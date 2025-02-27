Blackrock lobicisi Merz

"(Almanya'nın kurt siyasetçilerinden) Oskar Lafontaine, Hristiyan Demokrat Birliği'nin Genel Başkanı Friedrich Merz'in 'Blackrock lobicisi' olduğunu söylüyor. Blackrock malum, dünyanın en büyük yatırımcı şirketlerinden biri. Ve Rockefeller'e ait şirket ABD menşeili."

20 Kasım 2023 tarihli köşe yazımızdan bu satırlar. Blackrock-Merz ilişkisi Türkiye'de bu netlikte belki de ilk bu yazıda dile getirildi galiba.

Yine... 29 Şubat 2024'te Almanya'nın yaşadığı siyasi krizi bir kere daha yazdık ve Merz-Blackrock ilişkisini tekrar hatırlattık.

"Kamu hukukunun en derinlikli eser ve uygulamalarının verildiği, sistem kavramıyla neredeyse eş anlamlı hale gelmiş bir ülke olan Almanya'da siyaset her geçen gün irtifa kaybediyor. Düşük profilli Başbakan Olaf Scholz, bunun delili olarak gösteriliyor. Muhalefetteki Hristiyan Demokrat lideri Friedrich Merz de Blackrock lobicisi."

Aynı yazıda "Rothschild'ların desteğiyle Cumhurbaşkanı seçilen Emmanuel Macron" konusuna değinerek krizin bütün Avrupa'ya yayıldığını yazdık.

8 Nisan 2024 tarihli yazımızda ise Almanya hakkında "Avrupa'nın Hasta Adamı" ifadesini kullanarak çöküşün hangi boyutlarda olduğunu göstermeye çalıştık. O günlerde tabi yine şu klasik tepkiyle karşılaştık: "e bizi niye yazmıyorsun... evdeki yangını unutup mahalleye koşma." Yahu içerideki hastalığın sebebi bu. Katolik Rockefeller, Yahudi Rotschild ve bunlar gibi on on beş ailenin manipülasyonuyla yönetilen finans kapitalizmin hakim olduğu dünyada bağımsızlığımızı nasıl koruyacağız? İşte koca kıta adım adım çöküyor. Ama nato mermer nato kafa aynı lakayt yorumda ısrarlı bir kesim.

Neyse...

Almanya seçimleri sonrası arşivimi taradım... son bir buçuk senede konuyla ilgili ondan fazla yazı yazmışız. Yazıların ortak özelliği vassala dönüşen Almanya'nın ve Avrupa'nın siyasi aklının çöküşü.

Sık sık dile getirdik... Ukrayna savaşında ABD'nin Rusya'ya karşı yaptırım politikalarından en fazla zarar gören ülke Almanya. İradesi yok, politikası yok. Bir vassal gibi efendiye boyun eğdi ve zarar göreceğini bile bile yaptırım uyguladı Rusya'ya. Şimdi de ABD, Ukrayna'yı Rusya ile paylaşıyor, Avrupa tam ifadesiyle yüzüstü bırakıldı müttefiki tarafından.

Almanya'nın durumu gerçekten trajik. Bakmayın siz Merz'in "ABD'den bağımsızlık elde edebiliriz" diyerek Avrupa otonomisinden bahsetmesine. Günün sonunda, Amerikan seçimlerinde Trump'ı destekleyen Blackrock'ın bir elemanı Almanya'nın muhtemel şansölyesi.

Finans kapitalin sanayisizleştirdiği Almanya'nın trajedisi, "kapitalizmin son kodu faşizmdir" tezi ile örtüşüyor. Tarih tekerrür ediyor diyeceğim ama bu seferki biraz farklı. Evet Merz'den bir adım sora faşist AfD. Ama, AfD'nin ötekisi Müslümanlar, Yahudileri değil. Siyonistler onların da müttefiki bilakis. Merz de Netanyahu'yu davet ederek aslında faşistlerle aynı şeyi düşündüğünü gösterdi.

Oysa... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibi Avrupa'nın tek çıkış yolu Türkiye. Ne var ki finans kapitalin kucağında eski ruhları geri çağırmakla meşgul Almanya'nın, dolayısıyla Avrupa'nın bu gerçeği kavrayacak aklı yok.