Bir tereyağından kılı kaç aşamada çekersiniz?

Eski bilmeceler vardı ya. Ben çok severdim... "Bir fili buzdolabına kaç aşamada yerleştirirsiniz?" Cevap '3'... Önce dolabın kapağı açılır. Sonra içine fil konur... Sonra dolabın kapağı kapanır. Peki bir timsahı kaç aşamada sokarsınız aynı buzdolabına?.. Ezberden cevap verenler hemen "3" derler. Oysa doğru cevap "4" olacaktır... Dolabın kapağı açılır, içerideki fil dışarı çıkarılır, yerine timsah konur ve kapak kapatılır...

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DEVA Genel Başkanı Ali Babacan'ın "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e geçiş sürecini tereyağından kıl çeker gibi tamamlayacağız." yazan twitter mesajını görünce ister istemez timsahın buzdolabına yerleştirilme aşamaları geldi gözümün önüne. Tereyağından kıl çeker gibi... Yani hızla... Çabucak... Sorunsuz... Yormadan, öyle mi?..

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Bakın, eğer yönetimine talip olduğunuz ülke yeni keşfedilmiş statüsü olmayan bir kıta falansa tamam... Ya da bir savaşa girmiş yenilmişse olabilir... Bir darbe yapılmış, demokratik bütün kurumlar bir gecede lağvedilmişse belki... Ama eğer mevcut halde bu Anayasa ve yasalarla gidilecekse seçime, vad edilen o parlamenter sisteme geçiş pek de öyle tereyağı metaforundaki gibi olmayabilir...

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Lafı dolaştırmadan izah edeyim... Sayın Babacan'ın müjdelediği o sisteme geçmek için birkaç evre atlatmak gerekiyor... Önce, "seçimin ardından birinci öncelikli gündemimiz bu olacak" diyen partiler, bir araya gelecek... O her önemli günün sene-i devriyesinde yapılan 6'lı yuvarlak masa toplantısından söz etmiyorum... Daha berrak bir buluşma... Bir erken koalisyon müzakeresinden söz ediyorum. Sonra, seçimler yapılacak... 6 ya da kaç partiyse artık, seçimleri, bir çeşit anayasa değişikliği referandumuna çevirecek ve kampanyalarını da buna göre yapacak. Yani bir tarafta Erdoğan ve mevcut sistem, karşısında ise bir aday ya da politika değil, 'sistem değişikliği' olacak... Erdoğan'a oy verenler başkanlık sisteminin devamından yana Erdoğan'ın karşısına çıkacak olan adaya oy verenler ise sistemin değişmesinden yana bir anlayışa oy verdiklerini bilecekler...

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6'lı Koalisyonun bütün beklentilerini karşılayacak bir oy oranına ulaştıklarını varsayalım... Hem Cumhurbaşkanlığını kazanmış olsunlar hem de partileri parlamentoda, sayıca çok fazla sandalyenin sahibi olmuş olsun. Şimdi gelelim tereyağının faydalarına...

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