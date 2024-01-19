Bizleri bekleyen tehlike

Dünya, terör devleti İsrail'in uyguladığı soykırımı maalesef kanıksama aşamasına geldi.

Evet, sokaklarda İsrail'e karşı protesto gösterileri yapılıyor.

Evet, terör devletine destek veren şirketler boykot ediliyor ama İsrail'i durduracak bir hamleyi insanlık henüz gösteremedi.

Gazze'de, "imkânsızlığın ihanetinde" terör devletinin saldırılarına direnerek insanlığın namusunu kurtaran bir avuç Filistinli Allah'a teslimiyetin destanını yazıyor.

Açlıktan ölen çocuklar...

Anestezi olmadığı için vücudu uyuşturulmadan ameliyat edilenler...

Terör devleti İsrail'in bombalarıyla paramparça olmuş çocuklarının parçalarını toplayıp kalan son parçalara sarılan ana babalar...

Bu ahval içinde bile Filistinliler "Pişmanlık uğramadı semtimize" diyorlar.

Terör devleti İsrail, Filistinlilerin asil direnişine dayanamayıp tanklarını kademeli olarak Gazze'den çekmeye ve saldırılara havadan devam etme kararı aldı.

Onca imkân ve dışarıdan aldığı desteğe rağmen terör devleti İsrail Filistinlilerin iradesini kıramadı. Terör devleti İsrail'e destek veren liderler kendi ülkelerinde bile yalnız kaldı. Filistinliler asil direnişleriyle dünyanın düzenine de tesir etmeye başladılar. Yaşanılan hadiseler gösteriyor ki bu tesir daha da artacak, dengeleri değiştirecek.

İsrail'e destek vermek dünya çapında utanılacak, ayıplanacak bir tavır oldu. Boykotlar da netice vermeye başladı. Boykotlara dayanamayan terör devleti İsrail destekçisi şirketler, İsrail'in soykırıma başlamasının üzerinden 100 gün geçtikten sonra açıklamalar yaptılar. Geçen 100 gün zarfında "Nasıl olsa unutulur, boykot tutmaz" düşüncesiyle kulaklarının üzerine yatanlar para kaybetmeye başlayınca kulaklarını diktiler! Hoş yaptıkları açıklamalar suçlarından büyük. İsrail'in soykırımına değinmeden "barış, kardeşlik" gibi içlerini boşalttıkları kelimelere sığınıyorlar.

Gazze'de teröre karşı asil direnişle birlikte dünyada insan olma haysiyetine sahip insanlar fiziken olamasa da ruhen birliktelik yakaladılar. Müşterek bir duygunu etrafında hareket ediyorlar. Bu birlikte hareket etmenin en büyük düşmanı kanıksamak. Kanıksamak, İsrail'den daha tehlikeli!

Terör devleti İsrail ve destekçileri pes edene kadar tetikte olmak gerekiyor. Filistinliler her hâlükârda kazanacaklar inşallah. Kanıksama girdabına düşmezsek bizler de Filistinlilerle birlikte kazananlardan oluruz.

Ne yapılacaksa kanıksamayanlar yapar...