımından çirkin tepkiler geldi.

Hükümete yakın gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'ü, makam odasında kabul ettiği için CHP Genel Başkanına açıktan söyleyemediklerini, çirkefleşerek ortaya saçtılar.

Mesele şu.

Özgür Özel, TBMM'deki makamında Taha Hüseyin Karagöz ile bir araya geldi.

Karagöz bu görüşme ile ilgili Özgür Özel'le fotoğrafını paylaştı.

Vay sen misin hükümete yakın gazeteciyle görüşen?

Sosyal medya trollerinin düğmesine basılması tamam da CHP'nin asıl yönetiminin kendilerinde olduğunu düşünenler veya öyle gösterilenler ağza alınmayacak laflar etmeye başladılar.

İsimlerini vermeyeyim. Ancak çirkefliğin boyutunu anlamınız için birinin dediklerini yazmadan geçemem. Yeni ismi ile NOW TV kanalının haberlerini sunan fakat bir türlü Fatih Portakal'ın çömezliğinden kurtulamayan gazeteci aynen şunu dedi:

"Ben olsam o fotoğraf yerine bir sığır la fotoğrafım olsun isterdim..."

Bakınız bunu diyen şahıs bir gazeteci.

Eleştiri yapmıyor, hakaret ediyor. Meslektaşına da hakaret ediyor, CHP Genel Başkanına da...

Sözcü TV'de, sunuculuğunu yaptığı Sözün Gücü programında konuşan bayan gazeteci de Özgür Özel'e sitem ediyor; "Gereksiz konularda bizi konuşmak zorunda bırakan bir ana muhalefet partisi var" diyor.

Aynı programda duayen gazeteci de söze giriyor: "Beni şoke etti. Aklım almıyor..."

Bir tanesi var ki, evlere şenlik dedikleri. En sert tepkiyi de o verdi:

"Ben şundan eminim Özgür Özel bu kişinin kim olduğunu bilmiyor. Bu kişiyi tanıdığını hiç sanmıyorum. Adın da varlığından da haberdar olduğunu sanmıyorum. Bilinmez çünkü. Kim ona Taha Hüseyin Karagöz'ü prezante ettiyse, Özgür Özel onu yanından uzaklaştırsın. Kimse bunu getiren hain odur. CHP içerisinde gelecek dönemin haini, sarayın oraya yerleştirdiği adam o kişidir, net..."

Özgür Özel'i, "zavallı" durumuna düşürmek bir yana, söylediklerinin doğru olmadığını da gazeteci Karagöz sosyal medya üzerinden bir video ile gösterdi.

Meğer Karagöz, seçimlerden önce CHP lideri Özgür Özel'i, TVNET'teki programına konuk olarak almış.

Dakikalarca konuşmuşlar. Ama Özgür Özel, kendisini konuk olarak kimin çağırdığını, hangi TV kanalına çağırıldığını bilmiyormuş...

İşin üzücü tarafı da şu:

Özgür Özel, seçim öncesi kendisine ekranı açmasına rağmen, gelen tepkiler üzerine açıklama yapmak zorunda kaldı iyi mi?

"Nikâh davetiyesi için uğradı, kapıdan çevirecek halimiz yoktu" dedi.

Tepkiler maalesef Özel'i sindirmiş gibi. Daha cesur bir cevap verebilirdi.

Şimdi davetiyeyi aldığına göre gazeteci arkadaşın nikâhına gitmeli.

Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz üzerinden Özgür Özel'e saldırıların asıl sebebi, Özgür Özel'in Erdoğan ve Bahçeli ile görüşmesidir.

Atatürk kitapları üzerinden ticaretin bilinen ismi gazeteci de çok bozulmuş.

Özgür Özel ile Taha Hüseyin Karagöz'ün fotoğrafının üstüne

"Cumhuriyet Ak Partisi..." yazmış.

Bu görüşmelerden CHP içinde kim/kimler rahatsız ise bu gazeteciler, tepkileri ile onları memnun ettiler.

Mesela Kılıçdaroğlu çok memnun olmuştur. "Saray ile müzakere edilmez, mücadele edilir" diyen oydu.

Mesela, Erdoğan ve Bahçeli ile görüşmelerden sonra Cumhurbaşkanlığı adaylığı için sıkıntılı olan Ekrem İmamoğlu da memnun olmuştur. Belki de içinden "vurun vurun" bile demiştir!..

Türkiye'nin hayrı için bir diyalog, yumuşama hamlesi yapılıyor ama kavgadan, çatışmadan, gerilimden nemalananlar rahatsız.