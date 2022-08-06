Bu “konjonktürde” Türkiye ve Rusya!

Pelosi'nin Tayvan ziyareti ile, Çin'in karizmasına "hesaplanmış" eylem gerçekleşmiş oldu. "Çin vurdu vuracak..." deyip, "yüksek perdeden" konuşurken bile; bunu "yapamayacağını" kendisi dahil, herkes öngörüyordu.

Evvela Çin'in, genel bir savaşa tam hazırlığı için; bir kaç seneye ihtiyacı var. ABD bu hazırlık tamamlanmadan, "pasifike" ayar verme işini tamamlamanın peşinde...

Rusya durumdan memnun. Çünkü üstüne basa basa "Savaşırım dedim ve savaştığımı ispat ettim..." diyor. Çin'in dengeli duruşu ve Rusya konusunda net tavır sergilemesi için; alan açıldığını hesaplıyor.

Hindistan ve Japonya...

İngiliz ekolunun "hakim" olduğu Hindistan, Amerikan renginin "hakim" olduğu Japonya devreye ne zaman girecek?

Dengeler belirlendikçe Rusya'nın, kendisini gerçek taraf olarak meydana çıkmasına zemin oluşturduğu fikrine sahip. Rusya kendi içindeki kışkırtıcı Türkiye düşmanlarına da ayar vermek zorundadır. Kremlin tutumu ile zıt tutumların arkasını kollayan gruplar ve akımların esas zarar verdiği yer; Rusya'nın ta kendisidir. Medya üzerindeki propagandaya bakılırsa, bu grupların kimliğini anlamak zor değil. Kremlin bunu görmemesi veya görüp önleyememesi ise, günün sonunda Rusya çıkarlarına balta vuracağı açıktır.

Putin ve Erdoğan görüşmesi...

Ukrayna, Tahıl koridoru, Suriye, Karabağ ve ekonomik ittifak, ana gündem maddeleri ile taraflar; teklif ve beklentilerini dile getirdi.

Putin, Türkiye'nin; Avrasya ekonomik "ittifaka" girmesini arzu ediyor. İngiltere ise, mümkün seviyede Rusya ve Türkiye'yi bir birinden uzak tutmanın hesabını yapıyor. Türkiye bu durumda mümkün olan keskin uçları es geçerek "politikasını" belirliyor ve bu tutum bu konjonktürde Türkiye'nin çıkarlarınadır. Soçi sonuçları bize şunu gösteriyor. Ekonomik ortaklık, bölgesel jeopolitik ortaklık daha ileri dereceye yükseltilecek Libya, Suriye konusunda daha fazla ortaklık devam edecek. İlişkilerin bu seyri daha güçlü bir şekilde, yeni sürecin habercisi olarak karşımıza çıkacak.

Putin, bağımsız politikalarını üreten Türkiye'nin, kendi çıkarlarına uyduğunu düşünüyor. İngiltere, ABD'ye rağmen Türkiye'nin destek görmesinden yana. Ama Rusya ile yakınlaşan Türkiye; Londra'nın kabusu. Böyle bir tabloda Erdoğan liderliğindeki Türkiye, hayati anlam taşıyor değil mi? Öyle bir konjonktür ve öyle bir satranç oyunu ki; kışkırtıcı her şeyden kaçınmak şarttır.