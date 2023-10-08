Böyle dost varken düşmana ihtiyaç yok!

Amerika'yı kastediyorum. Güya bizim müttefikimiz ama resmi düşmanlığını fiili düşmanlık şeklinde devam ettiriyor.

Hasım devletler için yaptırımlar yoluyla mücadele etme yasası CAATSA'yı Türkiye'ye karış kullanıyor. F-35 projesinden çıkarma gerekçesi CAATSA.

Bu resmi düşmanlığını PYD/PKK'yı açıkça destekleyerek fiili düşmanlığa dönüştürmekten çekinmiyor.

Kalkıyor bir de SİHA'mızı düşürüyor.

Neymiş ABD askerlerine 500 metre kadar yaklaşmışmış!

Türkiye PYD/PKK ile mücadele ediyor deniyor ama aslında ABD ile mücadele ediyor.

ABD terör örgütüne Suriye topraklarında Fırat'ın doğusunda fiilen bir devlet kuruyor.

Terör örgütü orada vergi topluyor, mahkemeler kuruyor, polis teşkilatı kuruyor.

Terör örgütünün adını Suriye Demokratik Güçleri (SDG) şeklinde değiştirip teröristlere meşruiyet kazandırıyor. Onlara birlikte askeri tatbikat yapıyor!

Sonra da bu ABD, Türkiye'nin dostu oluyor öylemi?!

Onun için böyle dost varken düşmana hacet yok diyoruz.

Dışişleri bakanımızın üçüncü taraflar uyarısının ilk muhatabı da elbette ki ABD'dir.

ABD Türkiye'nin dostu değildir!

Hoş Rusya'nın da ABD'den çok farkı yok ama bu günlerde Türkiye'nin denge politikası sayesinde nefes alabildiği için yani karşılıklı çıkarlar söz konusu olduğu için ilişkiler iyi.

Bununla birlikte Suriye rejimi üzerindeki etkisini gereği gibi kullanmadığı, rejimin ihlallerine göz yumduğu da ayrı bir gerçek.

İki gün önce İdlib'de sivilleri vuran rejim Rusya'dan güç alıyor!

Türkiye ile masaya oturmayacağını önce Türkiye'nin Suriye topraklarından çekilmesi gerektiği şımarıklığını da rejim Rusya'dan aldığı güç ile yapabiliyor.

1 Ekim'de Ankara'daki terör eylemi teşebbüsünden sonra Türkiye'nin yürüttüğü terör odaklarını imha operasyonuna Batı'nın ve ABD yanlısı çevrelerin eleştirileri terörü desteklemekten başka bir anlam taşımıyor.

Utanmadan, hava saldırılarının terörle mücadelenin ötesine geçtiği, saldırıların SDG'yi hedef aldığını yazıyorlar.

SDG dedikleri PKK terör örgütünün bölgedeki adı! Terörle mücadele eden Türkiye tabii ki SDG'yi hedef alacak!

SDG demek PKK demektir!

Ankara eylemini yapanlar SDG denen PKK'nın yetiştirmeleri!

Bir de Kürt halkı vuruluyor diye vaveylayı koparıyorlar.

Türkiye Kürtleri değil, teröristleri vuruyor!

Türkiye teröre karşı yapması gerekeni yapıyor. Hava harekâtını mutlaka kara harekâtıyla taçlandırmak ve güneyimizdeki 30 km derinlikte güvenlik şeridini oluşturmak zorunda. Çünkü ne Rusya ne de ABD verdiği sözleri tutmadı!

Güvenlik güçlerimiz sahada bunları yaparken meclisimizin de ABD'ye bir ders daha vererek İsveç'in NATO'ya kabul anlaşmasını reddetmesi çok anlamlı bir mesaj olur diye düşünüyorum.

Bence, tam bağımsız Türkiye'ye yakışan da odur!