Bu gençlik fondaşları üzüyor

Dün TÜGVA'nın 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Gençlik Buluşması'ndaydım. İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşen buluşmaya, her zaman gençlere güvenen ve gençlere desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce gençte coşku ve heyecan zirvedeydi. Sinan Erdem Spor Salonu'nu hıncahınç dolduran gençler, yurtdışından fonlananların oluşturmaya çalıştığı "Gençler Erdoğan'ı istemiyor, gençler bizden yana" algısını yerle bir ettiler.

Başkan Erdoğan da konuşmasında bu hususa değindi: "Ne diyorlar? Gençlik olarak çok güçlüymüşler. Ne alaka? İşte gençlik burada. Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştaki siz gençler. İnancınızdan, medeniyetinizden, ecdadınızdan aldığınız ilhamla tüm bu saldırıların üstesinden gelecek, hedeflerinize kararlılıkla yürüyecek azme, iradeye, güce, kabiliyete sahipsiniz."

Maalesef fondaşların algısına bizim mahallede de kapılanlar çok. Hayatın içinde olmayıp dünyayı sosyal medyadan ibaret görenlerin dıştan yönlendirmelere kanması kaçınılmazdır. TÜGVA'nın dünkü buluşması hayatın ta içinden bir buluşmaydı. Bilgisayar veya telefonun ruhumuzun enerjisini emen ekranlarından kurtulup çevremize baktığımızda gerçeği görüyoruz. Önümüze servis edilen görüntülerin, sanal dünyanın sanal görüntüleri olduğunu da anlıyoruz.

Geçen hafta Dünya Dergiler Derneği'nin İstanbul Sirkeci Garı'nda düzenlediği 13. Uluslararası Dergi Günleri'ne gittiğimde de aynı heyecanı duymuştum. Standların her iki tarafında da okuyan, düşünen, yazan çizenlerin ekseriyeti gençlerdi; Yüzde doksan beşi gençlerdi desem mübalağa etmiş olmam. Harçlıklarını biriktirip dergi çıkartanlar da, harçlıklarını biriktirip çıkan dergileri almaya çalışanlar da gençlerdi.

Birebir gençlerle birlikte olunca hâliyle sanal dünyanın fonlu yalanlarına kanmıyorsunuz. Tabiî ki her şey tozpembe değil. Gençlerin talepleri, geleceğe dair kaygıları var, ki bu da çok normal. Gençliğimizde hangimizin olmadı ki? Bu zamanın gençlerinin şansı, kendilerini düşünen bir liderin olması.

İşte o lider dün Sinan Erdem Spor Salonu'nda gençlere "Size inanıyorum, güveniyorum" diye seslendi: "Gençler, ben size inanıyorum. Size güveniyorum. Sizin ufkunuz ve hayalleriniz vizyonumuzu genişletiyor. Sizlerin sadakati ve samimiyeti saflarımızı sıklaştırıyor. İyi ki sizler gibi yol arkadaşlarına sahibiz. İyi ki sizler gibi milletimizin aydınlık geleceğini temsil eden fidanlara sahibiz. İyi ki sizler gibi ülkemizi huzuru kalple emanet edeceğimiz kadrolara sahibiz. Sizleri görünce Üstad gibi diyoruz ki 'Surda bir gedik açtık. Mukaddes mi mukaddes ey kahpe rüzgar artık ne yandan esersen es.' Gençler şunu unutmayın, biz varız, bir de karşımızda malum düşmanlar var. Ne diyor İslam? 'Ey düşmanım sen benim ifadem ve hızımsın. Gündüz geceye muhtaç, bana da sen lazımsın.' Bu anlayışla bu yolda yürüyoruz."

TÜGVA'nın 300 bini aşkın üyesi var. Çeşitli faaliyetlerle temas kurdukları genç sayısı milyonları aşıyor. 81 şehirde ve 571 ilçede temsilcilikleri, bünyesindeki 41 yurt, 40 icathane, 80 kıraathane ve 300 gençlik merkezleri var. Bu rakamları yeterli görmeyen TÜGVA yöneticileri, özellikle yurt sayısını arttırmanın derdiyle çalışmalarını tam gaz sürdürüyorlar. Bu da haliyle yurtdışından fonlananları oldukça rahatsız ediyor. İçerinden aldığım bilgiye göre TÜGVA fondaşlara ve patronlarına rahatsızlık vermeye devam edecek. Eh ben de keyifle takipte olacağım!..

5. Olağan Genel Kurul'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Başkanı Enes Eminoğlu başkanlığı İbrahim Beşinci'ye bıraktı. Eminoğlu'na emekleri için teşekkür ederken Beşinci'ye de başarılar diliyorum. Allah yollarını açık etsin, her türlü melanetten muhafaza buyursun!