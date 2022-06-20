Bu fabrika başka fabrika

Geçtiğimiz Cuma günü İstanbul Üsküdar'da bir fabrika açılışındaydım. Bu fabrika, bildiğimiz mânâda bir fabrika değil, iyinin, güzelin, doğrunun üretiminin yapılacağı bir fabrika!

Bu fabrika, Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfının (TÜRGEV) "Güzel İşler Fabrikası" adını verdiği bir proje.

Genç kızlarımıza yönelik çalışmalarıyla bilinen TÜRGEV bu yeni projesiyle genç kızlarımızı küçük gruplar halinde bir araya getirerek onlara ortak faaliyet yapma imkânı sunuyor. Diyelim bir genç resme meraklı ama bu kabiliyetini gerçekleştirecek şartlara mâlik değil veya kendisi gibi resme meraklı yaşıtlarını bulamıyor. İşte bu nokta TÜRGEV'in "Güzel İşler Fabrikası" projesi devreye giriyor.

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun projeyle alâkalı şunları söylüyor: "İstenilen bilgiye kolayca ulaşabilen bir çağda gençlere bir şeyler öğretmekten çok onları sahada aktör olarak görmek istiyoruz. Gençleri bazen mekanlarda, bazen de etkinliklerde bir araya getirmek istiyoruz. Güzel İşler Fabrikası, onlara hem bir mekan sunacak hem de etkinliklerle onları bir araya getirecek. Gençlere bir topluluk olma, birbirlerini bulma imkânı sunmak istiyoruz. Yerelden hareket eden, ulusal çapta bir ağın parçası olsunlar ama bunu kendileri inşa etsinler istiyoruz. Yani küçük topluluklar oluştursunlar, o küçük topluluklar bir araya gelsin ve aslında gençler kendilerini bir muhitin parçası olarak bulsunlar. Gençler modern hayatın keşmekeşi içerisinde yaşanan yabancılaşmaya bir cevap arayışı içinde. Eğer bir cevap verilecekse içinde yaşadığımız bu keşmekeşe, yine bu cevabın gençlerden geleceğini düşünüyoruz. Biz sadece onlara bir fırsat vermek istiyoruz."

Bu projenin en mühim hususiyeti, aynı mizaçtaki kişileri küçük gruplar hâlinde bir araya getirmesi. Gruplarda kişi sayısı ne kadar az olursa kaliteli iş de o kadar çok olur. Kişi sayısı arttıkça insani sorunlar da artacağından istenilen kalitede iş çıkmaz. Bir de büyük topluluklarda iş yapanla yapmayanı ayırt etmek neredeyse imkânsızdır. İş yapar gibi gözüken, sürekli sorun çıkartanlar arada kaynar ama küçük toplulukta bu tipler hemen yakayı ele verir.

Küçük topluluk fikri iyi düşünülmüş bir fikir. Her grup diğer gruplara gönüldaşlık ruhuyla bağlı olur ama yaptıkları işlerin sorumluluğu kendilerine ait olacağından üzerinde oldukları işe daha da özenirler. Yeri geldiğinde de diğer gruplarla birleşip ortak faaliyet yapabilirler.

İyinin, güzelin, doğrunun düşmanı olan mâlûm güruhun hedefinde olan TÜRGEV'in "Güzel İşler Fabrikası"ndan; İstanbul'da 2, Ankara ve Şırnak'ta 1'er olmak üzere şimdilik 4 adet var. Bu fabrikalar inşallah her şehirde ihtiyacı karşılayacak sayıda çoğalır da gençlerimiz hayırda, güzellikte, iyilikte yarışırlar.